Sahada ise teknik direktörün sağlık durumuna ilişkin endişeler, Bayern Münih'in sezonun en iyi performanslarından birini sergilemesine engel olmadı. Luis Diaz'ın hat-trick'i, takımın Bundesliga'da yeniden liderliğe yükselmesine katkı sağladı. Galibiyet, son dönemdeki eleştirilere güçlü bir yanıt olurken kadronun, teknik direktör maç sırasında ayakta da olsa oturuyor da olsa yüksek seviyede oynadığını gösterdi.

Kulübün sportif direktörü Christoph Freund, taraftarlar arasında artabilecek endişeleri yatıştırmak için devre arasında sağlık durumuna ilişkin kısa bir açıklama yapmıştı. Gecenin sonunda ise odak noktası, takımın fırsatları değerlendirmedeki başarısıydı.