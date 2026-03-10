Eni Aluko, Joey Barton'a karşı açtığı hakaret davasını kazandı. Eski Premier Lig orta saha oyuncusu, saldırı suçlamasıyla tutuklandıktan birkaç gün sonra 'karalama kampanyası' nedeniyle büyük miktarda tazminat ödemesine hükmedildi

PA Media'ya göre, Aluko, Barton'ı iftira suçlamasıyla başarıyla dava ettikten sonra 300.000 sterlinin üzerinde tazminat ve yasal masraflar ödendi. Başlangıçta 2024 yılında X platformunda yapılan iki gönderiye odaklanan dava, yargılamanın durdurulmasıyla sonuçlandı. Bu, yasal işlemin resmi olarak durdurulduğu ve eski Manchester City orta saha oyuncusunun davacıya önemli miktarda tazminat ödemesine hükmedildiği anlamına geliyordu.

Aluko, Londra'daki duruşmaya katıldı ve yorucu hukuki mücadelenin sona ermesinden duyduğu derin rahatlamayı kısaca dile getirdi. Mahkeme dışında konuşan Aluko, "Sonunda bittiği için mutluyum" dedi. Nihai mahkeme kararı, uzun süren anlaşmazlık sırasında uğranılan itibar kaybı ve yüksek hukuki masrafları karşılamak için toplam 339.000 sterlinlik bir mali ceza öngörüyor.