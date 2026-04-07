Enrique: Liverpool'un olumlu beklentilerini boşa çıkardık... Hakimi zorlu dönemi geride bıraktı

Enrique, geçen sezonki karşılaşmadan bahsederek bunu "dünya çapında" bir maç olarak nitelendirdi ve benzer kalitede ancak daha iyi bir sonuçla oynanacak bir maç istediğini dile getirdi. Ayrıca, Parc des Princes'teki atmosferin harika olduğunu ve kendi sahasında oynamak takımın moralini büyük ölçüde yükselttiğini vurguladı.

Liverpool ile sahalara dönen Ikiteki hakkında ise, normalde ayrılan oyuncular hakkında konuşmadığını ancak Paris'teki ilk günlerinden bu yana gösterdiği büyük gelişimi övdü ve onun önde gelen bir uluslararası oyuncu haline geldiğini belirtti.

Oyun tarzına gelince, mükemmel bir teknik direktörün liderliğindeki güçlü bir takım karşısında görevin zorluğunu kabul etmekle birlikte, Liverpool'dan daha fazla top hakimiyeti elde etmeyi umduğunu ifade etti.

Her yıl Liverpool ile karşılaşmanın olumlu bir şey olduğunu ve görevin zorluğuna rağmen takımın yarı finale yükselmeye istekli olduğunu belirterek, maçın her iki taraf için de zor geçeceğini ve galibiyet favorisi konusunda önceden yapılan analizlere güvenilemeyeceğini vurguladı.