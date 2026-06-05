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Endrick, Real Madrid'deki takım arkadaşının her gün destek için aradığı halde Jude Bellingham ve Trent Alexander-Arnold'u "anlamanın imkânsız" olduğunu söylüyor
Brezilyalı oyuncu kiralık döneminin ardından geri döndü
Endrick, Lyon formasıyla Ligue 1’de geçirdiği verimli altı aylık kiralık döneminin ardından Madrid’e geri döndü. Madrid’in yıldızlarla dolu hücum hattında düzenli olarak forma giyme imkânı bulmakta zorlanan 19 yaşındaki oyuncunun Fransa’ya geçici transferi, en iyi formuna kavuşması için hayati önem taşıyan oyun süresi imkânını sağladı. Sonuç olarak, bu yeniden canlanma, Bernabeu'da Haziran 2030'a kadar sözleşmesi bulunan forvetin milli takım kadrosunda çok arzu edilen bir yeri elde etmesini sağladı.
- Getty Images Sport
Endrick, Bernabeu'daki kötü anını anlatıyor
Genç forvet, Avrupa futboluna zorlu geçiş sürecinde ayaklarının yere basmasını sağlayan şeyin soyunma odasındaki güçlü takım ruhu olduğunu belirtti. YouTube’daki Men in Blazers kanalına verdiği röportajda deneyimlerini anlatan Endrick, şöyle konuştu: “İlk yıl her zaman zordur.
[Luka] Modric, Vinicius, Rodrygo gibi oyuncuların bulunduğu bir kulübe geliyorsunuz... Hepsiyle birlikte oynamak çok zor, ama aynı zamanda çok şey öğreniyorsunuz. Lyon'da öğrendiğim her şeyi uygulamaya koyabildim ve geri döndüğümde orada bunu gösterebileceğim."
İlk 11'e girmek zor olsa da, Brezilyalı genç yıldız, takım arkadaşlarının sürekli desteği sayesinde hayati bir moral kaynağı buldu. O, şunları ekledi: "Bellingham beni her gün arıyor. Moralim bozuk olduğunda beni neşelendiriyor ve konuşuyoruz. Bana çok yardımcı oldu. Trent de öyle. Çok cana yakın oyuncular.
"Onlardan İngilizce dahil her şeyi öğrenmeye çalışıyorum ama onları anlamak imkansız."
Forvet golcü formuna kavuştu
Santiago Bernabéu'dan geçici olarak ayrılma kararı, bu genç yetenek için önemli bir dönüm noktası oldu. Endrick şöyle konuştu: “Lyon'a gitmek zor olmadı. Sonunda Tanrı bana gitmem gerektiğini söyledi ve ben de gittim. Korkmadım; bu hayatımın en iyi kararlarından biri oldu. Oynamaya ihtiyacım vardı. Goller attım, asistler yaptım ve çok fazla süre aldım."
Dünya Kupası'na bakarken, genç forvet ülkesini temsil etmekten duyduğu büyük gururu dile getirirken, hem ikonik bir takım arkadaşını hem de milli takım teknik direktörünü övdü. Endrick şunları ekledi: "Dünya Kupası'nda oynamak en harika şey. Ülkemizi temsil edebilmek bir hayalin gerçekleşmesi.
"Dünya Kupası insanlar için çok önemli ve biz bunu kazanmayalı uzun zaman oldu. Neymar'ın içinde Brezilya DNA'sı var. O, tarihimizin en iyilerinden biri. Ancelotti ile çok iyi anlaşıyorum. O harika bir teknik direktör ve insan olarak sizi çok iyi anlıyor. Bana büyük saygı duyduklarını biliyorum."
- Getty Images Sport
Dünya Kupası elemeleri başlıyor
Forvet, Lyon formasıyla çıktığı 16 maçta 5 gol ve 7 asist kaydetmiş olarak bu büyük turnuvaya formunun zirvesinde giriyor. Milli takım teknik direktörü Carlo Ancelotti yönetiminde Endrick, kadroya geri dönen Neymar ile birlikte 16 kez giydiği milli formaya yeni maçlar eklemeyi hedefliyor.
Brezilya, 13 Haziran Cumartesi günü MetLife Stadyumu'nda Fas ile C Grubu'ndaki ilk maçına çıkacak, ardından Haiti ve İskoçya ile karşılaşacak.