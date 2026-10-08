Endrick, 2025-26 sezonunun ikinci yarısında Lyon'daki kiralık döneminde son derece verimli bir performans sergiledi. Brezilyalı oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta sekiz gol ve sekiz asistle 16 gole katkı yaptı.

Fransa'daki etkileyici formu, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alma yönündeki birincil hedefine ulaşmasını sağladı. Ancak 20 yaşındaki oyuncu, Madrid'e dönüşünde daha fazla fırsat bulmayı da umuyordu.

Lyon'daki başarısına rağmen Endrick'in İspanya'nın başkentindeki durumu değişmedi. Genç hücum oyuncusu yedek kulübesiyle sınırlı kaldı ve mevcut sezonun başlamasından bu yana La Liga'da sadece dört dakika süre alabildi.