Real Madrid, 2022'de peşin €35 milyon ve performansa bağlı olarak €25 milyon ek ödeme yapmayı kabul ederek Endrick'i uzun vadeli kilit bir yatırım olarak görüyor. Masraflar, maaşlar ve vergiler de hesaba katıldığında toplam harcama €80 milyonu aşıyor ve bu da onun gelişimini kulüp yöneticileri için öncelik haline getiriyor.

Yeterli süre alamaması, Brezilya Teknik Direktörü ve Real Madrid'in eski hocası Carlo Ancelotti'de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Ancelotti, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin genç Güney Amerikalı yeteneklere yeterli oynama süresi vermemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

"Brezilyalı çocuklarla ilgili sorun, düzenli oynamadıkları için gelişememeleri" diye açıklayan Ancelotti, şöyle devam etti: "Bu Endrick'in başına geliyor ama Estevao gibi yeteneklerin de. Oynamadan gelişemezler. Umut vadeden yeteneklerimiz var ve Endrick gelecekte Brezilya için önemli olacak, ancak oynamaları gerekiyor."



