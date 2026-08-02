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Endrick, Real Madrid'den ayrılığı değerlendiriyor! Brezilyalı forvet, Carlos Espi'nin gelişi Bernabeu'daki rolünü tehdit ederken kiralık ayrılığı tartıyor
Brezilyalı genç yetenek için rekabet kızışıyor
Fichajes'e göre Endrick, mevcut transfer döneminde geleceğini ciddi şekilde değerlendiriyor. Tutumdaki bu ani değişiklik, Real Madrid'in Espi'yi transfer etme hamlesinin ardından geldi; bu gelişme, genç oyuncu ile temsilcilerini kulüp yönetiminden acil bir açıklama istemeye yöneltti.
Brezilyalı oyuncu, Olympique Lyonnais'te verimli geçen altı aylık kiralık dönemini tamamladıktan sonra bu yaz yüksek beklentilerle Bernabeu'ya döndü. Endrick için asıl plan, birinci takım dinamiğine entegre olmak ve süperstar Kylian Mbappe ile birlikte süre için rekabet etmekti.
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Espi'nin gelişi Bernabeu'daki hiyerarşiyi değiştiriyor
Real Madrid, geçen sezon Levante formasıyla 27 maçta 13 gol atan Espi için 25 milyon €’luk serbest kalma maddesini devreye sokmakta kararlı davrandı. Fizik gücü yüksek forvet, 2031’e kadar sürecek beş yıllık sözleşmeye imza atarak uzun vadeli geleceğini kulübe bağladı. 1,94 metre boyundaki Espi, mevcut kadrodaki seçeneklerden önemli ölçüde farklı bir profil sunuyor.
Jose Mourinho yönetimindeki taktiksel değişim, ceza sahasında fiziksel bir referans noktasını tercih ediyor gibi görünüyor ve Espi bu rolü üstlenmek için biçilmiş kaftan. Bu gelişme, altyapıdan yetişen Gonzalo Garcia’nın olası ayrılığıyla boşalacak ikinci forvet rolünü üstlenmeyi uman Endrick için kötü bir haber. Artık Brezilyalı oyuncuyu yalnızca Mbappe ile değil, Espi ile de rekabet etme gibi göz korkutucu bir görev bekliyor.
Lyon’daki kiralık başarısı Mourinho için yeterli değil
Endrick, geçen sezonun ikinci yarısında Lyon'daki kiralık döneminde etkileyici bir performans sergiledi; 21 maçta sekiz gol ve sekiz asist kaydetti. Her 102 dakikada bir gol katkısı yapması, Madrid'in A takım kadrosunda yer alma iddiasını güçlendirdi.
Ancak Espi'nin gelişi, kulübün Endrick'in ilk takımda önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğuna hâlâ ikna olmadığını gösteriyor. Belirsiz geleceği, Madrid'in kupasız geçen bir sezonun ardından kadrosunu yeniden şekillendirmeyi sürdürdüğü bir dönemde gündeme geliyor; hücum hattında başka değişiklikler de hâlâ mümkün.
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Real Madrid ile kritik görüşme kapıda
Haberde ayrıca, oyuncunun temsilcileri ile Real Madrid sportif direktörü arasında önümüzdeki haftalarda bir görüşme yapılmasının beklendiği de belirtiliyor. Bu görüşmelerin temel amacı, Mourinho’nun katı taktik sistemi altında Endrick’in 2026-2027 sezonunda tam olarak ne kadar süre almayı bekleyebileceğini netleştirmek.
Transfer döneminin bitmesine birkaç hafta kala Real Madrid’in hücum hattını yeniden düzenlemek için zamanı var, ancak rekabetçi sezon başlamadan önce bir hiyerarşi belirlenmesi gerekiyor. Eğer teknik ekip anlamlı bir süre payı garanti edemezse, Endrick’in kulüpten kiralık seçeneklerini değerlendirmesini resmen talep etmesi bekleniyor.
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