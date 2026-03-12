Banks, bu sezon FCA'da düzenli olarak forma giymeye başladı ve eski teknik direktör Sandro Wagner döneminde bile ilk 11'den vazgeçilmez bir oyuncu haline gelmişti. Manuel Baum'un görevi devralmasıyla birlikte, Fuggerstadt ekibi genç oyuncunun da yararına olacak şekilde istikrar kazandı ve hatta Avrupa'ya göz dikmeye başladı.

Banks'ın kararı ABD için büyük bir darbe oldu. Önümüzdeki Dünya Kupası'nın ev sahibi, son haftalarda ve aylarda onun hizmetlerini almak için yoğun çaba sarf etmişti. Pochettino, "Onu Almanya'da oynarken izledim ve o çok büyük bir yetenek" dedi ve ekledi: "Onun nasıl patlama yapabileceğini asla bilemezsiniz - belki sezon sonunda Avrupa'nın veya Almanya'nın en iyi stoperlerinden biri olur."

Banks, aldığı tüm övgülere rağmen ayakları yere basıyor. Şubat ayında "Ayaklarım yere basmazsa annem beni tekmelerdi" diyen Banks, göz kırparak "Yani bunun imkanı yok" diye ekledi.