Eni Aluko, Joey Barton'a karşı açtığı hakaret davasını kazandı. Eski Premier Lig orta saha oyuncusu, saldırı suçlamasıyla tutuklandıktan birkaç gün sonra 'karalama kampanyası' nedeniyle büyük miktarda tazminat ödemesine hükmedildi
Yüksek Mahkeme kararı ve mali ceza
PA Media'ya göre, Aluko, Barton'ı iftira suçlamasıyla başarıyla dava ettikten sonra 300.000 sterlinin üzerinde tazminat ve yasal masraflar ödendi. Başlangıçta 2024 yılında X platformunda yapılan iki gönderiye odaklanan dava, yargılamanın durdurulmasıyla sonuçlandı. Bu, yasal işlemin resmi olarak durdurulduğu ve eski Manchester City orta saha oyuncusunun davacıya önemli miktarda tazminat ödemesine hükmedildiği anlamına geliyordu.
Aluko, Londra'daki duruşmaya katıldı ve yorucu hukuki mücadelenin sona ermesinden duyduğu derin rahatlamayı kısaca dile getirdi. Mahkeme dışında konuşan Aluko, "Sonunda bittiği için mutluyum" dedi. Nihai mahkeme kararı, uzun süren anlaşmazlık sırasında uğranılan itibar kaybı ve yüksek hukuki masrafları karşılamak için toplam 339.000 sterlinlik bir mali ceza öngörüyor.
Hedefli dijital taciz kampanyası
Mahkeme, çevrimiçi tacizin hacmi ve niteliği ile ilgili ayrıntıları dinledi. Eski Lioness oyuncusunu temsil eden Gervase de Wilde, Ocak ve Ağustos 2024 tarihleri arasında sanığın müvekkiline ilişkin 48 adet paylaşım yayınlayarak kasıtlı olarak hedefli bir karalama kampanyası yürüttüğünü açıkladı. De Wilde, eski orta saha oyuncusunun müvekkilinin "ırkçılık ve zorbalığın kurbanı olduğu iddiasını alaycı bir şekilde kullanmaya çalıştığını" iddia ettiğini ve onu ikiyüzlü olarak nitelendirdiğini belirtti.
Avukat, eski Chelsea forvetinin kafasının seri katil Rosemary West'in vücuduna yerleştirildiği bir görüntünün yer aldığı, özellikle şok edici bir gönderiyi vurguladı. De Wilde mahkemeye, "Kampanya, hayatının ve kişiliğinin birçok yönüne yönelik bir saldırı niteliğindeydi" dedi. Avukat, tacizin "büyük bir sıkıntı" yarattığını ve davacının, tacizi durdurmaya yönelik herhangi bir girişimin, onu eziyet eden kişinin "bunu ona karşı kullanmak için istismar ve manipüle edeceği" korkusuyla yaşadığını ekledi.
Tutuklama ve resmi yasal kabul
Sanık, Yüksek Mahkeme'de verilen nihai kararı dinlemek için duruşmaya katılmadı. De Wilde, yargıca eski Fleetwood Town patronunun Pazartesi günü tutuklandığını ve şu anda polis gözetiminde tutulduğunu bildirdi. Bu tutuklama, Merseyside'daki Huyton'da bir golf sahası yakınında meydana gelen bir olayla ilgili ayrı bir saldırı suçlamasının ardından gerçekleşti.
Davalı duruşmaya katılmamış olmasına rağmen, avukatları, davalının uzun süredir devam eden dijital davranışlarıyla ilgili hukuki noktayı nihayet kabul ettiğini doğruladı. De Wilde, bu itirafa değinerek, "Bay Barton, Bayan Aluko'ya karşı yürüttüğü kampanyanın taciz niteliğinde olduğunu ve bu yayınları yapmaması gerektiğini kabul etti" dedi. Bu resmi itiraf, davalıya verilen büyük miktardaki tazminatın gerekli temelini oluşturdu.
Eski forvet için nihai karar
Duruşmaya başkanlık eden Yargıç Nicholas Lavender, mali uzlaşma için sıkı bir zaman çizelgesi belirledi. Yargıç, davalıya kararın resmi olarak değiştirilmesini talep etmek için yedi günlük bir süre tanıdı. Ancak, karar açıkça ilk 100.000 sterlinin, biriken faizlerle birlikte 24 Mart'a kadar ödenmesi gerektiğini belirtmektedir.
Bu yüksek profilli davanın sonucu, sosyal medyada kamuoyunda tanınan kişilerin hesap verebilirliği konusunda bir dönüm noktası niteliğinde. Saygın yayıncı için, kesin karar hem önemli bir mali tazminat hem de maruz kaldığı acımasız saldırıların tamamen asılsız olduğu yönünde hayati bir resmi tanıma sağladı ve sonunda onun hayatına devam etmesine olanak tanıdı.
