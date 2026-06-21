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Endrick, sosyal medyayı kasıp kavuran komik memler eşliğinde Carlo Ancelotti ile olan ilişkisini açıklıyor – Real Madrid’in genç yıldızı, 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya milli takımında yedek kulübesinde kalmış durumda
Ancelotti’nin oyuncu seçimi, internette yayıldı
Endrick’in Brezilya’nın Fas ile oynadığı ve 1-1 berabere biten hayal kırıklığı yaratan maçta yedek kulübesinde kalmasının ardından, sosyal medya platformu X, ikili arasında bir gerginlik olduğunu ima eden viral bir meme fırtınasına sahne oldu. Taraftarlar, teknik direktörün genç forveti “sevmediğini” şakayla karışık bir şekilde sorgularken, Real Madrid’de birlikte çalıştıkları dönemde oyuncunun sahada kalma süresini dikkatli bir şekilde yönettiği geçmişine işaret ettiler.
19 yaşındaki oyuncu, nihayet Philadelphia'da sahaya çıktı ve Haiti'yi 3-0 yendikleri maçın 63. dakikasında Matheus Cunha'nın yerine oyuna girdi. Ofsayt nedeniyle bir golü iptal edilse de, seyirciler oyuna girişinde ona coşkulu bir alkış yağdırdı. Bu durum, geçen sezonun bir kısmını Lyon'da kiralık olarak geçiren bu sansasyonel oyuncuyu sahaya sürmesi için Ancelotti üzerindeki kamuoyu baskısını da ortaya koydu.
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Endrick, teknik direktörün vizyonunu savunuyor
Haiti maçı sonrasında konuşan Endrick, aralarında bir anlaşmazlık olduğu yönündeki söylentileri hemen yalanladı. "Real Madrid'de onunla bir yıl geçirdim, Tanrı'ya şükür birçok maçta forma giyme fırsatı buldum. Beş, on ya da 15 dakika olsun, Real Madrid'de onunla birlikte olabildim. Sahaya girdiğimde ne yaptığımı biliyor, takım için elimden gelenin en iyisini yapıyorum ve o bunu çok iyi biliyor, milli takımda da durum farklı değil," dedi forvet.
Takımın ihtiyaçlarının kişisel şöhretten önce geldiğini vurgulayarak sözlerine devam etti. "O harika bir teknik direktör, aklı başında biri. Burada olduğu için Tanrı’ya şükrediyorum, çünkü o harika bir teknik direktör. Endrick için en iyisini yapmayacak, taraftarlar için en iyisini yapmayacak, takım için en iyisini yapacak. Takıma nasıl yardımcı olabileceğimi çok iyi biliyor. Tüm taraftarların desteğine çok minnettarım. Stadyumda taraftarların benim için yaptıklarını görmek harika, çok minnettarım. Sahada katkı sağlamayı umuyorum," diye ekledi.
Ancelotti, yetenekli oyunculara karşı sabır gösterilmesi çağrısında bulundu
Dışarıdan gelen seslere rağmen Brezilya teknik direktörü, genç oyuncunun gelişimini yönetme konusunda kararlılığını korudu. Haiti maçı öncesinde Ancelotti, Endrick’in tam da doğru zamanda şans bulacağını belirterek şöyle konuştu: “Endrick’i doğru anda oyuna sokacağım. Biraz beklememiz gerekecek. Bu Dünya Kupası’nda önemli bir rol oynayacak. Şahsen benim için Endrick olağanüstü bir yetenek. Brezilya, bu Dünya Kupası’nda ve bir sonraki Dünya Kupası’nda da onun niteliklerinden en iyi şekilde yararlanacak. Sabırlı, aceleci değil ve yaşına göre çok olgun. Bu çok önemli bir özellik. Ona yakın olan ailesi de çok sabırlı. Bu, genç bir adam için önemli bir şey."
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Dikkatler eleme turlarına yöneliyor
Endrick, Ancelotti’nin rehberliğinde çalışma ahlakını anlatırken bu davaya olan bağlılığını açıkça ortaya koydu. “Onun hayatımda olmasına minnettarım. Her gün elimden gelenin en iyisini yapacağımı, sahada canımı dişime takacağımı ve çok sıkı çalışacağımı biliyor. Benim yaptığım şey bu. Bence bir oyuncu için en önemli şey çalışmaktır. O, benim çok çalıştığımı, her maçı sanki son maçımmış gibi oynadığımı, en iyisini yapmak için büyük bir istek ve neşeyle sahaya çıktığımı biliyor," diye sözlerini tamamladı genç oyuncu.
Brezilya, turnuvadaki ilk galibiyetini alırken, dikkatler artık C Grubu’nda ilk sırayı garantilemeye yöneldi. Vinicius Jr ve Matheus Cunha gibi yıldızlar şimdilik yerlerini sağlamlaştırmış olsa da, Endrick’in gölgesi hâlâ büyük bir tehdit olarak duruyor. İster memlere konu olan yedek kulübesine gönderilme durumu devam etsin, ister Real Madrid’in genç yıldızı ilk 11’in vazgeçilmezi haline gelsin, oyuncu ile teknik direktör arasındaki ilişki perde arkasında her zamanki gibi sağlam görünüyor.