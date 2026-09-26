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USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Yosua Arya
Çeviri:

'Enerji değişti' - Mauricio Pochettino, kırmızı kart dramının USMNT'nin Dünya Kupası hayalini nasıl mahvettiğini açıkladı

F. Balogun
M. Pochettino
ABD
Dünya Kupası

Mauricio Pochettino, Dünya Kupası'nda Folarin Balogun'un kırmızı kartına yapılan tartışmalı itiraza müdahale etmemiş olmaktan büyük pişmanlık duyduğunu dile getirdi. ABD Milli Takımı'nın teknik direktörü, bunun sonucunda saha dışındaki gürültünün Belçika karşısında aldıkları yıkıcı yenilgi öncesinde takımın enerjisini değiştirdiğini kabul etti.

  • Pochettino, Dünya Kupası itiraz dramasını değerlendirdi

    Pochettino, Dünya Kupası sırasında Balogun'un kırmızı kartına itiraz etme kararının kontrolünü eline almadığı için pişmanlık duyduğunu kabul etti. Forvet oyuncusu, son 32 turunda Bosna-Hersek'e karşı oynanan maçta kırmızı kart gördü; ardından FIFA tek maçlık cezasını askıya aldı.

    Bu karar, Balogun'un son 16 turunda Belçika'ya karşı forma giymesine izin verdi, ancak büyük bir tartışmayı da beraberinde getirdi.FIFA Başkanı Gianni Infantino, ABD Başkanı Donald Trump'ın bizzat müdahale ettiğini öne sürmesinin ardından siyasi tarafsızlığı ihlal etmekle suçlandı.

    Pochettino, ardından yaşanan sirk ortamının takımını tamamen bozduğuna inanıyor. Eski Tottenham teknik direktörü, itirazın yarattığı olumsuz atmosferin takımının odağını temelden değiştirdiğini kabul etti.

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  • USA v Belgium: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    USMNT'yi raydan çıkaran enerji değişimi

    Yayıncı Andres Cantor'a Futbol de Primera'da konuşan Pochettino, olayların gelişme şeklinden duyduğu üzüntüyü itiraf etti. Tüm durumun gereksiz bir olumsuzluk yarattığını ve bunun doğrudan takıma zarar verdiğini düşündüğünü söyledi.

    "Belki de Bosna maçının ardından yaşanan ve sonrasında olan tüm olumsuz şeyleri doğuran durumda işin içinde olmadığım için üzgünüm," dedi Pochettino.

    "Belki de o kararın alınma sürecine daha fazla dahil olmadığım için pişmanım. O kırmızı kartın askıya alınması için itirazda bulunma kararına dahil olmadım. Hatta haklı bulunduğumuz gerçeğinden de öte, bence ne olduğunu gerçekten kimse anlamadı.

    "Ben, futbolun içinden bir insan olarak, bunun durumun enerjisini değiştirebileceğini anlayacak duygusal zekâya sahibim; çünkü tüm bunlar yaşandığı anda enerji değişti ve ardından maç farklı parametreler altında oynandı."

  • Umut vadeden turnuvaya acı bir son

    Tartışmadan önce USMNT, Pochettino yönetiminde grup aşamasını rahat geçip Bosna'yı yenerek etkileyici bir performans sergilemişti. Takım, 2002'den bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmeyi hedefliyordu.

    Ancak ABD, son 16 turunda Belçika'ya 4-1 mağlup oldu. Balogun daha sonra dışarıdaki gürültünün takımı etkilediğini kabul ederken, Belçika oyuncuları da bu durumun kendilerine ekstra motivasyon sağladığını itiraf etti.

    Florida'nın Orlando kentinde düzenlenen bir basın toplantısında maçı değerlendiren Pochettino, "O maçı analiz etmek çok zor çünkü Dünya Kupası'nda gidip mücadele etmek için en iyi ortamın olmadığı bir atmosferde şekillendi" ifadelerini kullandı.

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  • Mauricio Pochettino USMNT 2026Getty Images

    Pochettino yönetiminde ileriye doğru

    Arjantinli teknik adam kısa süre önce sözleşmesini uzattı ve milli takımı yeni dönemine taşımaya kararlı. USMNT şimdi cumartesi günü hazırlık maçında Peru ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Pochettino, mevcut milli ara sırasında ivmeyi yeniden inşa etmeye çalışırken bunun ardından Şili, Meksika ve Kanada maçları gelecek.

Hazırlık Maçları
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