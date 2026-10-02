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'Eninde sonunda kazanacağım!' - Lamine Yamal, seçmenlerin Ballon d'Or'da neden onun yerine Kylian Mbappe, Rodri ve diğerlerini tercih edebileceğini açıkladı
Yamal, yaşını olası bir oy verme engeli olarak görüyor
Yamal, hem Barcelona hem de İspanya Milli Takımı'nda sergilediği olağanüstü yükselişin ardından 2026 Ballon d'Or için en güçlü adaylardan biri olarak öne çıktı. Ancak 19 yaşındaki kanat oyuncusu, futbol dünyasının adaylığını nasıl algıladığına dair dikkat çekici bir endişesini dile getirdi.
Barcelona'nın genç yıldızı, Guardian Sport'a verdiği röportajda, "Tamamen dürüst olmam gerekirse, bence bir şey var; insanların bunu değiştirip değiştirmeyeceğini bilmiyorum ama bence insanlar, Lamine 19 yaşında olduğu ve Lamine çok iyi olduğu için onun bir noktada kazanacağını düşünüyor" dedi. "Yani diyelim ki Mbappe, Fabian, Rodri, Kvaratskhelia, Messi, Kane... Onlar benim her zaman orada olacağımı ve er ya da geç kazanacağımı düşünüyor."
Bu, oyunun en üst seviyesinde şimdiden büyük bir baskıyı omuzlamış bir oyuncudan gelen son derece sofistike bir gözlem. Genç yaşına rağmen Yamal, Luis de la Fuente'nin İspanya takımında kilit bir figür haline geldi. Teknik direktör de onun her geçen gün daha olgunlaştığını ve saha içinde ve dışında karmaşık maç durumlarını yorumlayabildiğini belirtti.
- AFP
Kylian Mbappe'nin ibretlik hikâyesi
Teorisini desteklemek için Yamal, ülkesindeki rakibi Mbappe'nin kariyer gidişatına işaret etti. Fransız yıldız da benzer şekilde dünya sahnesine çıktı; 2018'de 19 yaşında Dünya Kupası'nı kazandı ve hemen bireysel ödüller için sürekli adaylardan biri haline geldi. Ancak yıllardır elit seviyede performans göstermesine ve Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo'nun varisi olarak geniş çapta görülmesine rağmen, ulaşılması zor Ballon d'Or hâlâ Mbappe'nin kupa dolabına girmiş değil.
"Mesela Mbappe'nin de başına gençken aynı şey geldi. Ona bir noktada kazanacağı söylendi ama sonuçta şu ana kadar hiç yok," diyen Yamal sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu yüzden bence böyle şeyler oluyor. Bu aynı zamanda benim kontrol edebileceğim bir şey de değil; benim kontrol edebileceğim şey oynamak, kazanmak ve kazanmak. Sonunda da bence tartışmanın kalmayacağı bir zaman gelecek."
- AFP
Mevcut elit statüye güçlü bir inanç
Yamal, sadece “yükselen bir yıldız” olduğu fikrini hızla reddetti ve sahadaki etkisinin önemli bir süredir Ballon d'Or seviyesinde olduğunu savundu. Elit seviye için yeni bir isim olduğu düşüncesine karşı çıktı ve oyunu gerçekten anlayanların, her maçta yarattığı etkiyi görebileceğini söyledi.
Yamal sözlerini şöyle sürdürdü: “Ve bence ben sadece bu yıl değil, daha uzun süredir Ballon d'Or seviyesindeyim. Uzun zamandır bu seviyedeyim ve bunu herkes biliyor. Futboldan anlayan insanlar ne demek istediğimi biliyor, ne kadar fark yaratan bir oyuncu olduğumu biliyorlar. Böyle düşünebilirler ama benim için bunun böyle olmadığı net. Dünyanın en iyi takımı olduğunuzda, şu anda Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsınız. Bunu 10 yıl sonra kazanmayı beklemek istemezsiniz çünkü belki 10 yıl sonra başka bir şey olur.”
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