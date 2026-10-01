Son düdüğün ardından medyaya konuşan Martinez, milli takım formasını bir kez daha giymekten büyük gurur duyduğunu ifade etti. Inter Milan'ın hücum oyuncusu, geçmişte uluslararası başarılar elde etmiş olmalarına rağmen grubun ortak yoğunluğu ve açlığının tamamen yerli yerinde kaldığını vurguladı.

Martinez, yüksek standartların korunmasının kadroya yeni katılan oyuncuların sorunsuz şekilde uyum sağlamasına yardımcı olduğunu belirtti.

Martinez, "Bu formayı giymek her zaman harika bir duygu" dedi. "Bu yeni bir süreç, bugün yine zamanı geldi ve daha önce Dünya Kupaları'nda oynamış olanlarımızın tecrübesi yardımcı olacak. Yeniden bir araya geldik ve enerji hâlâ aynı."