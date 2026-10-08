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Endrick Real Madrid 2026-27Getty
Yosua Arya
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Endrick, Real Madrid'den ayrılacak mı? Harika çocuk, Jose Mourinho'nun reddinin ardından sıradaki kulübünü 'seçti'

Transfers
Endrick
Real Madrid
AC Milan
La Liga
Serie A

Real Madrid'in genç yıldızı Endrick'in, Santiago Bernabeu'da forma süresi bulmakta zorlanmasının ardından ocak ayında AC Milan'a kiralık gitmeyi düşündüğü bildirildi. Brezilyalı oyuncu, geçen sezon Lyon'da oldukça başarılı bir dönem geçirmesine rağmen bu sezon İspanya'nın başkentinde gözden düştü.

  • Endrick tanıdık zorluklarla karşı karşıya

    Endrick, 2025-26 sezonunun ikinci yarısında Lyon'daki kiralık döneminde son derece verimli bir performans sergiledi. Brezilyalı oyuncu, tüm kulvarlarda çıktığı 21 maçta sekiz gol ve sekiz asistle 16 gole katkı yaptı.

    Fransa'daki etkileyici formu, Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosunda yer alma yönündeki birincil hedefine ulaşmasını sağladı. Ancak 20 yaşındaki oyuncu, Madrid'e dönüşünde daha fazla fırsat bulmayı da umuyordu.

    Lyon'daki başarısına rağmen Endrick'in İspanya'nın başkentindeki durumu değişmedi. Genç hücum oyuncusu yedek kulübesiyle sınırlı kaldı ve mevcut sezonun başlamasından bu yana La Liga'da sadece dört dakika süre alabildi.

  • Real Madrid v Fiorentina - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    Milan yarışta önde

    Maç süresi neredeyse hiç yokken, tüm işaretler Endrick'in bu kış bir kez daha geçici olarak ayrılacağını gösteriyor. Brezilyalı forvet, mevcut çıkmazından kurtulma ihtiyacının farkında ve ocak ayında kiralık olarak ayrılma ihtimalini kabul etmiş durumda.

    Lyon yeni bir anlaşmaya açık olsa da ve Aston Villa ilgi göstermiş olsa da, şu anda yarışta İtalyan kulüpleri önde gidiyor. Roma ve AC Milan ön planda yer alırken, açık ara favori olarak AC Milan öne çıkıyor.

    La Gazzetta dello Sport'a göre, Endrick Madrid'den ayrılması halinde öncelikli tercihini AC Milan'dan yana kullandı. Roc Nation'daki temsilcileri de, RedBird Capital Partners grubu İtalyan ekibinin sahibi olan Gerry Cardinale ile güçlü bir ilişki paylaşıyor.

  • Bernabeu'da kıyasıya rekabet

    Endrick'in Real Madrid'ın ilk 11'ine girmesi inanılmaz derecede zor bir görevle karşı karşıya. Kadroda Kylian Mbappe, Vinicius Junior, Jude Bellingham, Arda Guler, Brahim Diaz ve şu anda sakat olan Rodrygo da dahil olmak üzere zaten elit hücum yetenekleriyle dolu.

    Ayrıca Madrid, geçen yaz hücum seçeneklerini Yan Diomande ve Carlos Espi'yi kadrosuna katarak güçlendirdi. Teknik direktör Mourinho'nun hücum hattında rotasyona gitmesi ya da maçların son bölümünde gole ihtiyaç duyması gerektiğinde, tercihi istikrarlı şekilde Espi'den yana oldu.

    Levante'den gelen İspanya 21 Yaş Altı milli oyuncusu, Endrick'i sıralamada daha da aşağı itti. Çok yönlülüğüne rağmen, eski Palmeiras yıldızına yeteneklerini sergilemesi için neredeyse hiç fırsat verilmedi.

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  • RC Deportivo A Coruna v Real Madrid - Trofeo Teresa HerreraGetty Images Sport

    Kritik bir ocak kararı kapıda

    Kış transfer dönemi yaklaşırken, Madrid ile Endrick'in tüm taraflara uygun bir anlaşmaya varması gerekiyor. Yedek kulübesinde geçecek bir başka dönem, dünya futbolunun en parlak genç yeteneklerinden birinin gelişimini ciddi şekilde sekteye uğratacaktır.

    Serie A'ya yapılacak bir transfer, ona yeni bir meydan okuma ve maç keskinliğini yeniden kazanması için ihtiyaç duyduğu düzenli süreyi sunacaktır. Temsilcilerinin Milano'da güçlü bağlantıları olduğu bildirildiğine göre, başarılı bir transferin temelleri şimdiden atılmış olabilir.

    Bir anlaşma sonuçlanana kadar Endrick, İspanya'da bulabileceği her oyun süresi için mücadele etmeyi sürdürmeli. Ancak İtalya'ya geçici bir transfer, yakın geleceği açısından en mantıklı adım gibi görünüyor.

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