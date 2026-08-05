The Athletic'e göre Endrick, Lyon'daki başarılı altı aylık kiralık dönemin ardından bu yaz Real Madrid'den ayrılmamaya karar verdi. Brezilyalı milli oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nda forma giydikten sonra İspanya'ya döndü ve kadroda yerini almak için mücadele etmek istiyor.

İtalyan ekibi AS Roma'nın güçlü ilgisine rağmen 20 yaşındaki forvet, bir başka geçici transferle ayrılmak yerine Bernabeu'da kendini kanıtlamakta kararlı. Foot Mercato, teknik direktör Mourinho'nun genç hücum oyuncusunun sezon öncesi kampına dönüşünden bu yana ondan fazlasıyla etkilendiğini ve bunun Madrid'de kalmasının önünü açtığını öne sürüyor.