Endrick sahneye çıkıyor! Real Madrid, Brezilyalı forveti 2026-27 sezonunda kadroya yeniden katmak için gelecek vaat eden yıldızın acımasız bir şekilde satılmasına karar verdi

The Athletic'e göre Real Madrid, Endrick için yaz transfer döneminde hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağını açıkça belirtmiş ve genç oyuncuya gelecekte kulüpte önemli bir rol üstleneceği konusunda güvence vermiştir. Alonso'nun Ocak ayında ayrılmasının ardından görevi devralan Álvaro Arbeloa ile birlikte, Endrick'in yeni bir başlangıç yapmasının önü açılmıştır. Ne yazık ki bu durum, Madrid'in bir başka genç yıldızı Gonzalo García için kötü bir haber.

Haberde, 22 yaşındaki forvetin, Ağustos ayında 2030 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalamış olmasına rağmen, Endrick'e yer açmak için satılacağı da belirtiliyor.