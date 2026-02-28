Endrick, Lyon'a kiralık olarak Real Madrid'e yeteneklerini sergiliyor, ancak 'yeni Pele' Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girmek için hala zorlu bir mücadele veriyor

Neyse ki Endrick mükemmel bir kulüp buldu. 1 Ocak'ta Lyon'a resmi olarak kiralık olarak transfer olan 19 yaşındaki oyuncu, Palmeiras'ta onu dünyanın en umut vadeden oyuncularından biri yapan heyecan verici formunu yeniden keşfetti ve Ligue 1 ekibiyle ilk yedi maçında altı gol katkısı kaydetti.

Birdenbire Endrick, Madrid'in Aralık 2022'de onun transferi için rekabeti kazandığında satın aldığını düşündüğü 60 milyon avro (52 milyon sterlin/71 milyon dolar) değerindeki oyuncu gibi görünüyor. Bu olağanüstü dönüş, Mart ayında yaklaşan milli takım arası ile birlikte Brezilya milli takımına yakında geri döneceği söylentilerini doğal olarak ateşledi.

Selecao'nun teknik direktörü Carlo Ancelotti, Madrid'deki son yılında Endrick'in yeteneğini yakından gördü ve hatta genç oyuncuya Dünya Kupası şansını artırmak için Bernabeu'dan ayrılmasını tavsiye etti. Endrick, Ancelotti'nin planlarında kesinlikle yer alacak, ki bu başlı başına bir başarı.

Ancak acı gerçek şu ki, 2026'da Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvaya katılmak için hala zorlu bir mücadele vermesi gerekiyor. Lyon'da şu ana kadar iyi bir performans sergilemiş olsa da, bazı olgunlaşmamışlık belirtileri devam ediyor ve Brezilya'nın diğer ülkelerden daha fazla hücum gücü olduğu düşünülürse, bundan sonra rakiplerinden sıyrılmak için neredeyse kusursuz oynaması gerekecek.