Endrick, Hırvatistan’a karşı oynadığı belirleyici maç öncesinde “korkuyla” mücadele etmesine yardımcı olan eşi Gabriely Miranda’nın mesajını paylaştı
Aile desteğiyle 'korkuyu' yenmek
19 yaşındaki forvet, Salı günü Brezilya'nın geri dönüşünün itici gücü oldu; skor 1-1'ken 79. dakikada oyuna girdi. Sahada geçirdiği süre kısıtlı olmasına rağmen, Igor Thiago'nun gole çevirdiği bir penaltı kazandırdı ve daha sonra uzatma dakikalarında Gabriel Martinelli'nin golüne muhteşem bir asist yaptı. Performansını değerlendiren genç oyuncu, oyuna girmeden önce büyük bir iç baskı ile mücadele ettiğini itiraf etti.
Endrick, maçtan sonra ESPN'e verdiği demeçte, "Yalan söylemeyeceğim, iyi performans göstermem gerektiğine dair bir aciliyet hissi vardı" dedi. "Ve eşimden aldığım mesajın ardından, hissettiğim tüm baskı ve korku bir anda yok oldu. Hayatımda oldukları için eşime ve Tanrı'ya çok minnettarım ve bence bu kesinlikle çok önemliydi. Eşim, oyuna girip gol atıp asist yapıp yapmadığımdan bağımsız olarak, sadece burada olmanın bile bir zafer olduğunu söylediğinde, tüm baskı ortadan kalktı."
Fransa'daki yeniden canlanma, Selecao'ya dönüşü beraberinde getirdi
Real Madrid'den Lyon'a kış transferi, Endrick'in kaderini tamamen değiştirdi. Yeni kulübüne katıldığından bu yana, forvet Ligue 1'deki ilk dokuz maçında yedi gol katkısı sağladı ve kendisini bir yıldız adayı haline getiren o keskin formunu yeniden keşfetti. Brezilya formasıyla sergilediği son muhteşem performansla Endrick, eşinin büyük sevincine neden olacak şekilde, Carlo Ancelotti'nin Dünya Kupası kadrosunda yer almak için güçlü bir aday haline geldi.
Maçtan sonra Instagram'da duygusal bir paylaşımda bulunan eşi, "Tanrı'nın planları bizimkilerden sonsuz derecede daha büyük ve daha iyidir. 'Tüm yüreğinle Rab'be güven ve kendi aklına dayanma; tüm yollarında Rab'bi tanırsan, O senin yollarını düzeltir.' Tanrı'nın zamanlaması da bir vaad, bir amaçtır 🤍💛 Seni seviyorum." yazdı.
Ancelotti, genç oyuncunun etkisini övdü
Brezilya teknik direktörü Ancelotti, çok ihtiyaç duyulan bu galibiyetin ardından genç oyuncularının etkisini hemen övdü. Geçen yıl mayıs ayında göreve gelen İtalyan teknik adam, yeni transferlerin daha önce durgun görünen kadroya taze bir enerji kattığını belirtti. Ancelotti, "Buradaki yeni transferler fırsatları en iyi şekilde değerlendirdiler" dedi. "Endrick ve Botafogo'dan Danilo dahil olmak üzere tüm takım, yeni oyuncuların yaptıkları işten memnun."
Dünya Kupası hayalleri ve son geri sayım
18 Mayıs'ta yapılacak Dünya Kupası kadrosu açıklamasına az bir zaman kala Endrick, isminin listede yer alması için elinden gelen her şeyi yapıyor. Genç oyuncu alçakgönüllülüğünü koruyarak şöyle diyor: “Brezilya için ne yapabilirsek yapacağız. Bundan hiç şüphem yok. Ve çalışmaya devam edeceğiz, çünkü hiçbir şey sıkı çalışmaktan daha etkili değildir.” Selecao, 31 Mayıs'ta Maracana'da Panama ve 6 Haziran'da ABD'de Mısır ile oynayacağı hazırlık maçlarıyla hazırlık sürecinin son aşamasına giriyor.