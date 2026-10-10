Getty Images Sport
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Endrick, Real Madrid'ın genç yıldızının ocakta kiralık ayrılık çıkışı için bastırdığı dönemde AC Milan'a transfer olmaya açık
Bernabeu'da hayal kırıklığı büyüyor
Brezilyalı harika çocuğun ilk 11’e giden yolu, Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Jude Bellingham dahil bir süperstarlar galaksisi tarafından kapanmış durumda. Santiago Bernabeu’daki forma rekabeti acımasız olarak tanımlanırken, Rodrygo’nun sakatlıktan dönüşe yaklaşmasıyla birlikte eski Palmeiras yıldızı, Jose Mourinho yönetiminde hiyerarşide daha da geriye düşme riskiyle karşı karşıya.
Muazzam potansiyeline rağmen Endrick’in katkısı, eylül ortasında Elche karşısında sadece dört dakikalık süreyle sınırlı kaldı. Son milli ara ona bir nebze nefes alma imkanı tanıyıp Brezilya’nın Avustralya ve Hindistan ile oynadığı hazırlık maçlarında forma giymesini sağlasa da, genç forvet kulübünde düzenli süre almadan Brezilya Milli Takımı kadrosundaki yerini koruyamayacağının farkında. Bu nedenle, Madrid’deki durumu ciddi şekilde düzelmezse kış ayrılığı artık neredeyse kaçınılmaz görünüyor.
- Getty Images Sport
Cardinale bağlantısı
Milan, oyuncu cephesinden olumlu sinyal aldıktan sonra onun imzasını almak için yarışta öne çıkan takım oldu. La Gazzetta dello Sport'a göre Milan'ın sahibi Gerry Cardinale, futbol sahasının dışındaki profesyonel bağlantıları sayesinde görüşmelerde kozunu oynayabilir. Endrick'i, RedBird patronuyla mükemmel bir ilişki sürdüren güçlü ajans Roc Nation temsil ediyor. Cardinale ile oyuncunun temsilcileri arasındaki mevcut uyumun, İtalyan devinin Avrupa'nın başka yerlerinden gelen güçlü rekabeti geride bırakmasını sağlayabilecek belirleyici bir unsur olarak görüldüğü belirtiliyor.
Milan yarışta önde olsa da durumu takip eden tek talip değil. Serie A'da Gian Piero Gasperini'nin Brezilyalı oyuncuyu Roma'ya getirmeye istekli olduğu bildiriliyor, Premier League ekibi Aston Villa da transferle anılıyor. Ancak Cardinale, Real Madrid'in kiralık ayrılığa resmen onay vermesi halinde Milan'ın anlaşmayı sonuçlandırabileceği konusunda son derece kendinden emin olmaya devam ediyor. Anlaşmanın mali yönü de yönetilebilir görünüyor, çünkü Endrick'in bonuslar hariç yıllık net 2,5 milyon € maaşı Milan kulübünün maaş yapısına uyuyor.
Yaratıcı anlaşma yapıları
Gündemde ilk etapta ocak ayında bir kiralık transfer olsa da, iki kulübün Endrick'in uzun vadeli geleceğine ilişkin daha karmaşık bir düzenlemeyi de görüşme ihtimali bulunuyor. Madrid ile Milan'ın yaratıcı transfer formülleri üzerinde çalışma konusunda bir geçmişi var; bunun en dikkat çekici örneği, Brahim Diaz'ı İtalya'ya getiren anlaşma olmuştu. Söz konusu transfer, birkaç sezona yayılan ve her iki tarafın da işine gelen bir dizi kiralama anlaşması, geri satın alma maddesi ve karşı geri satın alma opsiyonunu içeriyordu.
Madrid'in 2022'nin sonlarında Endrick'i Palmeiras'tan transfer etmek için yaklaşık 47,5 milyon € yatırım yaptığı düşünüldüğünde, kulüp oyuncunun piyasa değerinin korunmasını ve gelişiminin yukarı yönlü seyrini sürdürmesini isteyecektir. Kış transfer dönemi yaklaşırken, Brezilyalı oyuncunun San Siro'ya olası gelişiyle ilgili kesin şartları belirlemek için Madrid ile Milan arasındaki görüşmelerin hız kazanması bekleniyor.
- Getty Images Sport
Ruben Amorim için stratejik uyum
Endrick için yapılacak bir hamle, Milan adına lüks bir transferden çok daha fazlası olur; teknik direktör Ruben Amorim için giderek büyüyen taktiksel bir gerekliliğe de çözüm sağlar. Dört ay sahalardan uzak kalması beklenen Alexis Saelemaekers'in uzun süreli sakatlığının ardından Milan, hücumun son bölümünde seçenek sıkıntısı yaşıyor. Çok yönlü Brezilyalının kadroya katılması, sezonun ikinci yarısında birden fazla kulvarda mücadele eden kulübe birçok mevkide çok ihtiyaç duyulan derinliği sağlayacaktır. Oyuncunun kendisi de daha önce Brezilya, İspanya ve Fransa'daki dönemlerinin ardından Serie A'da oynama ihtimalinin son derece cazip olduğunu ifade etti.
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