Endrick, sosyal medyayı kasıp kavuran komik memler eşliğinde Carlo Ancelotti ile olan ilişkisini açıklıyor – Real Madrid’in genç yıldızı, 2026 Dünya Kupası’nda Brezilya milli takımında yedek kulübesinde kalmış durumda

Endrick’in Brezilya’nın Fas ile oynadığı ve 1-1 berabere biten hayal kırıklığı yaratan maçta yedek kulübesinde kalmasının ardından, sosyal medya platformu X, ikili arasında bir gerginlik olduğunu ima eden viral bir meme fırtınasına sahne oldu. Taraftarlar, teknik direktörün genç forveti “sevmediğini” şakayla karışık bir şekilde sorgularken, Real Madrid’de birlikte çalıştıkları dönemde oyuncunun sahada kalma süresini dikkatli bir şekilde yönettiği geçmişine işaret ettiler.

19 yaşındaki oyuncu, nihayet Philadelphia'da sahaya çıktı ve Haiti'yi 3-0 yendikleri maçın 63. dakikasında Matheus Cunha'nın yerine oyuna girdi. Ofsayt nedeniyle bir golü iptal edilse de, seyirciler oyuna girişinde ona coşkulu bir alkış yağdırdı. Bu durum, geçen sezonun bir kısmını Lyon'da kiralık olarak geçiren bu sansasyonel oyuncuyu sahaya sürmesi için Ancelotti üzerindeki kamuoyu baskısını da ortaya koydu.







