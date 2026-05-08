Endrick, Fransızcayı nasıl sadece dört ayda öğrendi: Real Madrid'in genç yıldızının Lyon'daki dil başarısının sırları ortaya çıktı
Gelecek vadeden bir çok dilli
Endrick’in Bernabeu’dan kısa süreli ayrılmasının ardından Fransa’daki hayata gösterdiği hızlı uyum, transferinden bu yana 19 maçta attığı sekiz golle büyük ölçüde etkileyici olmuştur. Real Madrid’de geçirdiği süre zarfında İngilizce ve İspanyolca’yı zaten akıcı bir şekilde konuşan 19 yaşındaki oyuncu, şimdi de etkileyici dil repertuarına Fransızca’yı ekliyor.
Brezilyalı forvet, Ocak ayında Groupama Stadyumu'na geldi ve yerel kültüre uyum sağlamak için hiç vakit kaybetmedi. Endrick'in kariyerini yöneten ajans Roc Nation'ın COO'su Thiago Freitas'ın UOL'a verdiği röportaja göre, bu ilerleme gizli bir antrenman yönteminden ziyade, oyuncunun kişisel adanmışlığı ve doğuştan gelen merakından kaynaklanıyor.
En önemlisi, Lyon'a transferi, Dünya Kupası kadrosunda yer alma hayaliyle gerçekleşti. Bu hedef, Carlo Ancelotti'nin 18 Mayıs'ta kadroyu resmi olarak açıklamasının ardından sınanacak.
İletişim yoluyla saygı
Endrick için yerel dili öğrenmek, sadece mesleki bir gereklilikten çok bir karakter meselesidir. Takım arkadaşları, teknik ekip ve taraftarlarla kendi ana dillerinde sohbet edebilmeyi, saygının en büyük göstergesi olarak görüyor. Bu felsefe, Madrid’e geçiş sürecinde ona yol göstermiş ve şimdi de Lyon’da aynı şekilde uygulanıyor.
Freitas, "Endrick'in bu konuda gösterdiği değer, disiplinli bir antrenman, dinlenme ve inziva rutinine sahip olmasına rağmen, farklı insanlarla iletişim kurma fırsatını kaçırmaması gerektiğini, kim olduğunu sadece fotoğraflarla ve sadece sahada değil, başka şekillerde de göstermesi gerektiğini anlamasıdır," diye açıkladı. "Ayrıca, yaşayacağınız yerde konuşulan dili öğrenmek, orada yaşayan ve çalışan insanlara duyduğunuz saygının ilk ve belki de en önemli göstergesidir."
Modern teknolojinin rolü
Oyuncunun zihniyeti itici güç olsa da Freitas, günümüzde mevcut kaynaklar göz önüne alındığında modern sporcuların tek dilli kalmak için hiçbir mazeretinin olmadığını vurguluyor. Endrick, Ligue 1’de geçirdiği süre boyunca öğrenme sürecini hızlandırmak için çeşitli dijital araçlardan ve kişiselleştirilmiş destekten yararlandı.
"Bu neslin sporcuları, geçmişteki sporcuların sahip olmadığı çeşitli araçlara sahiptir. Öncelikle, çok daha iyi maaşlar alıyorlar. Kendilerine bireysel olarak hizmet veren profesyonellerden yararlanabilirler. Video görüşmeleri aracılığıyla farklı kıtalarda bulunan kişilerle ders çalışabilirler," diye ekledi Freitas. "Farklı dillerde dublajlı veya altyazılı film ve dizileri izleyebilirler. Dijital kitaplara erişebilirler. Her şey avuçlarının içinde. Konaklama veya ilgisizlik dışında, bir şey öğrenmemek için hiçbir mazeret yok."
Cristiano Ronaldo'nun izinden
Lyon formasıyla oynadığı 19 maç, attığı 8 gol ve yaptığı 7 asistle sınırlı kalmayıp, Endrick gelecek nesillere rol model olarak bir miras bırakmayı hedefliyor. Tıpkı idolü Cristiano Ronaldo’nun fiziksel hazırlık konusunda çıtayı yükselttiği gibi, Brezilyalı oyuncu da modern bir futbolcunun saha dışında nasıl davranması gerektiğine dair en yüksek standardı belirlemek istiyor.
"Cristiano Ronaldo'nun son on yıllarda, özellikle de bugünkü haline gelmek için fiziksel olarak kendini hazırlama şekliyle tüm dünyadaki gençlere ilham verdiği gibi, Endrick'in iletişim ve uyum kolaylığıyla verdiği bu iyi örneğin de önümüzdeki yıllarda diğer genç sporculara ilham vermesini umuyorum," diye konuştu Freitas. "Diğer insanlarla iletişim kurmak, kariyerleri boyunca ve kariyerlerinin sonunda sahada daha da ilginç insanlar olmanın ilk adımıdır."