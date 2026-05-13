Endrick, Real Madrid'e geri dönecek! Brezilyalı yıldız, etkileyici kiralık döneminin ardından Lyon'daki takım arkadaşlarına veda etmeye hazırlanıyor

Globo'nun haberine göre, Avrupa'daki lig sezonu sona ermek üzere olsa da Endrick şimdilik tatile çıkmaya niyetli değil. Forvet oyuncusu, önümüzdeki hafta Madrid'in antrenman tesislerini kullanmak için izin talebinde bulundu. Endrick'in, Dünya Kupası öncesinde fiziksel formunu en üst seviyede tutmak amacıyla Çarşamba gününden itibaren Valdebebas'ta bireysel antrenmanlara başlaması bekleniyor. Böylelikle Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti'den çağrı alması durumunda en iyi durumda olmasını garanti altına alacak.

Endrick'in, La Liga sezonunun son maçlarına odaklanan Alvaro Arbeloa liderliğindeki ana gruba katılmayacağı anlaşılıyor. Bunun yerine, kendisine özel hazırlanmış bir bireysel program üzerinde çalışacak.