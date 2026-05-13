Endrick, Real Madrid'e geri dönecek! Brezilyalı yıldız, etkileyici kiralık döneminin ardından Lyon'daki takım arkadaşlarına veda etmeye hazırlanıyor
Lyon'a içten bir veda
Globo Esporte’nin haberine göre, genç forvet bu Pazar günü evlerinde Lens ile oynayacakları maçta son kez Lyon forması giyecek. Fransa’daki başarılı serüveninin son düdüğü çaldığında, Endrick ve ailesinin Pazartesi günü İspanya’nın başkentine dönüş sürecini başlatması planlanıyor.
Rennes'e karşı galibiyet getiren performansının ardından "Burada kalmak isterim" demesine rağmen, karar artık onun elinde değil. Madrid yönetimi, Lyon ile yapılan kiralama sözleşmesine hiçbir zaman satın alma opsiyonu eklemedi ve böylece oyuncunun gelişimi ve nihai dönüşü üzerinde tam kontrol sahibi olmayı garantiledi.
Valdebebas'a derhal dönüş
Globo'nun haberine göre, Avrupa'daki lig sezonu sona ermek üzere olsa da Endrick şimdilik tatile çıkmaya niyetli değil. Forvet oyuncusu, önümüzdeki hafta Madrid'in antrenman tesislerini kullanmak için izin talebinde bulundu. Endrick'in, Dünya Kupası öncesinde fiziksel formunu en üst seviyede tutmak amacıyla Çarşamba gününden itibaren Valdebebas'ta bireysel antrenmanlara başlaması bekleniyor. Böylelikle Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti'den çağrı alması durumunda en iyi durumda olmasını garanti altına alacak.
Endrick'in, La Liga sezonunun son maçlarına odaklanan Alvaro Arbeloa liderliğindeki ana gruba katılmayacağı anlaşılıyor. Bunun yerine, kendisine özel hazırlanmış bir bireysel program üzerinde çalışacak.
2026-27 sezonunda A takım planlarının bir parçası
Globo, Madrid yönetiminin Brezilyalı oyuncuya 2026-27 sezonu projesinin merkezinde yer aldığını ve onu bir daha kiralık olarak gönderme niyetinde olmadıklarını şimdiden bildirdiğini iddia ediyor. Kulüp, 19 yaşındaki oyuncunun sahada daha fazla süre alabilmesi için hücum seçeneklerinde küçük bir değişiklik planlıyor ve özellikle hücumun sağ kanadında bir rol hedefliyor. Fransa'daki istatistikleri, kadroya dahil edilmesi için ikna edici bir gerekçe oluşturuyor. Endrick, Lyon formasıyla tüm turnuvalarda sadece 20 maçta 15 gol katkısı sağladı.
Ufukta Dünya Kupası hayalleri
Dünya Kupası için Brezilya'nın 55 kişilik geçici kadrosuna daha önce seçilmiş olan Endrick, milli takımdaki yerini sağlamlaştırmak istediği için Madrid'e dönüş zamanlaması mükemmel. Endrick, son dönemde Selecao'da göze çarpan bir performans sergiledi. Mart ayındaki milli maç aralarında Hırvatistan'a karşı oynanan maçta, maçın son dakikalarında Gabriel Martinelli'ye asist yaparak galibiyete katkıda bulundu. Ancelotti'nin bu Pazartesi Rio de Janeiro'da Dünya Kupası için 26 kişilik nihai kadroyu açıklayacak olması nedeniyle, Endrick'in kadroda yer alma şansının yüksek olduğu söyleniyor.