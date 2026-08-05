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Endrick, Roma'nın ilgisine rağmen geleceğiyle ilgili Real Madrid kararını verdi; Jose Mourinho da Brezilyalı genç yıldız için son kararını verdi
Endrick, Real Madrid'de kalmaya hazırlanıyor
The Athletic'e göre Endrick, Lyon'daki başarılı altı aylık kiralık dönemin ardından bu yaz Real Madrid'den ayrılmamaya karar verdi. Brezilyalı milli oyuncu, 2026 Dünya Kupası'nda forma giydikten sonra İspanya'ya döndü ve kadroda yerini almak için mücadele etmek istiyor.
İtalyan ekibi AS Roma'nın güçlü ilgisine rağmen 20 yaşındaki forvet, bir başka geçici transferle ayrılmak yerine Bernabeu'da kendini kanıtlamakta kararlı. Foot Mercato, teknik direktör Mourinho'nun genç hücum oyuncusunun sezon öncesi kampına dönüşünden bu yana ondan fazlasıyla etkilendiğini ve bunun Madrid'de kalmasının önünü açtığını öne sürüyor.
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Mourinho, Brezilyalı forvetten etkilendi
Mourinho, Endrick'in kulübe dönüşünün ardından geçirdiği ilk haftalardaki performansından ve tavrından etkilendi. Portekizli teknik direktör, artık bu sezon forvete gerçek fırsatlar vermeye hazır.
Bu haber, transfer penceresi kapanmadan önce genç Brezilyalıyı kiralık olarak kadrosuna katmak için aktif şekilde pozisyon alan Roma için bir darbe niteliğinde. The Athletic'in haberine göre Endrick'in kendisi de İspanya'nın başkentinde kalma konusundaki kararlılığını koruyor. Gelişimi için en doğru yolun, Mourinho'nun yönetiminde ilk takımda süre almak adına rekabet etmek olduğuna inanıyor.
Madrid hücum hattında değişen dengeler
Endrick'in takıma girme yolu, Madrid'in hücum hattındaki değişikliklerin ardından evrildi. Gonzalo Garcia'nın Fulham'a ayrılığı başlangıçta Kylian Mbappe'nin arkasında yer açacak gibi görünüyordu, ancak Carlos Espi'nin gelişi rekabeti bir kez daha artırdı. Forvetin kariyer grafiği, Fransa'daki döneminin ardından yeniden yükselişe geçti. Transfermarkt'e göre değeri, Palmeiras'tayken 60 milyon € seviyesindeydi ancak Aralık 2025'te 25 milyon €'ya düştü; Lyon'daki formu ise bu değerin Haziran 2026 itibarıyla 40 milyon €'ya yeniden yükselmesine yardımcı oldu.
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Roma başka seçeneklere yönelmek zorunda kaldı
Mourinho, Endrick'i planlarına dahil etmeye hazırlanırken, Roma ve ilgilenen diğer kulüpler artık dikkatlerini alternatif transfer hedeflerine çevirmek zorunda kalacak. Transfer döneminin son bölümünde beklenmedik bir son dakika gelişmesi yaşanmadığı sürece, eski Palmeiras yıldızı kendini kanıtlamak için İspanya'da kalacak. Endrick, Mourinho yönetiminde yaklaşan sezona hazırlanan Real Madrid'de artık Mbappe'nin arkasında süre almaya odaklanacak.
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