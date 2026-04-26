Endrick, yaz aylarında Real Madrid'e dönüşü öncesinde en sevdiği pozisyonu açıkladı
Öncelikli merkezi rol
Endrick, kariyerinin yeni aşamasına hazırlanırken kendini nerede başarılı bulduğunu hiç gizlemedi. İspanya’nın başkentinde forma giymek için rekabetin çok yoğun olmasına rağmen, genç oyuncu taktiksel kimliği ve sahada en çok nerede katkı sağladığı konusunda net bir görüşe sahip.
Endrick, Four Four Two'ya verdiği röportajda forvet pozisyonundaki rolü hakkında şunları söyledi: "En sevdiğim forma numarası 9 ve orta sahada oynamak kendimi en rahat hissettiğim yer, ama nasıl olursa olsun sadece oynamak istiyorum." Çok yönlülüğü sayesinde çeşitli pozisyonlarda oynayabilse de, forvet rolünü tercih etmesi, gelecek sezon Madrid teknik ekibi için ilginç bir seçim ikilemi yaratıyor.
Lyon'da verimli bir kiralık dönem
La Liga'da forma şansı bulmakta zorlanan 19 yaşındaki oyuncunun Ligue 1'e transferi, gelişimi açısından bir ustalık hamlesi oldu. Real Madrid'de Xabi Alonso'nun yönetiminde başlangıçta istikrarlı bir performans sergilemekte zorlanan Brezilyalı oyuncu, Lyon'da en iyi formuna kavuştu ve Madrid'in yatırım yaptığı dünya çapında bir yetenek olduğunu her yönüyle kanıtladı.
Onun yeniden yükselişi, özellikle babası Douglas Sousa'nın oğlunun İspanya'daki kariyerinin başlangıcının nasıl yönetildiğine dair hayal kırıklığını dile getirmesinin ardından, çevresi için bir rahatlama oldu.
Sousa daha önce, İspanyol devinin fırsatlarını kısıtlayarak fiilen "oyun alanını elinden aldığını" iddia etmişti. Şimdi, bir dizi maç kazandıran performansla Endrick, Lyon formasıyla Ligue 1'deki ilk 13 maçında 10 gol katkısı kaydederek, Avrupa futbolunun elit seviyesinin taleplerine hazır olduğunu kanıtlıyor.
Arsenal durumu takip ediyor
Endrick, Madrid'e dönüş hazırlıklarını sürdürürken, diğer Avrupa devleri de bu durumun olası sonuçlarını yakından takip ediyor. Haberlere göre Arsenal, bu yaz forvet kadrosunu güçlendirmek istiyor ve Brezilyalı oyuncu, en çok umut vaat eden hedeflerden biri olarak öne çıkıyor.
Madrid'de çok önemli bir yaz
Real Madrid, bu yaz önemli bir geçiş dönemi yaşayacak; kulübün, potansiyel olarak yüksek profilli oyuncuların ayrılmasıyla mali dengesini sağlaması bekleniyor. Endrick’in önceliği, o meşhur beyaz formayla başarıya ulaşmak olsa da, teknik ekip ona istediği merkezi rolü sunup sunamayacağına karar vermek zorunda kalacak.
Bu karar hem oyuncu hem de kulüp için çok önemli olacak. Madrid, Endrick'in gelişimini sürdürmesi için ihtiyaç duyduğu şartları garanti edemezse, Premier Lig'e transfer olma isteği gerçeğe dönüşebilir.