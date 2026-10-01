Getty Images Sport
Çeviri:
'Enerji hâlâ aynı!' - Lautaro Martinez, Arjantin'i 4-0'lık galibiyete taşıdıktan sonra konuştu
Martinez kilidi açtı, Arjantin Bolivya karşısında üstünlüğünü kurdu
Arjantinli forvet Lautaro Martinez, Cordoba'daki Mario Alberto Kempes Stadyumu'nda Bolivya karşısında alınan 4-0'lık hazırlık maçı galibiyetinde takımının üstün performansına tonu veren isim oldu. 15. dakikada Alexis Mac Allister'dan gelen isabetli pası alan 29 yaşındaki golcü, şutunu uzak köşeye yerleştirerek takımını öne geçirdi.
Nico Paz, Cristian Romero ve Jose Lopez'den gelen goller de Lionel Scaloni'nin ekibine rahat bir galibiyet getirdi.
Bu karşılaşma, Arjantin'in kendi sahasındaki uluslararası maç serisi kapsamında planlanan üç hazırlık maçının ilki oldu.
- Getty Images Sport
Forvet, değişmeyen açlığı ve kadronun enerjisini övdü
Son düdüğün ardından medyaya konuşan Martinez, milli takım formasını bir kez daha giymekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. Inter Milan'ın hücum oyuncusu, geçmişte uluslararası başarılar elde etmiş olmalarına rağmen grubun ortak yoğunluğu ve açlığının tamamen yerli yerinde kaldığını vurguladı.
Martinez, yüksek standartların korunmasının kadroya yeni katılan oyuncuların sorunsuz şekilde uyum sağlamasına yardımcı olduğunu belirtti.
Martinez, "Bu formayı giymek her zaman harika bir duygu" dedi. "Bu yeni bir süreç, bugün yine zamanı geldi ve daha önce Dünya Kupaları'nda oynamış olanlarımızın tecrübesi yardımcı olacak. Yeniden bir araya geldik ve enerji hâlâ aynı."
Tecrübeli forvet, yaklaşan duygusal maçlara işaret etti
Nico Paz ve Leonel Flores gibi yükselen genç yeteneklerin takıma entegrasyonu üzerine değerlendirmelerde bulunan Martinez, tecrübeli liderlerin bir sonraki nesle rehberlik etme sorumluluğu taşıdığını belirtti. Önlerindeki iç saha maçlarının hem takım hem de taraftarlar açısından duygusal bir önem taşıyacağını da kabul etti.
Martinez, teknik direktör Lionel Scaloni'yi kadro genelinde rekabet standartlarını koruduğu için övdü.
Forvet oyuncusu, golcülük formunu sürdürmeyi dört gözle bekliyor.
- Getty Images Sport
Arjantin, Burkina Faso sınavına odaklandı
Martinez ve takım arkadaşları, Burkina Faso ile perşembe günü oynanacak hazırlık maçı öncesindeki hazırlıklarına geçmeden önce maç sonrası toparlanma çalışmalarını Cordoba'da tamamlıyor. Scaloni'nin ekibi, Benin karşılaşmasıyla tamamlayacağı seriden önce bir olumlu sonuç daha almayı hedefliyor.
Bolivya, sıradaki uluslararası maçlarına hazırlanmak için yeniden bir araya geliyor.
Martinez, hücum hattındaki ilk 11 yerini korumayı amaçlıyor.
GOAL'ı Google'da takip edin
BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?
Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun