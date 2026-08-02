Endrick, geçen sezonun ikinci yarısında Lyon'daki kiralık döneminde etkileyici bir performans sergiledi; 21 maçta sekiz gol ve sekiz asist kaydetti. Her 102 dakikada bir gol katkısı yapması, Madrid'in A takım kadrosunda yer alma iddiasını güçlendirdi.

Ancak Espi'nin gelişi, kulübün Endrick'in ilk takımda önemli bir rol üstlenmeye hazır olduğuna hâlâ ikna olmadığını gösteriyor. Belirsiz geleceği, Madrid'in kupasız geçen bir sezonun ardından kadrosunu yeniden şekillendirmeyi sürdürdüğü bir dönemde gündeme geliyor; hücum hattında başka değişiklikler de hâlâ mümkün.