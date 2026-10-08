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Endrick, Real Madrid'den ayrılacak mı? Harika çocuk, Jose Mourinho'nun reddinin ardından sıradaki kulübünü 'seçti'
Endrick tanıdık zorluklarla karşı karşıya
Endrick, 2025-26 sezonunun ikinci yarısında Lyon'daki kiralık döneminde son derece verimli bir performans sergiledi. Brezilyalı oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta sekiz gol ve sekiz asistle 16 gole katkı yaptı.
Fransa'daki etkileyici formu, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alma yönündeki birincil hedefine ulaşmasını sağladı. Ancak 20 yaşındaki oyuncu, Madrid'e dönüşünde daha fazla fırsat bulmayı da umuyordu.
Lyon'daki başarısına rağmen Endrick'in İspanya'nın başkentindeki durumu değişmedi. Genç hücum oyuncusu yedek kulübesiyle sınırlı kaldı ve mevcut sezonun başlamasından bu yana La Liga'da sadece dört dakika süre alabildi.
- Getty Images Sport
Milan yarışta önde
Maç süresi neredeyse hiç yokken, tüm işaretler Endrick'in bu kış bir kez daha geçici olarak ayrılacağını gösteriyor. Brezilyalı forvet, mevcut çıkmazından kurtulma ihtiyacının farkında ve ocak ayında kiralık olarak ayrılma ihtimalini kabul etmiş durumda.
Lyon yeni bir anlaşmaya açık olsa da ve Aston Villa ilgi göstermiş olsa da, şu anda yarışta İtalyan kulüpleri önde gidiyor. Roma ve AC Milan ön planda yer alırken, açık ara favori olarak AC Milan öne çıkıyor.
La Gazzetta dello Sport'a göre, Endrick Madrid'den ayrılması halinde öncelikli tercihini AC Milan'dan yana kullandı. Roc Nation'daki temsilcileri de, RedBird Capital Partners grubu İtalyan ekibinin sahibi olan Gerry Cardinale ile güçlü bir ilişki paylaşıyor.
Bernabeu'da kıyasıya rekabet
Endrick'in Real Madrid'ın ilk 11'ine girmesi inanılmaz derecede zor bir görevle karşı karşıya. Kadroda Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Arda Guler, Brahim Diaz ve şu anda sakat olan Rodrygo da dahil olmak üzere zaten elit hücum yetenekleriyle dolu.
Ayrıca Madrid, geçen yaz hücum seçeneklerini Yan Diomande ve Carlos Espi'yi kadrosuna katarak güçlendirdi. Teknik direktör Mourinho'nun hücum hattında rotasyona gitmesi ya da maçların son bölümünde gole ihtiyaç duyması gerektiğinde, tercihi istikrarlı şekilde Espi'den yana oldu.
Levante'den gelen İspanya 21 Yaş Altı milli oyuncusu, Endrick'i sıralamada daha da aşağı itti. Çok yönlülüğüne rağmen, eski Palmeiras yıldızına yeteneklerini sergilemesi için neredeyse hiç fırsat verilmedi.
- Getty Images Sport
Kritik bir ocak kararı kapıda
Kış transfer dönemi yaklaşırken, Madrid ile Endrick'in tüm taraflara uygun bir anlaşmaya varması gerekiyor. Yedek kulübesinde geçecek bir başka dönem, dünya futbolunun en parlak genç yeteneklerinden birinin gelişimini ciddi şekilde sekteye uğratacaktır.
Serie A'ya yapılacak bir transfer, ona yeni bir meydan okuma ve maç keskinliğini yeniden kazanması için ihtiyaç duyduğu düzenli süreyi sunacaktır. Temsilcilerinin Milano'da güçlü bağlantıları olduğu bildirildiğine göre, başarılı bir transferin temelleri şimdiden atılmış olabilir.
Bir anlaşma sonuçlanana kadar Endrick, İspanya'da bulabileceği her oyun süresi için mücadele etmeyi sürdürmeli. Ancak İtalya'ya geçici bir transfer, yakın geleceği açısından en mantıklı adım gibi görünüyor.
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