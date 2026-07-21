Chelsea’nin yıldızı, turnuva boyunca Lionel Scaloni’nin takımını takip eden taraftarlara da teşekkür ederek, onların desteğinin takım için her şey demek olduğunu vurguladı.

"Tüm Arjantinli taraftarlara teşekkür etmek istiyorum," diye ekledi. "Her zaman yanımızda olduğunuz, her maçta bizi desteklediğiniz, sevginiz, koşulsuz desteğiniz ve dünyanın neresinde olursak olalım kendimizi evimizde hissettirdiğiniz için teşekkür ederim."

Fernandez sözlerini şöyle tamamladı: "Ülkemin formasını giymek kariyerimin en büyük onuru ve bu formayı savunma fırsatı bulduğum her seferinde elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim."