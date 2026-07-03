Sky’ın son haberlerinde bahsedildiği gibi Klopp’un sözleşmesinde sözde bir “çıkış opsiyonu” bulunmuyor; Bild’in verdiği bilgilere göre böyle bir madde yok. Buna göre, DFB’nin Red Bull’a ödeyeceği tutar muhtemelen tek haneli bir milyon rakamında olacak. Bu, Alman futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir durum; zira DFB, daha önce hiçbir milli takım teknik direktörü için transfer ücreti ödememişti.

Ancak Lothar Matthäus için daha da endişe verici olan, Klopp’un maaş beklentileri. Milli takımda en çok forma giyen oyuncu, Klopp’un selefi Nagelsmann’ın maaşıyla yetinmeyeceğinden emin.

Nagelsmann, 2028’e kadar uzatılan sözleşmesi kapsamında yıllık yedi milyon avro maaş almıştı; Klopp’un ise Red Bull’da sekiz ila 15 milyon avro arasında kazandığı iddia ediliyor. Liverpool’da ise yıllık 18 milyon avro kazanıyordu.

Matthäus, Bild gazetesine verdiği demeçte, “Maaşı Nagelsmann’ınki kadar olmayacak, bundan eminim. Bu konuyu birkaç kişiyle konuştum bile,” dedi. Matthäus, “Klopp, RB’deki yıllık maaşıyla DFB’ye gitmeyecek,” diyerek, “Yıllık maaş olarak tek haneli milyonlar aralığında bir rakam söz konusu olamaz,” diye ekledi.

Klopp’a göre Alman futbolu “bir dönüm noktasında”: “Artık işleri kökten değiştirmeliyiz. Sonunda bunu ben mi yapacağım, yoksa başka biri mi yapacak, bu, değişikliklerin gerekli olduğu gerçeğini değiştirmez.”