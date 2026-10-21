Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Salı akşamı Parc des Princes Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Barcelona karşısında alınan 4-2'lik galibiyeti övdü ve ikinci yarının başında zorlu bir dönemden geçmesine rağmen takımının yüksek kaliteli bir rakip karşısında seviyesini ortaya koyduğunu vurguladı.

Maçın ardından kulübün resmi kanalına yaptığı açıklamalarda Enrique, Parc des Princes Stadı içindeki atmosferi olağanüstü olarak nitelendirdi ve taraftar desteğinin karşılaşmada öne çıkan bir etken olduğunu ifade etti.

Şöyle konuştu: "Buradaki atmosfere bakın! Taraftarlarımızın pankartları bir kez daha muhteşemdi. Sanırım son derece hücumcu ve muhteşem bir futbol oynayan iki takım izledik."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Seviyemizi ortaya koyduk. Çok rekabetçi bir maçtı ve ikinci yarının ilk 15 dakikasında zorlanmadan önce ilk yarımızın olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Maçın kontrolünü elde tutmak zordu, ama sonrasında daha fazla gol fırsatı yaratmayı ve maçı kazanmayı başardık."