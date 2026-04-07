Enrique: Liverpool'un olumlu beklentilerini boşa çıkardık... Hakimi zorlu dönemi geride bıraktı

Paris Saint-Germain - Liverpool
Paris teknik direktörü, "Prensler Parkı" stadyumunda Reds'e meydan okuyor

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan verici bir karşılaşma öncesinde Paris Saint-Germain, çeyrek finalin ilk ayağında Liverpool ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Bu büyük maç, yarın Çarşamba akşamı "Parc des Princes" stadyumunda oynanacak. 

Teknik direktör Luis Enrique, maç öncesi basın toplantısında hazırlıklar ve beklentiler hakkında konuştu. Bu tür karşılaşmalarda net bir favori olmadığını vurgulayan Enrique, takımının kolektif kimliğine odaklandığını belirtti.

  • Maç tahminleri ve favori oyuncunun yokluğu

    Enrique, tanıtım basın toplantısında, bu tür maçlarda galip gelecek favoriyi belirlemenin imkansız olduğunu belirterek, kendi takımını favori olarak görmediğini ifade etti.

    İspanyol teknik direktör, geçen sezon Liverpool ve Paris Saint-Germain'in finale yükseleceğine dair büyük beklentiler olduğunu, ancak bu yıl durumun farklı olduğunu ve bunun Reds'in hayallerini yıkacağını ekledi.

    Ayrıca, keyifli bir futbol oynayarak takımın kimliğini korumak ve Avrupa rekabetinin tadını çıkarmak istediğini vurguladı.

  • Paris'teki yaralılar ve geri dönüş konusundaki tutum

    Kulüp, oyuncu Bradley Barcola'nın bu sabah Salı günü takım antrenmanlarına geri döndüğünü duyurdu. Enrique, oyuncunun biraz özgüven eksikliği yaşadığını ve teknik ekibin ona en iyi koşulları sağlamaya çalıştığını, ancak hazırlık durumuna ilişkin nihai kararın kendisine ait olduğunu belirtti.

    Fabian Ruiz'e gelince, teknik direktör, oyuncunun henüz toplu antrenmanlara katılmamasına rağmen kayda değer bir ilerleme kaydettiğini vurguladı. Ruiz'in dönüşü için sabır ve ekstra çaba gerektiğini belirten teknik direktör, takımın oyuncuların tam olarak iyileşmesi için gerekli güveni kazanmalarına odaklandığını da sözlerine ekledi.

  • Ashraf Hakimi ve zorlu bir dönemin sonu

    Enrique, forvet ikilisi Gonzalo Ramos ve Lee'yi överek, şampiyonluk hedefleyen her takımın onların seviyesinde oyunculara ihtiyaç duyduğunu vurguladı ve kadro için önemleri nedeniyle ikilinin varlığından büyük memnuniyet duyduğunu ifade etti.

    Ashraf Hakimi hakkında ise, sakatlıklar nedeniyle zor bir dönem geçirdiğini, ancak Afrika Uluslar Kupası'nda yer almak için büyük çaba gösterdiğini ve şu anda performansına olumlu yansıyan mükemmel bir moral içinde olduğunu belirtti. Bu da onu takım için çok önemli ve vazgeçilmez bir unsur haline getiriyor.

  • Geçmiş karşılaşmaların anıları ve maç planı

    Enrique, geçen sezonki karşılaşmadan bahsederek bunu "dünya çapında" bir maç olarak nitelendirdi ve benzer kalitede ancak daha iyi bir sonuçla oynanacak bir maç istediğini dile getirdi. Ayrıca, Parc des Princes'teki atmosferin harika olduğunu ve kendi sahasında oynamak takımın moralini büyük ölçüde yükselttiğini vurguladı.

    Liverpool ile sahalara dönen Ikiteki hakkında ise, normalde ayrılan oyuncular hakkında konuşmadığını ancak Paris'teki ilk günlerinden bu yana gösterdiği büyük gelişimi övdü ve onun önde gelen bir uluslararası oyuncu haline geldiğini belirtti.

    Oyun tarzına gelince, mükemmel bir teknik direktörün liderliğindeki güçlü bir takım karşısında görevin zorluğunu kabul etmekle birlikte, Liverpool'dan daha fazla top hakimiyeti elde etmeyi umduğunu ifade etti.

    Her yıl Liverpool ile karşılaşmanın olumlu bir şey olduğunu ve görevin zorluğuna rağmen takımın yarı finale yükselmeye istekli olduğunu belirterek, maçın her iki taraf için de zor geçeceğini ve galibiyet favorisi konusunda önceden yapılan analizlere güvenilemeyeceğini vurguladı.

