Endrick, Xabi Alonso ile olan ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu; Lyon'a kiralanan oyuncu, Real Madrid'de fazla süre alamamasının olumlu yanlarını görüyor

Bu sabır, sonunda Ocak ayında onu Ligue 1'e taşıdı; Lyon ise burada yeniden başlangıç yapması için mükemmel bir ortam sağladı. Endrick, Fransız ekibinde tüm turnuvalarda oynadığı sadece 15 maçta 6 gol ve 5 asistle formunun zirvesinde. Bu verimli kiralık dönem, başlangıçtaki zorluklara bakış açısını tamamen değiştirdi. "Her şeyin bir sebebi olduğuna inanıyorum," diye ekledi. "Belki de beni daha sık oynatmış olsaydı, Lyon'da bu mutlu anları yaşayamazdım ve en sevdiğim şeyi, yani futbol oynamayı yapma şansım da daha az olurdu."