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Enzo Fernandez, Arjantin’in İspanya’ya karşı kaybettiği Dünya Kupası final maçında gördüğü kırmızı kartın ardından duygusal bir açıklama yaptı
Kırmızı kart pahalıya mal oldu
Arjantin’in Dünya Kupası’nı savunma çabası, New Jersey’nin East Rutherford kentinde İspanya’ya uzatmalarda 1-0 yenilmesiyle büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlandı. İkinci yarının uzatma dakikalarının sonlarında Fernandez’in oyundan atılmasının ardından Ferran Torres maçı belirleyen golü attı. Hakem Slavko Vincic tarafından itiraz nedeniyle daha önce sarı kart görmüş olan Fernandez, Pau Cubarsi’ye yaptığı geç müdahalenin ardından ikinci sarı kartını aldı. Orta saha oyuncusu, sahadan ayrılırken Arjantin taraftarlarına özür jesti yaptığı görüldü; ancak soyunma odasına giderken saha kenarındaki bir mikrofona tekme atarak öfkesini dışa vurdu.
Taraftarlara içten bir mesaj
Mağlubiyetin ertesi günü Fernandez, turnuva boyunca takıma destek veren Arjantinli taraftarlar için Instagram’da duygusal bir mesaj paylaştı. Şöyle yazdı: “Zaman geçtikçe, bir sonucun çok daha ötesinde bir şey olduğunu anlıyorsunuz. Yıllardır bu grup bizi en iyi şekilde temsil etti. Bize rekabet etmenin sadece kazanmakla ilgili olmadığını, forma için her şeyi vermek ve asla pes etmemekle ilgili olduğunu öğrettiler. Her zaman cesaretini gösteren, en üst düzeyde mücadele eden ve bu renkleri gurur, alçakgönüllülük ve bağlılıkla savunan bu grubun bir parçası olmak bir onurdur."
Acı verici bir son olmasına rağmen gurur
Chelsea’nin yıldızı, turnuva boyunca Lionel Scaloni’nin takımını takip eden taraftarlara da teşekkür ederek, onların desteğinin takım için her şey demek olduğunu vurguladı.
"Tüm Arjantinli taraftarlara teşekkür etmek istiyorum," diye ekledi. "Her zaman yanımızda olduğunuz, her maçta bizi desteklediğiniz, sevginiz, koşulsuz desteğiniz ve dünyanın neresinde olursak olalım kendimizi evimizde hissettirdiğiniz için teşekkür ederim."
Fernandez sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemin formasını giymek kariyerimin en büyük onuru ve bu formayı savunma fırsatı bulduğum her seferinde elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim."
- Getty
FIFA, olayların ardından yaşanan kaosu soruşturuyor
Standard gazetesine göre, final maçının yankıları son düdükle sona ermedi; FIFA, maç sonrası Arjantin takımının davranışlarına ilişkin bir soruşturma başlattı. İspanya galibiyetini kutlarken bir kavga çıktı; Nahuel Molina, Rodri ile yüzleşirken, Leandro Paredes ise Eric Garcia ve Gavi’ye yumruk attı ve ardından Gavi’yi yere devirdi. Bu soruşturma, Arjantin için hayal kırıklığı yaratan sonuca bir başka boyut daha ekliyor.
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