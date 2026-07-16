Enzagi'nin tercih ettiği seçenek... Al-Hilal ile Milan'ın yıldızı arasında 7 milyon avro

Calcio Mercato, “Suudi kaynaklara” dayanarak, Tomori’nin Al-Hilal teknik direktörü Simone Inzaghi’nin en çok tercih ettiği isim olduğunu ve Inzaghi’nin onu savunma üçlüsünde yer almasını hayal ettiğini aktardı.

Kaynak, "Al-Hilal henüz resmi bir teklifte bulunmadı, ancak 12-13 milyon avrodan fazla teklif etmemesi beklenirken, Milan'ın ilk talebi 20 milyon avro" dedi.

Kaynak, sözlerine şöyle devam etti: “Milan’dan ayrılması durumunda oyuncu İngiltere’ye dönmeyi tercih ediyor, ancak şu ana kadar sadece Coventry kulübü ilk bir sorgulama yaparak harekete geçti; Loftus-Cheek için de durum aynı.”

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