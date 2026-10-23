Milan ve Roma artık gerçekten umutlu. Yaratıcı hücum oyuncusu Endrick, Paulo Fonseca'nın Lyon'uyla Ligue 1'de geçirdiği başarılı dönemin ardından yazın Real Madrid takımına döndü. Ancak bu sezon şu ana kadar çok az forma giydi: La Liga'da yalnızca bir kez sahaya çıktı ve tek golünü Şampiyonlar Ligi'nde Roma'ya karşı, Mourinho ve ekibinin 4-3'lük olaylı galibiyetinde attı-
Endrick’in menajeri: "Real Madrid ilk tercih, ancak oynamak istiyor. Milan ve Roma harika kulüpler"
Milan ve Roma onu istiyor
Ocak ayında değişim havası var ve birkaç takım onun peşinde. Şu anda favori olanlar ise iki İtalyan ekibi: Milan ve Roma. Amorim ve Gasperini, Brezilyalı oyuncuyu takviye olarak istiyor.
Menajerin sözleri
Endrick'in çıkarlarını temsil eden Roc Nation Sports International'ın icra kurulu başkan yardımcısı ve küresel futbol sorumlusu Alan Redmond, 20 yaşındaki Brezilyalı yetenek hakkında Adnkronos'a şunları söyledi: "Endrick her zaman Real Madrid'de kalmak istediğini söyledi. Bu sezon fırsat bulduğunda çok gol atacağına inanıyorum. Yazın farklı ülkelerden kendisine büyük ilgi olduğunu doğrulayabilirim ancak hedefi hiçbir zaman İspanya'dan ayrılmak olmadı. Maddi boyut önemli değil; oyuncu, kulübün projesini değerlendiriyor.
Real Madrid'de oynayacak niteliklere sahip bir oyuncudan söz ediyoruz; tek ihtiyacı fırsat bulmak. Endrick, Lyon'daki kiralık döneminden dönmüştü ve Fransa'da çok iyi oynamıştı. Ardından bazı sorunlar yaşadı. Fiziksel açıdan en iyi durumda olmamasının onun için oldukça can sıkıcı olduğunu düşünüyorum. Ancak düşüncesi her zaman Madrid'de kalmaktı. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Açıkçası uzun süre Real Madrid'de kalacağını düşünüyorum. Benim görüşüm bu. Milan ve Roma iddiaları mı? Ayrılacağını sanmıyorum. Adı geçen kulüpler harika ama başka bir yerde oynayacağını düşünmüyorum".
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