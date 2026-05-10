Albert Riera'ya yönelik eleştiriler dinmek bilmiyor. Şimdi de Dietmar Hamann, Eintracht Frankfurt'un teknik direktörüne sert bir şekilde yüklendi. Eski milli futbolcu, bu konuda sert sözler sarf etti.
"Enkaz ve küller": Televizyon uzmanı, Eintracht Frankfurt'tan Albert Riera'yı sert bir şekilde eleştirdi
Hamann, Sky'a verdiği demeçte Eintracht'ın "harabeye döndüğünü" söyledi. "Sadece sonuçlar değil, oyuncuların ağzından çıkanlar da öyle." Hamann, Riera yönetiminde bazı oyuncuların gösterdiği performansı eleştirdi, ancak somut örnekler vermedi: "Götze ya da Uzun'a olanlar... Böyle bir şeyi bu kadar kısa sürede başarmak imkansız."
Mario Götze artık kadroda yer almıyor - Can Uzun geri dönüyor
Götze, Riera'nın Frankfurt'taki görevinin başında ilk 11'de yer alıyordu, ancak bu sadece dört maç sürdü. Sonraki dokuz maçta 33 yaşındaki oyuncu altı kez 90 dakika boyunca yedek kulübesinde oturdu, bir kez kadroda yer almadı ve iki maçta toplamda sadece 56 dakika süre aldı.
Uzun, Riera'nın gelişinde sakatlık nedeniyle kadroda yer almadı ve iyileştikten sonra çok yavaş bir şekilde takıma geri döndü. Son üç maçta 20 yaşındaki oyuncu Hessen ekibinin ilk onbirinde yer aldı ve iki gol ile bir asist kaydetti.
Hamann, Frankfurt'un yanlış yönde geliştiği yönündeki değerlendirmesi nedeniyle sezon sonunda yeniden bir teknik direktör değişikliği olacağını öngörüyor. "Yeni bir teknik direktör getirildiğinde, bir gelişme görmek istersiniz. İlk maçlar fena değildi, ama o zamandan beri geriye gidiyorlar," dedi 52 yaşındaki Hamann. "Yazın muhtemelen yine yeni bir teknik direktör alacaklar – ve sonra nasıl devam edeceğine bakmak gerekecek."
İki aydır galibiyetsiz: Riera'nın günleri sayılı mı?
Aslında, Şubat ayında Dino Toppmöller'in kovulmasının ardından Riera'nın Eintracht'ı istikrara kavuşturabileceği görünüyordu. Eintracht başlangıçta savunma açısından daha sağlam bir görüntü sergiledi ve İspanyol teknik adamın yönetimindeki ilk altı maçın üçünü kazandı; tek mağlubiyetini ise Münih'te aldı.
Ancak iki ay önce ligin son sırasındaki 1. FC Heidenheim'a karşı alınan 1-0'lık galibiyet, Eintracht'ın son zaferi oldu. Takım şu anda ne hücumda ne de savunmada iyi bir izlenim bırakmıyor ve gelecek sezon uluslararası turnuvalara katılma şansını kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya.
Geçen Cuma BVB'ye karşı alınan yenilginin ardından, spor direktörü Markus Krösche, teknik direktörün geleceği ile ilgili soruyu yanıtlamaktan kaçındı. 45 yaşındaki Krösche, "Yenilgiden dolayı hayal kırıklığına uğradık ve şimdi önümüzdeki hafta Stuttgart'a karşı kazanmak için elimizden geleni yapacağız" dedi.
Sonuçların gelmemesi ve tatmin edici olmayan performansların yanı sıra, Riera'nın kamuoyuna yansıyan tavırları da kesinlikle kulüp içinde kendisine bir fayda sağlamadı. Geçen hafta sonu HSV maçı öncesinde medyayı eleştirmesi pek iyi karşılanmadı, ardından yeni yükselmiş takıma karşı 1-2 yenildikleri maçtaki performansı da işleri daha da kötüleştirdi.
Bildgazetesi, Riera ile yolların ayrılmasının çoktan kararlaştırıldığını iddia ediyor. Sky de aynı şekilde haber yapmıştı.
Eintracht Frankfurt, 2025/26 Sezonu: Toppmöller ve Riera
Sadece Bundesliga maçları dikkate alınmıştır. Riera görevi devraldığında, Eintracht hem Şampiyonlar Ligi’nden hem de DFB Kupası’ndan elenmişti.
Dino Toppmöller
Albert Riera
Maçlar
18
13
Galibiyet
7
4
Beraberlik
6
4
Mağlubiyet
5
5
Puan
27
16
Gol
38:39
19:18
Maç başına puan
1,50
1,23
Sıralama
7
8