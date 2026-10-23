Real Madrid'de oynayacak niteliklere sahip bir oyuncudan söz ediyoruz; tek ihtiyacı fırsat bulmak. Endrick, Lyon'daki kiralık döneminden dönmüştü ve Fransa'da çok iyi oynamıştı. Ardından bazı sorunlar yaşadı. Fiziksel açıdan en iyi durumda olmamasının onun için oldukça can sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Ancak düşüncesi her zaman Madrid'de kalmaktı. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Açıkçası uzun süre Real Madrid'de kalacağını düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Milan ve Roma iddiaları mı? Ayrılacağını sanmıyorum. Adı geçen kulüpler harika ama başka bir yerde oynayacağını düşünmüyorum".