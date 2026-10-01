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Endrick'in Real Madrid kabusu sürüyor! Brezilyalı genç yıldız, Jose Mourinho'nun reddinin ardından ocakta Serie A devine kiralık olarak gitmeyi değerlendiriyor
Endrick, Mourinho yönetiminde süre bulmakta zorlanıyor
Endrick'in İspanya'nın başkentindeki üçüncü sezonu, 20 yaşındaki oyuncunun Bernabeu'da ilk takımda forma şansı bulmakta zorlanmayı sürdürmesi nedeniyle sinir bozucu başladı. Sezon öncesi yaşadığı bir sakatlık nedeniyle açılıştaki dört maçı kaçıran forvet, yeni patron Mourinho yönetiminde zamanının neredeyse tamamını kulübede geçirdi.
Brezilyalı oyuncunun forma süresi, Real Madrid'in ilk sekiz maçında Elche karşısında sonradan oyuna girip oynadığı tek bir dört dakikalık bölümle sınırlı kaldı. Kylian Mbappe, Vinicius Jr, Yan Diomande, Arda Guler, Brahim Diaz ve yeni transfer Carlos Espi'den gelen yoğun rekabet, onu hücum sıralamasında oldukça geriye itti.
AS'ta yer alan haberlere göre Endrick, durumu düzelmezse ocak ayında kiralık olarak ayrılmaya açık. İtalyan devleri Roma ve AC Milan, yaz transfer döneminde de ilgi göstermelerinin ardından oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
- NurPhoto
Yazın verilen güvenceler forma süresine dönüşmedi
Endrick, yaz aylarında daha önce geçici bir ayrılığa yaklaşmıştı; Serie A lideri Roma, oyuncunun tercih ettiği seçenekti. Mourinho ile yaptığı doğrudan görüşmenin planlarını değiştirmesinden önce anlaşma neredeyse tamamlanmıştı.
Portekizli teknik direktör, forvet oyuncusuna kalması yönünde çağrıda bulundu; bu sezonun planlarında yer aldığını söyleyerek ona güvence verdi. Madrid'de başarılı olma isteğiyle hareket eden Endrick, kalıp forması için mücadele etmeyi tercih etti.
Ancak bu vaatlerin yerine getirilmemesi nedeniyle oyuncu, ocak ayı öncesinde seçeneklerini değerlendirmeyi planlıyor. Durumu transfer dönemi açılmadan önce değişmezse, kiralık ayrılık güçlü bir ihtimal olmaya devam ediyor.
Brezilya Teknik Direktörü Ancelotti, hareketsizlik konusunda uyardı
Real Madrid, 2022'de peşin €35 milyon ve performansa bağlı olarak €25 milyon ek ödeme yapmayı kabul ederek Endrick'i uzun vadeli kilit bir yatırım olarak görüyor. Masraflar, maaşlar ve vergiler de hesaba katıldığında toplam harcama €80 milyonu aşıyor ve bu da onun gelişimini kulüp yöneticileri için öncelik haline getiriyor.
Yeterli süre alamaması, Brezilya Teknik Direktörü ve Real Madrid'in eski hocası Carlo Ancelotti'de alarm zillerinin çalmasına neden oldu. Ancelotti, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin genç Güney Amerikalı yeteneklere yeterli oynama süresi vermemesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
"Brezilyalı çocuklarla ilgili sorun, düzenli oynamadıkları için gelişememeleri" diye açıklayan Ancelotti, şöyle devam etti: "Bu Endrick'in başına geliyor ama Estevao gibi yeteneklerin de. Oynamadan gelişemezler. Umut vadeden yeteneklerimiz var ve Endrick gelecekte Brezilya için önemli olacak, ancak oynamaları gerekiyor."
- AFP
Forvet için kritik ocak transfer dönemi yaklaşıyor
Endrick, futbolda şartların ne kadar hızlı değiştiğinin farkında olarak eline geçecek her fırsatı değerlendirmeye odaklanmayı sürdürüyor. Mbappe'nin milli takım görevindeyken yaşadığı son sakatlık endişesi, beklenmedik bir aksiliğin Mourinho'yu hücum hattında değişikliğe zorlayabileceğini ortaya koydu.
Ancak genç oyuncu, sürekli yedek kulübesinde kalmasının gelişimini duraklatacağını biliyor. 2026'nın başlarında Lyon'da geçirdiği başarılı kiralık dönemin ardından, 21 maçta sekiz gol ve sekiz asist üreten oyuncu için ocakta Serie A'ya yapılacak bir transfer, umutsuzca ihtiyaç duyduğu düzenli forma şansını sunabilir.
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