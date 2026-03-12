Birçok medya kuruluşunun ortaklaşa bildirdiği üzere, iç savunma oyuncusu, ABD Federasyonu ile sürekli görüşmeler yapmasına rağmen, şimdilik Alman milli takımında kariyer yapmaya karar verdi.
Çeviri:
Entscheidung gegen die WM 2026 und für den DFB: Bundesliga-Talent trifft überraschende Wahl
Bu nedenle, Almanya için oynama fırsatını açık tutmak için, Mart ayı sonunda yapılacak olan antrenman kampına Mauricio Pochettino'nun takımına seçilmeyecek. Banks Hawaii'de doğdu, ancak Alman annesi sayesinde çifte vatandaşlığa sahip. Babası Amerikalı ve Washington DC'de yaşıyor, Banks ise Allgäu'da büyüdü, annesi hala üvey babasıyla birlikte orada yaşıyor.
Banks, DFB'den henüz bir davet almadı. Bunun yerine, son olarak ABD'nin U20 milli takımında forma giydi ve son olarak Pochettino ile antrenmanlara katıldı. Ancak 19 yaşındaki oyuncu, Avrupa Şampiyonası elemelerinde Kuzey İrlanda ve Yunanistan'ın genç takımlarıyla karşılaşacak olan Almanya U21 milli takımına davet edilebilir.
- Getty
Banks kararı ABD için bir tokat
Banks, bu sezon FCA'da düzenli olarak forma giymeye başladı ve eski teknik direktör Sandro Wagner döneminde bile ilk 11'den vazgeçilmez bir oyuncu haline gelmişti. Manuel Baum'un görevi devralmasıyla birlikte, Fuggerstadt ekibi genç oyuncunun da yararına olacak şekilde istikrar kazandı ve hatta Avrupa'ya göz dikmeye başladı.
Banks'ın kararı ABD için büyük bir darbe oldu. Önümüzdeki Dünya Kupası'nın ev sahibi, son haftalarda ve aylarda onun hizmetlerini almak için yoğun çaba sarf etmişti. Pochettino, "Onu Almanya'da oynarken izledim ve o çok büyük bir yetenek" dedi ve ekledi: "Onun nasıl patlama yapabileceğini asla bilemezsiniz - belki sezon sonunda Avrupa'nın veya Almanya'nın en iyi stoperlerinden biri olur."
Banks, aldığı tüm övgülere rağmen ayakları yere basıyor. Şubat ayında "Ayaklarım yere basmazsa annem beni tekmelerdi" diyen Banks, göz kırparak "Yani bunun imkanı yok" diye ekledi.
Noahkai Banks: Bu sezon FC Augsburg'da gösterdiği performans verileri
Oyunlar 21 Gol 1 Asist 1 Oyun süresi 1.653