Endrick, yaz aylarında Real Madrid'e dönüşü öncesinde en sevdiği pozisyonu açıkladı

Endrick, kariyerinin yeni aşamasına hazırlanırken kendini nerede başarılı bulduğunu hiç gizlemedi. İspanya’nın başkentinde forma giymek için rekabetin çok yoğun olmasına rağmen, genç oyuncu taktiksel kimliği ve sahada en çok nerede katkı sağladığı konusunda net bir görüşe sahip.

Endrick, Four Four Two'ya verdiği röportajda forvet pozisyonundaki rolü hakkında şunları söyledi: "En sevdiğim forma numarası 9 ve orta sahada oynamak kendimi en rahat hissettiğim yer, ama nasıl olursa olsun sadece oynamak istiyorum." Çok yönlülüğü sayesinde çeşitli pozisyonlarda oynayabilse de, forvet rolünü tercih etmesi, gelecek sezon Madrid teknik ekibi için ilginç bir seçim ikilemi yaratıyor.