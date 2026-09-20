Genesio, maç öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada PSG teknik direktörü Luis Enrique hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Fransız teknik adam, Enrique'nin üst üste gelen Avrupa başarılarını överken, İspanyol çalıştırıcının basın toplantılarındaki kişiliğinin de gerçek bir hayranı olduğunu itiraf etti.

Bu kamuoyu önündeki destek, Enrique'nin liderliğinde PSG'nin Fransız futbolunda yansıtmaya devam ettiği büyük aurayı gözler önüne seriyor.

Genesio, "O, Avrupa'nın en iyi teknik direktörlerinden biri" dedi. "Çok iyi oyuncularla bile üst üste iki Şampiyonlar Ligi kazanmanın ne kadar zor olduğunun farkında değiller... Umarım olduğu gibi kalır, çünkü özellikle basın toplantılarında bana büyük keyif veriyor."



