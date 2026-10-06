Jose Mourinho yönetiminde Real Madrid'de geçirilen ilk rekabetçi ay, Endrick için ayıltıcı bir uyarı niteliği taşıdı. Dünya futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak görülmesine rağmen Brezilyalı forvet, Real Madrid kadrosundaki yoğun rekabetin en büyük mağduru oldu.

Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı planlarında hâlâ merkezi bir figür olsa da kulüp düzeyindeki gerçeklik çok daha karanlık. Cadena SER'in haberine göre forvet, fiilen İspanya'nın başkentinde kadro hiyerarşisinin en alt basamağında yer alıyor.

Sezon başlamadan önce süreleriyle ilgili kulüp içinde görüşmeler yapıldı ve bu durum, ilk takım yolunun sınırlı olacağına dair ilk uyarı işlevi gördü. Bu uyarılar artık, forma şansının neredeyse hiç olmadığı zorlu bir sezon başlangıcına dönüşmüş durumda.

Hatta sahadaki rolü o kadar sınırlı kaldı ki sezonun ilk bölümünde Elche karşısında sadece dört dakikalık tek bir sonradan oyuna girme fırsatı buldu. Ocak transfer dönemi yaklaşırken hem oyuncu hem de kulüp, genç kariyerinin kritik bir döneminde gelişiminin tamamen durmaması için kiralık bir ayrılığı giderek en uygulanabilir çözüm olarak görüyor.