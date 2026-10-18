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“Enfeksiyonu ve kalçasında sakatlığı var”: Bayern Münih yöneticisi, Vincent Kompany'nin Leipzig'i 6-1 mağlup ettikleri maçın ardından neden medya karşısına çıkmadığını açıkladı
Kompany sağlık sorunları nedeniyle devre dışı kaldı
Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, Allianz Arena'da yaşanan sıra dışı gecenin ardından maç sonrası basın karşısında Kompany'nin yerine geçmek zorunda kaldı. Rekor şampiyon Bayern Münih, Leipzig'i tek taraflı geçen maçta darmadağın ederken takımın başındaki isim gözle görülür biçimde zorlanıyordu. Eski Manchester City kaptanının her zamanki enerjisinden eser yoktu. Maç boyunca teknik alanında dolaşmak yerine yedek kulübesinde kaldı.
40 yaşındaki teknik direktör, bu kritik maçın hazırlıkları boyunca hastalıkla mücadele etmişti. Eberl, birden fazla sağlık sorununun Kompany'nin kameralar karşısındaki olağan görevlerini yerine getirmesini engellediğini doğruladı. Sportif direktör, maç öncesinde teknik direktörü etkileyen sorunları da anlattı. Eberl, “Bütün hafta enfeksiyon geçirdi, ardından da kalçasından bir spor sakatlığı yaşadı” diyerek Kompany'nin basın odasında neden bulunmadığını açıkladı. Bu açıklama Sky Germany tarafından aktarıldı.
- Getty Images Sport
Teknik ekip sorumluluk alıyor
Kompany takımın başında aktif rol üstlenemeyince, taktik planın eksiksiz uygulanmasını sağlama görevini yardımcıları devraldı. Aaron Danks ve Rene Maric, saha kenarındaki aktif antrenörlük görevlerini üstlendi. Maçın nihai skoru, bu geçişin sorunsuz gerçekleştiğini gösterdi. Münih'te kurulan teknik ekibin derinliğini ortaya koyan bu ortak çalışma, kulüp yönetimi için gurur kaynağı oldu.
Eberl, teknik ekibin durumu yönetme biçimini överek Kompany'nin fiziksel kısıtlılığının takımın sahadaki ritmini bozmadığını belirtti. Maç sonrası basın toplantısında Eberl, “Vücudu elvermediğinde bunu da kabullenmek zorunda,” dedi. “Yardımcı antrenörler ne yapacaklarını çok iyi biliyordu, oyuncular da ne yapacaklarını biliyordu. Bu yüzden kulübede rahatça oturabildi.”
Teknik kulübedeki gerilime rağmen üstünlük
Sahada ise teknik direktörün sağlık durumuna ilişkin endişeler, Bayern Münih'in sezonun en iyi performanslarından birini sergilemesine engel olmadı. Luis Diaz'ın hat-trick'i, takımın Bundesliga'da yeniden liderliğe yükselmesine katkı sağladı. Galibiyet, son dönemdeki eleştirilere güçlü bir yanıt olurken kadronun, teknik direktör maç sırasında ayakta da olsa oturuyor da olsa yüksek seviyede oynadığını gösterdi.
Kulübün sportif direktörü Christoph Freund, taraftarlar arasında artabilecek endişeleri yatıştırmak için devre arasında sağlık durumuna ilişkin kısa bir açıklama yapmıştı. Gecenin sonunda ise odak noktası, takımın fırsatları değerlendirmedeki başarısıydı.
- Getty Images Sport
Arsenal maçına kadar iyileşmesi bekleniyor
Bayern'in yaklaşan Avrupa maçları göz önüne alındığında sakatlığın zamanlaması özellikle hassas. Alman devi, çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal ile karşılaşacak. Bu maç, Avrupa'daki hedefleri açısından büyük önem taşıyor. Mevcut kısıtlamalara rağmen kulüp, teknik direktörünün Londra'ya gidip takımı saha kenarından yönetebilecek kadar iyileşeceği konusunda iyimser.
Eberl, hafta ortasındaki maçla ilgili rahatlatıcı bir açıklama yaparak Leipzig maçının ardından geçecek dinlenme süresinin yeterli olması gerektiğini belirtti. Direktör, “Çarşamba günü bunun sorun olmayacağını kuvvetle düşünüyoruz” dedi.
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