Endrick, Real Madrid'deki takım arkadaşının her gün destek için aradığı halde Jude Bellingham ve Trent Alexander-Arnold'u "anlamanın imkânsız" olduğunu söylüyor

Genç forvet, Avrupa futboluna zorlu geçiş sürecinde ayaklarının yere basmasını sağlayan şeyin soyunma odasındaki güçlü takım ruhu olduğunu belirtti. YouTube’daki Men in Blazers kanalına verdiği röportajda deneyimlerini anlatan Endrick, şöyle konuştu: “İlk yıl her zaman zordur.

[Luka] Modric, Vinicius, Rodrygo gibi oyuncuların bulunduğu bir kulübe geliyorsunuz... Hepsiyle birlikte oynamak çok zor, ama aynı zamanda çok şey öğreniyorsunuz. Lyon'da öğrendiğim her şeyi uygulamaya koyabildim ve geri döndüğümde orada bunu gösterebileceğim."

İlk 11'e girmek zor olsa da, Brezilyalı genç yıldız, takım arkadaşlarının sürekli desteği sayesinde hayati bir moral kaynağı buldu. O, şunları ekledi: "Bellingham beni her gün arıyor. Moralim bozuk olduğunda beni neşelendiriyor ve konuşuyoruz. Bana çok yardımcı oldu. Trent de öyle. Çok cana yakın oyuncular.

"Onlardan İngilizce dahil her şeyi öğrenmeye çalışıyorum ama onları anlamak imkansız."