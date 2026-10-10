Brezilyalı harika çocuğun ilk 11’e giden yolu, Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham dahil bir süperstarlar galaksisi tarafından kapanmış durumda. Santiago Bernabeu’daki forma rekabeti acımasız olarak tanımlanırken, Rodrygo’nun sakatlıktan dönüşe yaklaşmasıyla birlikte eski Palmeiras yıldızı, Jose Mourinho yönetiminde hiyerarşide daha da geriye düşme riskiyle karşı karşıya.

Muazzam potansiyeline rağmen Endrick’in katkısı, eylül ortasında Elche karşısında sadece dört dakikalık süreyle sınırlı kaldı. Son milli ara ona bir nebze nefes alma imkanı tanıyıp Brezilya’nın Avustralya ve Hindistan ile oynadığı hazırlık maçlarında forma giymesini sağlasa da, genç forvet kulübünde düzenli süre almadan Brezilya Milli Takımı kadrosundaki yerini koruyamayacağının farkında. Bu nedenle, Madrid’deki durumu ciddi şekilde düzelmezse kış ayrılığı artık neredeyse kaçınılmaz görünüyor.