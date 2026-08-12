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Paris Saint-Germain Training Session and Press Conference - UEFA Super Cup 2026Getty Images Sport

Çeviri:

Enrique zorlu senaryodan kaçınabilecek mi? Finallerin kralı, PSG ile yeni bir zafer peşinde

FEATURES
Paris Saint-Germain - Aston Villa
Paris Saint-Germain
Aston Villa
UEFA Süper Kupa
Luis Enrique
Fransa
İngiltere
Avusturya
İspanya

Avrupa Süper Kupası'nda Aston Villa maçı öncesi çarpıcı rakamlar

Paris Saint-Germain, hazineleri arasına yeni bir kupa daha eklemek amacıyla çıkacağı yeni sezonun startını çarşamba akşamı Avusturya'da Aston Villa ile yapacağı karşılaşmayla verecek. İspanyol teknik direktör Luis Enrique ise maça, en az bunun kadar önemli kişisel bir hırsla çıkıyor; zira final maçlarındaki dikkat çekici karnesini sürdürmeyi ve olağanüstü rakamlarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Bir kupaya yaklaştığı her seferde, Enrique çoğu zaman kürsüye çıkmanın yolunu bulduğunu kanıtladı. İki kez Avrupa şampiyonu olan takım açısından sezonun resmi başlangıcını temsil eden UEFA Süper Kupa maçında Aston Villa ile karşılaşırken, İspanyol çalıştırıcı yeni bir fırsatın önünde duruyor.

56 yaşındaki İspanyol teknik direktör, daha önce Barcelona'nın yedek takımını çalıştırmasıyla başlayan profesyonel takımlarla kariyerinin başından bu yana finallerde son derece özel bir karneye sahip.

Roma, Celta Vigo, Barcelona, İspanya Milli Takımı ve Paris Saint-Germain ile geçirdiği kariyeri boyunca Enrique 19 final oynadı ve bunların 16'sını kazanmayı başardı.

  • 9 finalde 9 galibiyet

    Enrique'nin finaller serüveni, 2015 yılında İspanya Kral Kupası finalinde Barcelona ile Athletic Bilbao'yu 3-1 mağlup ederek başladı. En son zaferi ise Paris Saint-Germain'i 2026 Şampiyonlar Ligi kupasına taşıdığında geldi; Arsenal ile karşılaşma 1-1 sona ererken penaltı atışları sonucunda rakibini 4-3 yenerek şampiyonluğa ulaştı. İspanya Milli Takımı ile 2021 UEFA Uluslar Ligi finalinde Fransa'ya 2-1 kaybettiği maç ve gidiş-dönüş usulüyle oynanan İspanya Süper Kupası hariç tutulduğunda, Enrique kulüplerle tek maç üzerinden oynadığı 16 finalden yalnızca birini kaybetti.

    Paris Saint-Germain ile İspanyol teknik direktör, 10 finalde dokuz galibiyete ulaştı. Başlangıç ise Ocak 2024'te Parc des Princes stadında Toulouse'u 2-0 mağlup ederek kazandığı Şampiyonlar Kupası oldu.

    Enrique'nin Paris ile bir finalde aldığı tek yenilgi ise 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda ABD'de Chelsea'ye 3-0 kaybettiği maçta geldi.

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  • Zorlu senaryo tekrar mı edecek? İşte penaltı atışlarıyla belirlenen son 4 şampiyonluk

    Enrique son finallerinde yalnızca galibiyetler elde etmekle kalmadı; Paris ile kazandığı son dört kupa da penaltı atışlarına başvurulduktan sonra geldi. RMC sitesine göre bu seri, kritik anlarla başa çıkabilme yeteneğinin yanı sıra oyuncularına kazandırdığı zihinsel güç ve bir miktar şansın da yansıması.

    Bu galibiyetlerin ilki geçen sezon UEFA Süper Kupa'da Tottenham karşısında geldi; maç 2-2 berabere bittikten sonra Paris penaltı atışlarında 4-3 kazandı.

    Aynı senaryo aralık ayında Kıtalararası Kupa'da Flamengo karşısında tekrarlandı; karşılaşma 1-1 berabere sona erdikten sonra Paris kupayı penaltı atışlarında 2-1'lik sonuçla kazandı.

    Ardından Paris, bu yılın başında Kuveyt'te oynanan Şampiyonlar Kupası'nda Olympique Marsilya'yı, 2-2 berabere kalınan maçın ardından penaltılarda 4-1 mağlup etti.

    Bu galibiyetlerin sonuncusu ise 2026 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Arsenal karşısında geldi; normal süre 1-1 berabere sona erdikten sonra Paris maçı penaltı atışlarında 4-3 kazandı.

    Şimdi ise Enrique, bu seriyi zorlu penaltı atışları senaryosuyla bile olsa sürdürmek için bir fırsatın karşısında; hem de Paris Saint-Germain'in eski teknik direktörü, hemşehrisi Unai Emery yönetimindeki Aston Villa ile karşılaşacağı bir maçta. Bu karşılaşma, Avrupa şampiyonuna yeni sezonuna ideal bir başlangıç yaptırabilir ve finalleri sonuçlandırma konusundaki dikkat çekici yeteneğiyle tanınan bir teknik direktörün siciline bir kupa daha ekleyebilir.

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