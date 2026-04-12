Endrick, Xabi Alonso ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu; Lyon'a kiralanan oyuncu, Real Madrid'de fazla süre alamamasının olumlu yanlarını görüyor
İspanya'da zorlu bir başlangıç
Endrick, FourFourTwo'ya verdiği röportajda İspanya'nın başkentinde geçirdiği süreyi değerlendirdi. 82 maçta 21 gol ve 3 asist kaydettiği Palmeiras'tan 2024 yılında büyük bir heyecanla gerçekleşen transferinin ardından, ona yönelik beklentiler çok yüksekti. İlk sezonunda 37 maça çıktı. Ancak bu sezonun ilk yarısında, Madrid'in eski teknik direktörü Xabi Alonso yönetiminde sahada kalma süresi önemli ölçüde azaldı ve sadece 3 maçta forma giydi. Real Madrid'in kadrosu süperstarlarla dolu olduğundan, genç forvetin düzenli olarak ilk 11'de yer alması zordu, ancak o bu zorlu süreç boyunca profesyonel bir tavır sergiledi.
Alonso'dan ders almak
Resmi maçlarda forma şansı bulamamasına rağmen, 19 yaşındaki oyuncu Alonso'ya karşı hiçbir kırgınlık beslemiyor. Aksine, o antrenmanları çok önemli bir öğrenme süreci olarak görüyor. Durumun zor olduğunu kabul etse de, odaklanmayı başardı. Four Four Two'ya verdiği röportajda, "Aramızda normal bir ilişki vardı," dedi. "Ondan çok şey öğrendim. Antrenmanlarda, daha iyi performans gösterebilmem için geliştirmem gereken noktaları bana gösterdi. Antrenmanlarda her zaman elimden gelenin en iyisini yaptım. Bazen işler yolunda gitmediğinde zihinsel olarak biraz dengesiz hissedebilirsiniz, ama ben çalışmaya devam ettim ve bir fırsat bekledim."
Fransa'da mutluluk bulmak
Bu sabır, sonunda Ocak ayında onu Ligue 1'e taşıdı; Lyon ise burada yeniden başlangıç yapması için mükemmel bir ortam sağladı. Endrick, Fransız ekibinde tüm turnuvalarda oynadığı sadece 15 maçta 6 gol ve 5 asistle formunun zirvesinde. Bu verimli kiralık dönem, başlangıçtaki zorluklara bakış açısını tamamen değiştirdi. "Her şeyin bir sebebi olduğuna inanıyorum," diye ekledi. "Belki de beni daha sık oynatmış olsaydı, Lyon'da bu mutlu anları yaşayamazdım ve en sevdiğim şeyi, yani futbol oynamayı yapma şansım da daha az olurdu."
Gelecekte neler olacak?
İleriye baktığımızda, Endrick'in öncelikli hedefi, Brezilya'nın 2026 Dünya Kupası kadrosuna girmek için çaba gösterirken Lyon'da sezona güçlü bir şekilde veda etmek. Genç oyuncunun önümüzdeki sezon Madrid'e döneceği ve Kylian Mbappé gibi isimlerin yanında ilk 11'de yer almak için mücadele edeceği şimdiden kesinleşti.