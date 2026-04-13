Endrick sahneye çıkıyor! Real Madrid, Brezilyalı forveti 2026-27 sezonunda kadroya yeniden katmak için gelecek vaat eden yıldızın acımasız bir şekilde satılmasına karar verdi
Endrick Fransa'da kendini kanıtlıyor
Endrick, 2024 yılında Palmeiras'tan Real Madrid'e transfer olduktan sonra ilk sezonunda 37 maçta 7 gol attı, ancak Xabi Alonso'nun teknik direktör olarak göreve gelmesinin ardından sahada kalma süresi önemli ölçüde azaldı. Brezilyalı forvet, bu sezonun ilk yarısında Alonso yönetiminde tüm turnuvalarda sadece üç kez forma giydi; bunun üzerine Real Madrid, Ocak transfer döneminde onu Lyon'a kiraladı. Groupama Stadyumu, Endrick'in özgüvenini yeniden kazanması için ideal bir yer oldu. 19 yaşındaki oyuncu, Ligue 1'deki ilk 11 maçında sekiz gol katkısı yaptı ve bu süreçte bu yaz yapılacak Dünya Kupası öncesinde Brezilya milli takımına geri çağrıldı.
Real, Garcia'yı takımdan göndermeye hazırlanıyor
The Athletic'e göre Real Madrid, Endrick için yaz transfer döneminde hiçbir teklifi değerlendirmeye almayacağını açıkça belirtmiş ve genç oyuncuya gelecekte kulüpte önemli bir rol üstleneceği konusunda güvence vermiştir. Alonso'nun Ocak ayında ayrılmasının ardından görevi devralan Álvaro Arbeloa ile birlikte, Endrick'in yeni bir başlangıç yapmasının önü açılmıştır. Ne yazık ki bu durum, Madrid'in bir başka genç yıldızı Gonzalo García için kötü bir haber.
Haberde, 22 yaşındaki forvetin, Ağustos ayında 2030 yılına kadar geçerli yeni bir sözleşme imzalamış olmasına rağmen, Endrick'e yer açmak için satılacağı da belirtiliyor.
Paz, Chema ve Ramon'un izinden giderek
Garcia bu sezon 33 maçta 6 gol attı, ancak bunların sadece 12'sini ilk 11'de oynadığı maçlarda kaydetti ve Real Madrid, onun gelişimi için başka bir kulübün daha uygun olacağına inanıyor. Ancak bu, Los Blancos'ta herkesin tanıdığı bir isim olma hayali sona erdiği anlamına gelmiyor.
Madrid, akademi mezunları Nico Paz ve Jacobo Ramon'u sırasıyla 2024 ve 2025'te Como'ya sattı, ancak anlaşmalara geri alım maddeleri ekledi. Geçen yaz Stuttgart'un Chema Andres'i satın alması durumunda da aynısını yaptılar ve Garcia'nın da bir gün Bernabeu'ya dönebilmesi için gerekli adımlar atılacak.
Şimdi ne olacak?
Endrick şu anda, Ligue 1'de ilk üçte yer almak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı kazanmak için mücadele eden Lyon'da sezonu güçlü bir şekilde tamamlamaya odaklanmış durumda. Ardından, Brezilya'nın Dünya Kupası mücadelesinde önemli bir rol üstlenmeyi umuyor. Daha sonra Madrid'e dönecek ve Lyon'da bu pozisyonda gösterdiği başarılı performansın ardından kulübün yeni ilk tercih edilen sağ kanat oyuncusu olarak kadroda yer alabilir.