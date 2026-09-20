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Enrique hayranlığı alarmı! Marsilya teknik direktörü, Velodrome derbisi öncesi PSG'nin kralı Luis'e övgüler yağdırdı
Rakipler, Le Classique'te 'gerçek Şampiyonlar Ligi PSG'si'ne hazırlanıyor
Paris Saint-Germain, pazar akşamı şampiyonların lehine ciddi şekilde şekillenen koşullarda Olympique de Marseille ile karşılaşmak için Stade Vélodrome'a gidiyor. Rakip teknik direktör Bruno Genesio, takımını PSG'nin Ligue 1'de beşinci maç haftasında Avrupa'daki en üst düzey birikimini sahaya yansıtacağı konusunda uyardı.
PSG, tüm kulvarlarda üst üste aldığı dört yenilginin sarsıntısını yaşayan bir Marsilya kadrosuna karşı bu rekabet maçına çıkıyor.
OM'nin süren düşüşüne rağmen PSG, ezeli rakiplerinin bu derbiyi iç sahadaki sezonlarını kurtarmak için birincil fırsat olarak gördüğünü biliyor.
- AFP
Genesio, PSG teknik direktörü Enrique'e hayranlığını dile getirdi
Genesio, maç öncesinde gazetecilere yaptığı açıklamada PSG teknik direktörü Luis Enrique hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Fransız teknik adam, Enrique'nin üst üste gelen Avrupa başarılarını överken, İspanyol çalıştırıcının basın toplantılarındaki kişiliğinin de gerçek bir hayranı olduğunu itiraf etti.
Bu kamuoyu önündeki destek, Enrique'nin liderliğinde PSG'nin Fransız futbolunda yansıtmaya devam ettiği büyük aurayı gözler önüne seriyor.
Genesio, "O, Avrupa'nın en iyi teknik direktörlerinden biri" dedi. "Çok iyi oyuncularla bile üst üste iki Şampiyonlar Ligi kazanmanın ne kadar zor olduğunun farkında değiller... Umarım olduğu gibi kalır, çünkü özellikle basın toplantılarında bana büyük keyif veriyor."
Yaralı rakipler, Paris’in makinesi karşısında gururlarını yeniden kazanmanın peşinde
PSG, Marsilya taraftarlarının son performansların ardından yoğun öfkesini dile getirmesinden sonra tam anlamıyla dağınık durumdaki bir rakiple karşılaşacak. Genesio, taraftarların öfkesini kabul ederken, PSG'nin yüksek tempolu oyunuyla rekabet edebilmek için takımından 90 dakika boyunca performans seviyesini yükseltmesini istedi.
Ayrıca Marsilya, kadrodaki eksikler nedeniyle zayıflamış durumda; Geoffrey Kondogbia ve Tochukwu Nnadi forma giyemeyecek.
Genesio, "Pazar akşamı göreceğimiz takım gerçek PSG olacak, Şampiyonlar Ligi'ndeki PSG," itirafında bulundu. "İnanmak için nedenlerimiz var, aksi halde sahaya çıkmanın bir anlamı olmazdı. Seviyemizi 90 dakika boyunca yükseltebiliriz."
- PRESSE SPORTS
PSG, zorlu Velodrome deplasmanında rekabetteki üstünlüğünü pekiştirmeyi hedefliyor
PSG'nin Stade Vélodrome'da alacağı bir galibiyet, ezeli rakiplerini çevreleyen krizi daha da derinleştirecektir. Enrique'in takımı, karşılaşmada tam kontrolü sağlamak için Marsilya'nın kırılgan özgüveninden erken bölümde yararlanmayı hedefliyor.
Ortada hayati önem taşıyan üç puan varken, Fransa şampiyonu deplasmanda ortaya koyacağı baskın performansla Genesio'nun uyarılarını doğrulamayı amaçlıyor.
PSG, yaklaşan maç takvimi yoğunlaşmadan önce iç sahadaki ritmini korumakta kararlı.
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