Enzagi'nin tercih ettiği seçenek... Al-Hilal ile Milan'ın yıldızı arasında 7 milyon avro

Suudi Arabistan’ın Al-Hilal kulübü, devam eden yaz transfer döneminde güçlü takviyeler arıyor ve gözünü iki İtalyan takımının yıldızına dikti.
Al-Hilal, geçen sezonki sönük performansının ardından rotasını düzeltmek amacıyla yeni sezon başlamadan önce kadrosunu güçlendirmeyi ve hazırlıklarını tamamlamayı planlıyor.
Al-Hilal, geçen sezonun çoğu turnuvasında rekabet edemedi; lig şampiyonluğunu ezeli rakibi Al-Nassr’a kaptırdı, Asya Şampiyonlar Ligi’nde ise Suudi Al-Ahli’nin şampiyon olduğu turnuvada elendi; ancak Hadramout Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak itibarını kurtardı.