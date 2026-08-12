Paris Saint-Germain, hazineleri arasına yeni bir kupa daha eklemek amacıyla çıkacağı yeni sezonun startını çarşamba akşamı Avusturya'da Aston Villa ile yapacağı karşılaşmayla verecek. İspanyol teknik direktör Luis Enrique ise maça, en az bunun kadar önemli kişisel bir hırsla çıkıyor; zira final maçlarındaki dikkat çekici karnesini sürdürmeyi ve olağanüstü rakamlarını daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

Bir kupaya yaklaştığı her seferde, Enrique çoğu zaman kürsüye çıkmanın yolunu bulduğunu kanıtladı. İki kez Avrupa şampiyonu olan takım açısından sezonun resmi başlangıcını temsil eden UEFA Süper Kupa maçında Aston Villa ile karşılaşırken, İspanyol çalıştırıcı yeni bir fırsatın önünde duruyor.

56 yaşındaki İspanyol teknik direktör, daha önce Barcelona'nın yedek takımını çalıştırmasıyla başlayan profesyonel takımlarla kariyerinin başından bu yana finallerde son derece özel bir karneye sahip.

Roma, Celta Vigo, Barcelona, İspanya Milli Takımı ve Paris Saint-Germain ile geçirdiği kariyeri boyunca Enrique 19 final oynadı ve bunların 16'sını kazanmayı başardı.