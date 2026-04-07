Enrique: Bu, Liverpool'un tuzağına düşmenin en hızlı yolu

Paris Saint-Germain - Liverpool
PSG teknik direktörü, Reds karşısında tek bir şey diliyor

Yarın Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Liverpool arasında heyecan verici bir karşılaşma oynanacak.

Bu maç, geçen sezon teknik direktör Luis Enrique'nin takımına karşı son 16 turunda elenen İngiliz ekibi için intikam alma fırsatı olacak.

Enrique, bugün Salı günü düzenlediği basın toplantısında, geçen sezonki hatalarını nasıl düzelttiğini anlattı.

    Enrique şöyle açıkladı: "Bir teknik direktörün görevi, iyi bir performans sergilemenin yolunu bulmaktır. Her yıl bir öncekinden farklıdır ve geçen yılki gibi çalışamayız."

    "En çok istediğim şey, takımın kimliğini koruyarak iyi futbol oynamak ve Şampiyonlar Ligi'nde rekabetin tadını çıkarmak" dedi.

    İspanyol teknik direktör şunları söyledi: "Kimin favori olduğu ya da sizin kimi favori olarak gördüğünüz önemli değil. Bu tür maçlarda, bu takımlara karşı, hangi takımın favori olduğunu belirlemek imkansız."

    "Takımımın en büyük favori olduğunu düşünmüyorum. Geçen yılı hatırlarsanız, herkes Liverpool'un en büyük favori olduğunu söylüyordu, ama Paris Saint-Germain turu geçti. Benim için favori yok" diye devam etti.

    Ve şunları vurguladı: "Liverpool üst düzey bir takım ve en büyük favori olduğunuzu düşünmek, tuzağa düşmenin ve işleri mahvetmenin en hızlı yoludur."

  • Futbolun özü

    Luis Enrique, geçen yıl Parc des Princes'te Reds'e karşı oynanan maçı sezonun en iyi maçı olarak hatırlıyor ve şöyle diyor: "Bu, futbolun özünü yansıtan üst düzey bir maçtı. O maçı kaybettik, ancak bu seviyede başka maçlar da oynadık."

    Ve ekledi: "Yarın bu seviyede oynamayı seçeceğim, sonuç için değil. Hedefimiz, rakip veya saha ne olursa olsun her maçı kazanmak."

    "Park des Princes'te keyif almaya çalışacağız, çünkü burası harika bir stadyum. Taraftarlarımızın desteği var. Kendi sahamızda oynamak harika bir şey" diye sözlerini tamamladı.

