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Enrique, PSG yıldızlarını tehlikeli bir tuzağa karşı uyardı: Barcelona maçının en kötü yanı bu

Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Barcelona
Şampiyonlar Ligi
Luis Enrique
Fransa
İspanya

Gururlanmadan gelen zafer

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Luis Enrique, Salı akşamı Parc des Princes Stadı'nda oynanan Şampiyonlar Ligi lig aşamasının üçüncü haftasında Barcelona karşısında alınan 4-2'lik galibiyeti övdü ve ikinci yarının başında zorlu bir dönemden geçmesine rağmen takımının yüksek kaliteli bir rakip karşısında seviyesini ortaya koyduğunu vurguladı.

Maçın ardından kulübün resmi kanalına yaptığı açıklamalarda Enrique, Parc des Princes Stadı içindeki atmosferi olağanüstü olarak nitelendirdi ve taraftar desteğinin karşılaşmada öne çıkan bir etken olduğunu ifade etti.

Şöyle konuştu: "Buradaki atmosfere bakın! Taraftarlarımızın pankartları bir kez daha muhteşemdi. Sanırım son derece hücumcu ve muhteşem bir futbol oynayan iki takım izledik."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Seviyemizi ortaya koyduk. Çok rekabetçi bir maçtı ve ikinci yarının ilk 15 dakikasında zorlanmadan önce ilk yarımızın olağanüstü olduğunu düşünüyorum. Maçın kontrolünü elde tutmak zordu, ama sonrasında daha fazla gol fırsatı yaratmayı ve maçı kazanmayı başardık."

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  • "Sadece üç puan"

    Barcelona karşısında kazanmanın önemine rağmen Enrique şunları vurguladı: "Bu sadece üç ekstra puan, ancak bu kalitede bir takıma karşı kazanmak her zaman olumludur."

    İspanyol teknik adam, büyük maçlardaki zorlu dönemleri atlatmanın gerekliliğine dikkat çekerek şunları ekledi: "Geçen yıl Arsenal ve Bayern Münih karşısında olan da buydu: Rakibin cevaplara sahip olduğu ve senin derinlemesine savunma yapmak zorunda kaldığın anlar oluyor."

    Derinlemesine savunma yapmanın maçta Paris'in hedefi olmadığını belirten Enrique, "Ancak bu geceyi bunu aşarak geçtik" ifadelerini kullandı.

    Enrique, yedeklerin katkısını överek şöyle konuştu: "Mükemmeldiler ve bize gerçek bir ivme kazandırdılar. Çok mutluyuz. Şimdi devam etmemiz gerekiyor."

    Ayrıca okuyun: Ondan kötüsü yok: Barcelona, Şampiyonlar Ligi'nde kara hanede tek başına

  • Önce kontrol, sonra baskı: Yamal'a karşı kolektif savunma

    Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Enrique, maçın tam olarak beklediği gibi geçtiğini açıkladı ve şöyle konuştu: "Tam olarak beklediğim türde bir maç izledim, çok zordu ve mecburen savunma yapmak zorunda kaldık. Rakipler yüksek seviyede ve sizi yenebilirler."

    Enrique, takımının ortaya koyduğu savunma çabasını överek şunları vurguladı: "Bugün iyi bir savunma işi çıkardık. İlk yarıda rakip sahada topu geri kazanmada üstündük, bu da forvetlerimiz sayesinde oldu. Lamine, Fermin ya da Olmo'dan topu almak için ya takım arkadaşlarından yardım alırsınız ya da bu imkansız hale gelir."

    Enrique ayrıca Paris'in ikinci golünü kaydeden Lucas Hernandez'in performansını da övdü ve şöyle dedi: "Her şeyi doğru yaptı, muhteşem bir gol attı ve Lamine üzerinde inanılmaz bir markaj yaptı, ondan çok memnunum. Bunu hak ediyor."

    Ayrıca oku: Barcelona'daki gollerinin yarısı: Lucas Hernandez, Blaugrana'nın kabusunu tazeledi

  • "Tuzağa düşmeyeceğiz": Barcelona'ya övgü

    Enrique, bu galibiyetin ardından Paris'in Barcelona'dan daha iyi olduğu düşüncesini reddederek uyardı: "Hayır, kendimizi en iyi ya da istisnai bir takım sanırsak bu bir tuzak olur."

    Sözlerine şöyle devam etti: "Bugün iyi bir savunma performansı sergiledik, ancak bir takım yalnızca sonuca bakılarak değerlendirilemez."

    Eski takımının yenilgisine rağmen Enrique, Barcelona'nın bireysel ve takım kalitesini övdü ve rakibin gücünün Paris'in galibiyetinin değerini artırdığını belirtti. Şunları söyledi: "Barcelona'nın bireysel ve takım kalitesi muhteşem, bu da takımımıza daha fazla hak ediyor izlenimi veriyor."

    Ardından Barcelona karşılaşmasında yaşanan en kötü şeyin sakatlıklar olduğuna dikkat çekerek şöyle konuştu: "En kötü şey sakatlıklardı; üç önemli oyuncu sahada yoktu, ancak yüksek seviyedeki futbolun doğası böyle."

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