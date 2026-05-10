"Enkaz ve küller": Televizyon uzmanı, Eintracht Frankfurt'tan Albert Riera'yı sert bir şekilde eleştirdi

Götze, Riera'nın Frankfurt'taki görevinin başında ilk 11'de yer alıyordu, ancak bu sadece dört maç sürdü. Sonraki dokuz maçta 33 yaşındaki oyuncu altı kez 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu, bir kez kadroda yer almadı ve iki maçta toplamda sadece 56 dakika süre aldı.

Uzun, Riera'nın gelişinde sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı ve iyileştikten sonra çok yavaş bir şekilde takıma geri döndü. Son üç maçta 20 yaşındaki oyuncu Hessen ekibinin ilk onbirinde yer aldı ve iki gol ile bir asist kaydetti.

Hamann, Frankfurt'un yanlış yönde geliştiği yönündeki değerlendirmesi nedeniyle sezon sonunda yeniden bir teknik direktör değişikliği olacağını öngörüyor. "Yeni bir teknik direktör getirildiğinde, bir gelişme görmek istersiniz. İlk maçlar fena değildi, ama o zamandan beri geriye gidiyorlar," dedi 52 yaşındaki Hamann. "Yazın muhtemelen yine yeni bir teknik direktör alacaklar – ve sonra nasıl devam edeceğine bakmak gerekecek."