Enzo Fernandez, Arjantin Lionel Messi sonrası hayata hazırlanırken Lionel Scaloni'nin kalması için çağrıda bulundu

Arjantin Futbol Federasyonu (AFA), 2028 Copa America'ya kadar geçerli bir sözleşme uzatma teklifi sunarak harekete geçti; teklifte, 2030 Dünya Kupası'na kadar iki yıl daha uzatma opsiyonu da yer alıyor. AFA Başkanı Claudio Tapia ile teknik adamın temsilcileri arasındaki görüşmeler sürerken, nihai karar teknik direktörün kadronun yeniden yapılanma sürecini yönetme konusundaki kişisel motivasyonuna bağlı olacak. Kurum içinde ise Cristian Romero'nun yeni kaptan olarak atanması, kamp içindeki liderlik yapılanmasında bir yeniden düzenlemenin başladığına işaret ediyor.