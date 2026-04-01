Endrick, Hırvatistan’a karşı oynadığı belirleyici maç öncesinde “korkuyla” mücadele etmesine yardımcı olan eşi Gabriely Miranda’nın mesajını paylaştı

19 yaşındaki forvet, Salı günü Brezilya'nın geri dönüşünün itici gücü oldu; skor 1-1'ken 79. dakikada oyuna girdi. Sahada geçirdiği süre kısıtlı olmasına rağmen, Igor Thiago'nun gole çevirdiği bir penaltı kazandırdı ve daha sonra uzatma dakikalarında Gabriel Martinelli'nin golüne muhteşem bir asist yaptı. Performansını değerlendiren genç oyuncu, oyuna girmeden önce büyük bir iç baskı ile mücadele ettiğini itiraf etti.

Endrick, maçtan sonra ESPN'e verdiği demeçte, "Yalan söylemeyeceğim, iyi performans göstermem gerektiğine dair bir aciliyet hissi vardı" dedi. "Ve eşimden aldığım mesajın ardından, hissettiğim tüm baskı ve korku bir anda yok oldu. Hayatımda oldukları için eşime ve Tanrı'ya çok minnettarım ve bence bu kesinlikle çok önemliydi. Eşim, oyuna girip gol atıp asist yapıp yapmadığımdan bağımsız olarak, sadece burada olmanın bile bir zafer olduğunu söylediğinde, tüm baskı ortadan kalktı."