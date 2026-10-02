Yamal, hem Barcelona hem de İspanya Milli Takımı'nda sergilediği olağanüstü yükselişin ardından 2026 Ballon d'Or için en güçlü adaylardan biri olarak öne çıktı. Ancak 19 yaşındaki kanat oyuncusu, futbol dünyasının adaylığını nasıl algıladığına dair dikkat çekici bir endişesini dile getirdi.

Barcelona'nın genç yıldızı, Guardian Sport'a verdiği röportajda, "Tamamen dürüst olmam gerekirse, bence bir şey var; insanların bunu değiştirip değiştirmeyeceğini bilmiyorum ama bence insanlar, Lamine 19 yaşında olduğu ve Lamine çok iyi olduğu için onun bir noktada kazanacağını düşünüyor" dedi. "Yani diyelim ki Mbappe, Fabian, Rodri, Kvaratskhelia, Messi, Kane... Onlar benim her zaman orada olacağımı ve er ya da geç kazanacağımı düşünüyor."

Bu, oyunun en üst seviyesinde şimdiden büyük bir baskıyı omuzlamış bir oyuncudan gelen son derece sofistike bir gözlem. Genç yaşına rağmen Yamal, Luis de la Fuente'nin İspanya takımında kilit bir figür haline geldi. Teknik direktör de onun her geçen gün daha olgunlaştığını ve saha içinde ve dışında karmaşık maç durumlarını yorumlayabildiğini belirtti.



