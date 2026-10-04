Getty Images Sport
Çeviri:
Enzo Fernandez, Arjantin Lionel Messi sonrası hayata hazırlanırken Lionel Scaloni'nin kalması için çağrıda bulundu
Fernandez, Scaloni'nin takımın başında kalmasını destekliyor
Fernandez, Estadio Monumental'de Burkina Faso karşısında alınan baskın 7-0'lık galibiyetin ardından Arjantin teknik ekibinin geleceğine değindi. 25 yaşındaki orta saha oyuncusu, milli takımın son yıllarda elde ettiği eşi benzeri görülmemiş başarının, teknik direktörün kurduğu temelden kaynaklandığını vurguladı. Fernandez, taktik adamı, Messi'nin ayrılığının ardından yaşanacak karmaşık jenerasyon geçişinde kadroya rehberlik edecek hayati bir figür olarak görüyor.
- Getty Images Sport
Messi sonrası dönemde yol almak
Orta saha oyuncusu, maçın ardından TyC Sports'a konuşurken, rekabetçi kalabilmek için teknik direktörün takımda tutulmasının önemini vurguladı. Fernandez, "Lionel [Scaloni]'nin kalması bizim için çok önemli olur; bütün bunları o inşa etti. En üst seviyede rekabet etmeyi sürdürmemiz gerekiyor" dedi.
Kaptanın uluslararası sahneden ayrılmasının gerçeğine değinen Fernandez, şöyle ekledi: "Artık Leo'nun ayrıldığı gerçeğini kabullenip, bulunduğumuz aynı yolda devam etmemiz gerekiyor."
AFA geleceği güvence altına almak için harekete geçti
Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 2028 Copa America'ya kadar geçerli bir sözleşme uzatma teklifi sunarak harekete geçti; teklifte, 2030 Dünya Kupası'na kadar iki yıl daha uzatma opsiyonu da yer alıyor. AFA Başkanı Claudio Tapia ile teknik adamın temsilcileri arasındaki görüşmeler sürerken, nihai karar teknik direktörün kadronun yeniden yapılanma sürecini yönetme konusundaki kişisel motivasyonuna bağlı olacak. Kurum içinde ise Cristian Romero'nun yeni kaptan olarak atanması, kamp içindeki liderlik yapılanmasında bir yeniden düzenlemenin başladığına işaret ediyor.
- Anadolu Agency
Geçiş dönemi şimdi başlıyor
Arjantin, Benin'e karşı oynanacak hazırlık maçı için hazırlıklarını tamamlamak üzere. Bu karşılaşma, Estadio Monumental'da Messi'nin resmî milli takım vedası olacak. Duygusal geçecek bu mücadelede, teknik ekibin ikonik 10 numarası olmadan geliştirdiği kolektif paslaşma düzeni test edilecek. Milli ara sona erdikten sonra, Scaloni'nin AFA'nın teklifiyle ilgili vereceği karar, Aralık 2026'da sözleşmesi sona ermeden önce takımın taktiksel devamlılığını belirleyecek.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun