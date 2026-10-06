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Endrick, Real Madrid'den yeniden ayrılmaya hazır! Ocak ayındaki kiralık transfer için en güçlü aday Aston Villa oldu
Mourinho dönemi Endrick'i gözden düşürdü
Jose Mourinho yönetiminde Real Madrid'de geçirilen ilk rekabetçi ay, Endrick için ayıltıcı bir uyarı niteliği taşıdı. Dünya futbolunun en heyecan verici genç yeteneklerinden biri olarak görülmesine rağmen Brezilyalı forvet, Real Madrid kadrosundaki yoğun rekabetin en büyük mağduru oldu.
Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı planlarında hâlâ merkezi bir figür olsa da kulüp düzeyindeki gerçeklik çok daha karanlık. Cadena SER'in haberine göre forvet, fiilen İspanya'nın başkentinde kadro hiyerarşisinin en alt basamağında yer alıyor.
Sezon başlamadan önce süreleriyle ilgili kulüp içinde görüşmeler yapıldı ve bu durum, ilk takım yolunun sınırlı olacağına dair ilk uyarı işlevi gördü. Bu uyarılar artık, forma şansının neredeyse hiç olmadığı zorlu bir sezon başlangıcına dönüşmüş durumda.
Hatta sahadaki rolü o kadar sınırlı kaldı ki sezonun ilk bölümünde Elche karşısında sadece dört dakikalık tek bir sonradan oyuna girme fırsatı buldu. Ocak transfer dönemi yaklaşırken hem oyuncu hem de kulüp, genç kariyerinin kritik bir döneminde gelişiminin tamamen durmaması için kiralık bir ayrılığı giderek en uygulanabilir çözüm olarak görüyor.
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Endrick, Mourinho'nun hiyerarşisinde geriye düştü
Mourinho'nun kadro tercihleriyle ilgili yaşadığı sıkıntı, şu anda elinin altında bulunan üst düzey hücum yeteneğinin fazlalığıyla daha da büyüyor. Kylian Mbappe, Vinicius Junior ve Brahim Diaz gibi yıldızlar, genç oyuncunun açık şekilde önünde yer alırken, Rodrygo ve hatta altyapıdan yetişen Carlos Espi gibi isimler de hiyerarşide yukarı çıktı.
Bu durum, Endrick'i düzenli forma giymek istiyorsa yakın geleceğinin başka bir yerde olduğuna ikna etti. Brezilyalı oyuncu başlangıçta yaz boyunca kalıp yerini kazanmak için mücadele etmeye karar vermişti, ancak açılış ayı Mourinho yönetimindeki mevcut taktik düzenin beyaz formayla parlamak için ihtiyaç duyduğu fırsatları ona sunmadığını gösterdi.
Aston Villa, Brezilyalı yıldız için yarışta önde
Endrick'in potansiyel olarak forma giyebileceği yönündeki haberlerin yayılmasıyla birlikte, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinden birkaçı harekete geçti. En dikkat çeken taliplerden biri Aston Villa olurken, Unai Emery'nin 20 yaşındaki oyuncuyu Villa Park'a getirmeye istekli olduğu bildirildi. Premier League ekibi, üst düzey rekabet ve ligdeki formunu koruması hâlinde Şampiyonlar Ligi futbolu sunabilme ihtimali sayesinde ciddi bir aday olarak öne çıktı.
İngiltere'ye yapılacak bir transfer, hücum oyuncusu için büyük bir adım anlamına gelir; bu da ona dünyanın en hızlı liginde yeteneklerini sınama ve genç hücum oyuncularını geliştirmesiyle tanınan bir teknik direktörle çalışma fırsatı sunar.
- Getty Images
Roma, Endrick’e olan ilgisini yeniden canlandırdı
Birmingham'dan gelen ilgi münferit bir durum değil; diğer büyük kulüpler de süreci yakından takip ediyor. İtalya'nın dev kulüplerinden Roma da geçen yaz transfer döneminde Brezilyalı oyuncuya ilgi göstermesinin ardından yeniden devreye girmiş durumda. Ayrıca daha önce başarı yakaladığı bir kulüp olan Olympique Lyon ile Ligue 1'e dönüş ihtimali de bulunuyor.
Ancak Premier League'in cazibesi ve şu anda Villa Park'ta inşa edilen proje, ocak transfer dönemi yaklaşırken ciddi şekilde ivme kazanıyor gibi görünüyor ve bu da Aston Villa'yı gelişen bu transfer hikâyesinde öne çıkarıyor.
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