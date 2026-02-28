Goal.com
Canlı
Endrick Brazil Lyon Carlo Ancelotti GFX 16:9Getty/GOAL
James Westwood

Çeviri:

Endrick, Lyon'a kiralık olarak Real Madrid'e yeteneklerini sergiliyor, ancak 'yeni Pele' Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girmek için hala zorlu bir mücadele veriyor

Yılın başında, Endrick'in Brezilya'nın Dünya Kupası kadrosuna girme hayali suya düşmüş gibi görünüyordu. Real Madrid'in genç oyuncusu, sezonun ilk yarısında kulüpte sadece 99 dakika oynadı. O dönem Blancos'un teknik direktörü olan Xabi Alonso, onun yerine kulübün altyapısından yetişen forvet Gonzalo Garcia'yı tercih etti ve kış transfer döneminde takımdan ayrılması kaçınılmaz hale geldi.

Neyse ki Endrick mükemmel bir kulüp buldu. 1 Ocak'ta Lyon'a resmi olarak kiralık olarak transfer olan 19 yaşındaki oyuncu, Palmeiras'ta onu dünyanın en umut vadeden oyuncularından biri yapan heyecan verici formunu yeniden keşfetti ve Ligue 1 ekibiyle ilk yedi maçında altı gol katkısı kaydetti. 

Birdenbire Endrick, Madrid'in Aralık 2022'de onun transferi için rekabeti kazandığında satın aldığını düşündüğü 60 milyon avro (52 milyon sterlin/71 milyon dolar) değerindeki oyuncu gibi görünüyor. Bu olağanüstü dönüş, Mart ayında yaklaşan milli takım arası ile birlikte Brezilya milli takımına yakında geri döneceği söylentilerini doğal olarak ateşledi.

Selecao'nun teknik direktörü Carlo Ancelotti, Madrid'deki son yılında Endrick'in yeteneğini yakından gördü ve hatta genç oyuncuya Dünya Kupası şansını artırmak için Bernabeu'dan ayrılmasını tavsiye etti. Endrick, Ancelotti'nin planlarında kesinlikle yer alacak, ki bu başlı başına bir başarı.

Ancak acı gerçek şu ki, 2026'da Kuzey Amerika'da düzenlenecek turnuvaya katılmak için hala zorlu bir mücadele vermesi gerekiyor. Lyon'da şu ana kadar iyi bir performans sergilemiş olsa da, bazı olgunlaşmamışlık belirtileri devam ediyor ve Brezilya'nın diğer ülkelerden daha fazla hücum gücü olduğu düşünülürse, bundan sonra rakiplerinden sıyrılmak için neredeyse kusursuz oynaması gerekecek.

  • Real Madrid CF v RCD Mallorca - La Liga EA SportsGetty Images Sport

    Zorlu başlangıç

    Endrick, Madrid'deki ilk yılında gerçekçi olmayan beklentileri karşılayamasa da, tamamen başarısız sayılmazdı. Brezilyalı yıldız, hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında gol attı ve Cristiano Ronaldo'dan sonra tek bir Copa del Rey sezonunda beş gol atan ilk Blancos oyuncusu oldu ve sonunda turnuvanın en golcü oyuncusu oldu.

    Ancak, Real'in Barcelona'ya yenildiği final maçında sadece dokuz dakikalık uzatma süresinde sahaya çıktı. Ancelotti, en önemli maçlarda Endrick'i göz ardı etti ve ona Şampiyonlar Ligi eleme turlarında sadece 35 dakika süre verdi.

    Eylül ayında Ancelotti, Endrick'in az süre almasını savunmak zorunda kaldı: "Evet, adil davranmıyorum olabilir, çünkü antrenmanlarda iyi performans gösteriyor. Ancak önünde Vinicius [Jr], Rodrygo, [Kylian] Mbappe gibi oyuncular var... Biraz sabırlı olması gerekiyor."

    Şubat ayına gelindiğinde, İtalyan teknik adam Endrick'in kalitesinden emin olmuştu, ancak iyileştirilmesi gereken önemli bir alan belirlemişti: "Çok isabetli, hızlı ve güçlü. Topu daha iyi kullanması gerekse de, o şut yeteneğine, o bitiriciliğe sahip. Şutları muhteşem. Çok genç, ama çok hızlı öğreniyor."

    Gerçekten de, Endrick'in karar verme süreci düzensizdi ve topa çok uzun süre sahip olma eğilimi Madrid'in akışını bozuyordu. Ancelotti, Endrick'in gelişimi konusunda dış baskılara asla boyun eğmedi ve eski Palmeiras'ın talismanına, onu sadece küçük bir rolde kullanmasına rağmen her zaman tam güvenini korudu.

    "Mutlu, çok çalışıyor ve motive görünüyor. Ondan çok memnunum," dedi Ancelotti Nisan ayında. "Real Madrid'de oynamak istiyorsan, bir süre yedek kulübesinde sabretmelisin."

    • Reklam
  • Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Tamamen dışlanmış

    Ancelotti, Endrick'in müttefikiydi ve teknik direktörün Mayıs ayı başında Madrid'den ayrılacağını açıklaması büyük bir darbe oldu. Alonso, Ancelotti'nin halefi olarak hızla göreve getirildi, ancak Endrick'in İspanyol teknik adam üzerinde hemen bir izlenim bırakma umutları, ayın sonunda ciddi bir hamstring sakatlığı geçirerek Kulüpler Dünya Kupası'nda forma giyemeyecek hale gelmesiyle suya düştü.

    Akademi umudu Garcia, Madrid'in yarı finale yükselmesinde Altın Ayakkabı ödülünü paylaşarak, ardından da A takıma yükseldi. Endrick Eylül ayında tam olarak iyileştiğinde, forvet sıralamasında beşinci sıraya gerilemişti.

    The Athletic'e göre, Alonso 19 Ekim'de Getafe ile oynanan La Liga maçının son 20 dakikasında onun yerine Garcia'yı oyuna soktuğunda, Endrick, çevresinin kiralık olarak ayrılma isteğine boyun eğdi. 

    Alonso, Brezilyalı oyuncunun durumunun yakın zamanda değişeceği yönünde hiçbir işaret vermiyordu ve üç gün sonra Juventus'u yendikleri Şampiyonlar Ligi maçında onu yine yedek kulübesinde tuttuğunda TNT Sports'a şunları söyledi: "Herkesin oynamak istediği açık. Genç bir oyuncu ise bunu daha da çok istiyor. Mevcut durumda, şu anda rekabet etmek istiyoruz ve bu, maça bağlı olarak zor olabiliyor."

    Alonso'nun Ocak ayında görevden alınmasının birçok başka nedeni vardı, ancak The Athletic, bazı kulüp yetkililerinin Endrick'e yönelik tutumundan rahatsız olduklarını ve onun gelişiminin durmasından endişe ettiklerini, bu nedenle geçici transfer fikrini isteksizce kabul ettiklerini ekliyor.

  • FBL-FRA-LIGUE1-LYON-LILLEAFP

    'Evdeymiş gibi'

    Endrick, Lyon'un teklifiyle birlikte tünel görüşüne kapıldı ve diğer birçok kulübün ilgisini görmezden geldi. Juninho Pernambucano, Edmilson, Bruno Guimaraes ve Lucas Paqueta gibi vatandaşlarının izinden gitmeye hevesliydi ve Portekizli teknik direktör Paulo Fonseca'nın varlığı da bir başka belirleyici faktör oldu.

    Endrick, tanıtımında "Teknik ekibin Portekizli olması çok iyi bir şey, çünkü Palmeiras'ta Portekizli teknik direktör Abel Ferreira'nın çalıştırdığı bir takımda oynamıştım" dedi. "Bu benim için iyi, çünkü onların nasıl çalıştığını biliyorum. Bu bir artıydı."

    Dikkat çekici bir şekilde, uzun bir süre kenarda kaldıktan sonra Alonso'ya karşı hiçbir kin beslemiyordu: "Bunlar kariyerimin en iyi aylarıydı, çünkü eşimle vakit geçirme, evimi ve hayatımı kurma fırsatım oldu."

    Bu etkileyici pozitifliği, Groupama Stadyumu'nda hızlı bir başlangıç yapmasına yardımcı oldu. Endrick, Lille ile oynanan Coupe de France 32 turu maçında Fonesca'nın kadrosuna hemen dahil edildi ve galibiyet golünü atarak bu anı taçlandırdı. Lille savunmasını dehşete düşüren altı şutundan birinde, arka direkte ortaya çıkıp sakin bir şekilde yarım vole ile golü atarak yeni takımına 2-1'lik galibiyeti getirdi ve avcı içgüdülerini gösterdi.

    Maçın ardından beIN Sports'a verdiği demeçte, "Sahalara dönmek ve gülümsememi geri kazanmak beni çok mutlu etti" dedi. "Harika, hayal ettiğimden çok daha iyi. Tüm takımla şakalaşabiliyorum, herkesi iyi tanıyorum, İspanyolca ve İngilizce konuşuyorum. Kendimi evimde hissediyorum." 

  • Endrick Lyon 2025-26Getty

    Benzema karşılaştırmaları

    Endrick, Brest karşısında Ligue 1'deki ilk maçında da parladı, ilk asistini yaptı (yarattığı beş fırsatın biriydi) ve sekiz dripling yaparak Lyon'un 2-1 galibiyetine ilham verdi. Bu, ertesi hafta Metz deplasmanında hayranlık uyandıran bir performansın zeminini hazırladı.

    Madrid'den kiralık olarak gelen oyuncu, Lyon'un 5-2'lik ezici galibiyetinde muhteşem bir hat-trick yaptı. Endrick, kaleciyi geçerek erken bir golle skoru açtı, devre bitiminde orta sahadan hızlı bir sprintle ikinci golünü attı ve kendi kazandığı penaltıyı mükemmel bir şekilde gole çevirerek skoru belirledi. Bu, Endrick'in kariyerindeki ilk hat-trick oldu ve onu Lyon formasıyla bir maçta üç gol atan en genç oyuncu yaptı, Bernard Lacombe'nin 54 yıldır elinde tuttuğu rekoru kırdı.

    Lyon taraftarları, Stade Lavallois ile oynanan Coupe de France son 16 turu maçında Brezilyalı oyuncunun daha da muhteşem performansına tanık oldu. İkinci lig takımı, 79. dakikaya kadar Lyon'u başarıyla zorladı, ancak Endrick, ceza sahası kenarında bir savunma oyuncusunu geçerek topu ağlara gönderdi ve neredeyse toputamamen kopardı

    Bu muhteşem gol, Lyon'u 2-0 galibiyete taşıdı ve 2012'den bu yana ilk büyük kupasına bir adım daha yaklaştırdı. Endrick, dört haftadan biraz fazla bir sürede Groupama Stadyumu'nun sadık taraftarları için yeni bir kahraman haline geldi ve kulübün ikonik isimleriyle karşılaştırılmaya başlandı.

    Eski savunma oyuncusu Cris, Fransız yayıncı Telefoot'a "Karim Benzema'nın Lyon'da büyümesini gördüm" dedi. "Olağanüstü bir karakteri vardı. Endrick'i gördüğümde aynı şeyi görüyorum. Savunma oyuncularını teke tek geçebiliyor, ceza sahasında fark yaratabiliyor."

  • EndrickGetty Images

    Yere geri dön

    Endrick, Ocak ayı Ligue 1 Ayın Oyuncusu ödülünü aldı ve Lyon formasıyla oynadığı yedi maçın üçünde Maçın Oyuncusu seçildi. Ancak, Nantes'e karşı 1-0 kazandıkları lig maçında kırmızı kart görerek bu ivmesini kaybetti.

    İlk olarak, zararsız bir bacak karışıklığı nedeniyle ikinci sarı kart gördü, ancak hakem VAR incelemesinin ardından garip bir şekilde bunu doğrudan kırmızı karta yükseltti. Fonseca daha sonra bu kararı "çok sert" olarak nitelendirdi ve Lyon, Endrick'in cezasını bir maça indiren başarılı bir itirazda bulundu. Ancak Endrick'in ilk sarı kartı konusunda herhangi bir tartışma olmadı, çünkü topu kaçırdıktan sonra rakibinin formasını açıkça çekti. 

    Fonseca, "Endrick bu durumdan ders almalı; onunla konuştum" diye ekledi. "Artık herkesin dikkatini çeken bir oyuncu olduğunu anlaması gerekiyor."

    Bu, Endrick için hem bir uyarı hem de gerçeklik kontrolüydü; disiplin ve oyun seviyesi açısından geçici bir başarıdan daha fazlası olmak istiyorsa, tutarlı standartları koruması gerekiyor.

    Ne yazık ki, geçen hafta sonu Strazburg'da cezasından döndükten sonra ikinci kategoride başarısız oldu. Lyon, tüm turnuvalarda 13 maçlık galibiyet serisiyle (2006'da Gerard Houllier yönetiminde kırılan kulüp rekoruna bir maç kala) maça güven dolu bir şekilde çıktı ve Ligue 1 sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.

    Ancak Stade de la Meinau'da işler ters gitti ve Endrick, Lyon'un 3-1 mağlup olduğu maçta en kötü performans gösteren oyuncular arasında yer aldı. 90 dakikada sadece 31 kez topa dokundu ve 15 kez top kaybı yaptı, bu da eski Fransa teknik direktörü Raymond Domenech'in sert eleştirilerine neden oldu

    "O işe yaramazdı ve hiçbir çözüm üretmedi. Tüm forvetler gerçek bir savunma çalışması yapmalı, çözümler sunmalı ve biraz derinlik katmalıdır. O bunların hiçbirini yapmadı," dedi Domenech, La Chaine L’Equipe için maç yorumcusu olarak görev yaparken. "O, arkada hiçbir seçenek sunmuyor ve topu aldığında, onu kaybediyor. Bazen topu üstten aşırıyor ya da elinde tutuyor. Açıkçası, maç boyunca sahada kalması hayal kırıklığı yarattı."

  • FBL-WC-2026-SAMERICA-QUALIFIERS-CHI-BRAAFP

    Seçim baş ağrısı

    Endrick, formunda olduğu günlerde maçı kazandırabilecek potansiyele sahip, patlayıcı, güçlü bir forvet. Sol ayağı çok iyi ve top kontrolü mükemmel. Bu yüzden Madrid, Lyon'a kiralama sözleşmesi yaparken satın alma opsiyonu vermedi; Endrick hala Madrid'in gelecek planlarının önemli bir parçası olarak görülüyor.

    Ancak Ancelotti'nin işaret ettiği bariz zayıflık hala devam ediyor. Endrick kafasını yeterince kaldırmıyor ve takım arkadaşları daha iyi pozisyonlarda olsa bile çoğu zaman tek başına hareket etmeyi tercih ediyor. Brezilya teknik direktörü Dünya Kupası kadrosunu belirlerken bu durum onun aleyhine olabilir. Teknik direktörler sadece 26 oyuncu alabilir ve Ancelotti son üçte büyük bir baş ağrısı ile karşı karşıya.

    Lyon, Endrick'i sağ kanat oyuncusu olarak kullanıyor, ancak gerçekçi olarak, Raphinha, Rodrygo ve Estevao Willian gibi rakipleri olduğu için Selecao'da bu pozisyonda şans bulamayacak. Yetenekli genç oyuncu ne kadar çok yönlü olursa olsun, karşı tarafta Vinicius'un ya da her zamanki yedeği Gabriel Martinelli'nin yerini alamayacaktır. Bu da onu Palmeiras'ta adını duyurduğu 9 numaralı pozisyon için mücadele etmeye zorluyor.

    Endrick, geçen yılın Mart ayından bu yana milli takımda forma giymedi. Ancelotti, orta sahada oynayabilecek altı başka oyuncuyu kadroya çağırdı: Matheus Cunha, Richarlison, Joao Pedro, Vitor Roque, Igor Jesus ve Kaio George. Gabriel Jesus da uzun bir sakatlık döneminin ardından Arsenal'e geri döndü ve Brentford'dan Igor Thiago, Erling Haaland ile Premier League Altın Ayakkabı ödülü için verdiği mücadelede kadroya girmeye aday gösteriliyor.

    Bu isimlerden sadece iki veya üçü kadroya girebilecek, bu da Ancelotti'nin bazı zorlu telefon görüşmeleri yapması gerekeceği anlamına geliyor. Şu anda, bunlardan biri muhtemelen Endrick olacak.

    İyi haber ise, menajer seçimleri için son tarih 1 Haziran olduğu için, durumunu değiştirmek için hala bolca zamanı var. Lyon, Coupe de France ve Avrupa Ligi finallerine ulaşırsa, potansiyel olarak 21 maç daha oynayacak ve Fonesca, Endrick'in bir sonraki seviyeye ulaşmak için ne yapması gerektiğini çok iyi biliyor.

    "Herkes onun Brezilya milli takımında oynamak istediğini biliyor ve bu hedefe ulaşmak için burada iyi performans göstermenin ne kadar önemli olduğunu anlıyor. Onu dengeli, alçakgönüllü ve sorumlu tutmaya çalışıyorum" dedi Fonesca, The Athletic'e verdiği röportajda. "Takıma yardımcı olabileceğini, ama aynı zamanda takımın da ona yardımcı olabileceğini anlamasına yardımcı olmak için."

    Endrick tüm bunları dikkate alırsa, Ancelotti'nin onu göz ardı etmesi imkansız olabilir. 

1. Lig
Marseille crest
Marseille
OM
Lyon crest
Lyon
OL
0