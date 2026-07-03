Jürgen Klopp, Julian Nagelsmann'ın istifasının ardından milli takım teknik direktörü olmak istiyor. "Zamanlama şu anda da mükemmel değil. Yine de hiç olmadığı kadar iyi. Artık enerjimi tamamen yeniledim. Yani hazırım," dedi Alman Futbol Federasyonu'nun (DFB) en çok tercih ettiği aday Cuma akşamı MagentaTV'de.
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"Enerjim tam anlamıyla doldu!" Jürgen Klopp, Almanya milli takımının teknik direktörü olmak istiyor – ancak iki büyük sorun var
DFB, Nagelsmann ile yollarını ayırma sürecinde Klopp (59) ile temasa geçtiğini zaten doğrulamıştı. Borussia Dortmund ve Liverpool FC’nin şampiyonluklarını kazandıran isim, şu anda hâlâ Red Bull’da “Head of Global Soccer” olarak görev yapıyor.
"Red Bull ile hâlâ yürürlükte olan bir sözleşmem var. Sözleşmelere uymayı severim. Ancak görüşmelere açığım. Yoğun görüşmeler yapılması gerekecek. Şu anda yaşadığımız sorunlar, Julian Nagelsmann’ın kişiliğiyle ilgili değil,” diyen Klopp, sözlerine şöyle devam etti: “Patronum Oliver Mintzlaff ile de konuşmam gerekiyor. Alman futbolu onun için çok önemli. Red Bull bu durumdan temiz bir şekilde çıkmalı. Bu işten çıkmak o kadar kolay değil.”
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Jürgen Klopp, Almanya milli takımının teknik direktörü mü olacak? İki büyük endişe var
Sky’ın son haberlerinde bahsedildiği gibi Klopp’un sözleşmesinde sözde bir “çıkış opsiyonu” bulunmuyor; Bild’in verdiği bilgilere göre böyle bir madde yok. Buna göre, DFB’nin Red Bull’a ödeyeceği tutar muhtemelen tek haneli bir milyon rakamında olacak. Bu, Alman futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durum; zira DFB, daha önce hiçbir milli takım teknik direktörü için transfer ücreti ödememişti.
Ancak Lothar Matthäus için daha da endişe verici olan, Klopp’un maaş beklentileri. Milli takımda en çok forma giyen oyuncu, Klopp’un selefi Nagelsmann’ın maaşıyla yetinmeyeceğinden emin.
Nagelsmann, 2028’e kadar uzatılan sözleşmesi kapsamında yıllık yedi milyon avro maaş almıştı; Klopp’un ise Red Bull’da sekiz ila 15 milyon avro arasında kazandığı iddia ediliyor. Liverpool’da ise yıllık 18 milyon avro kazanıyordu.
Matthäus, Bild gazetesine verdiği demeçte, “Maaşı Nagelsmann’ınki kadar olmayacak, bundan eminim. Bu konuyu birkaç kişiyle konuştum bile,” dedi. Matthäus, “Klopp, RB’deki yıllık maaşıyla DFB’ye gitmeyecek,” diyerek, “Yıllık maaş olarak tek haneli milyonlar aralığında bir rakam söz konusu olamaz,” diye ekledi.
Klopp’a göre Alman futbolu “bir dönüm noktasında”: “Artık işleri kökten değiştirmeliyiz. Sonunda bunu ben mi yapacağım, yoksa başka biri mi yapacak, bu, değişikliklerin gerekli olduğu gerçeğini değiştirmez.”
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