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Enzagi'nin tercih ettiği seçenek... Al-Hilal ile Milan'ın yıldızı arasında 7 milyon avro

F. Tomori
AC Milan
Al Hilal
J. Lucumi
Inter
Juventus
S. Inzaghi
İngiltere
İtalya
Suudi Arabistan
Kolombiya

İkinci seçenek... Juventus ve Inter de resimde yer alıyor

Suudi Arabistan’ın Al-Hilal kulübü, devam eden yaz transfer döneminde güçlü takviyeler arıyor ve gözünü iki İtalyan takımının yıldızına dikti.

Al-Hilal, geçen sezonki sönük performansının ardından rotasını düzeltmek amacıyla yeni sezon başlamadan önce kadrosunu güçlendirmeyi ve hazırlıklarını tamamlamayı planlıyor.

Al-Hilal, geçen sezonun çoğu turnuvasında rekabet edemedi; lig şampiyonluğunu ezeli rakibi Al-Nassr’a kaptırdı, Asya Şampiyonlar Ligi’nde ise Suudi Al-Ahli’nin şampiyon olduğu turnuvada elendi; ancak Hadramout Şampiyonlar Kupası’nı kazanarak itibarını kurtardı.

  • Calcio üçlüsü… Tomori ayrılmaya hazırlanıyor

    Calcio Mercato sitesi, Al-Hilal’ın İtalyan liginden bir dizi savunma oyuncusunu gündemine aldığını bildirdi.

    Sitede yer alan habere göre: “İlki, 1998 doğumlu Kolombiyalı savunma oyuncusu Juan Lokomi. Bologna forması giyen bu oyuncu, özellikle Inter Milan ve Juventus’un da transfer listesinde yer alıyor. İkincisi ise Milan’ın satılabilir olarak değerlendirdiği Fikayo Tomori.”

    Tomori hakkında şunları ekledi: “Eski Chelsea oyuncusu, özellikle gelecek yıl sona erecek sözleşmesinin yenilenmemesi nedeniyle Milano’dan ve Rossoneri’den ayrılacak. Lazio’dan gelen Gila ile yapılan anlaşma hiyerarşide bir değişikliğe yol açtı ve Tomori, düzenli olarak oynayabilmek için kendine yeni bir takım bulması gerektiğini fark etti.”

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  • Beklenen Hilal Görünümü

    Calcio Mercato, “Suudi kaynaklara” dayanarak, Tomori’nin Al-Hilal teknik direktörü Simone Inzaghi’nin en çok tercih ettiği isim olduğunu ve Inzaghi’nin onu savunma üçlüsünde yer almasını hayal ettiğini aktardı.

    Kaynak, "Al-Hilal henüz resmi bir teklifte bulunmadı, ancak 12-13 milyon avrodan fazla teklif etmemesi beklenirken, Milan'ın ilk talebi 20 milyon avro" dedi.

    Kaynak, sözlerine şöyle devam etti: “Milan’dan ayrılması durumunda oyuncu İngiltere’ye dönmeyi tercih ediyor, ancak şu ana kadar sadece Coventry kulübü ilk bir sorgulama yaparak harekete geçti; Loftus-Cheek için de durum aynı.”

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  • Mali zararı önlemek… Milan’ın neye ihtiyacı var?

    Tomori’nin sezonluk net maaşı 3,5 milyon avrodur ve oyuncu, Haziran 2021’de Chelsea’den ek ödemelerle birlikte 28,5 milyon avroya transfer edilmiştir.

    Milan'ın 2024-25 sezonu bütçesinde öngörüldüğü gibi mali zarar kaydetmemesi için kulübün 5,7 milyon avronun üzerinde bir gelir elde etmesi gerekiyor.

    Tomori, Milan formasıyla 214 maça çıktı ve bu maçlarda 7 gol attı.

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