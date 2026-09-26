'Enerji değişti' - Mauricio Pochettino, kırmızı kart dramının USMNT'nin Dünya Kupası hayalini nasıl mahvettiğini açıkladı

Yayıncı Andres Cantor'a Futbol de Primera'da konuşan Pochettino, olayların gelişme şeklinden duyduğu üzüntüyü itiraf etti. Tüm durumun gereksiz bir olumsuzluk yarattığını ve bunun doğrudan takıma zarar verdiğini düşündüğünü söyledi.

"Belki de Bosna maçının ardından yaşanan ve sonrasında olan tüm olumsuz şeyleri doğuran durumda işin içinde olmadığım için üzgünüm," dedi Pochettino.

"Belki de o kararın alınma sürecine daha fazla dahil olmadığım için pişmanım. O kırmızı kartın askıya alınması için itirazda bulunma kararına dahil olmadım. Hatta haklı bulunduğumuz gerçeğinden de öte, bence ne olduğunu gerçekten kimse anlamadı.

"Ben, futbolun içinden bir insan olarak, bunun durumun enerjisini değiştirebileceğini anlayacak duygusal zekâya sahibim; çünkü tüm bunlar yaşandığı anda enerji değişti ve ardından maç farklı parametreler altında oynandı."