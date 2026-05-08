Endrick’in Bernabeu’dan kısa süreli ayrılmasının ardından Fransa’daki hayata gösterdiği hızlı uyum, transferinden bu yana 19 maçta attığı sekiz golle büyük ölçüde etkileyici olmuştur. Real Madrid’de geçirdiği süre zarfında İngilizce ve İspanyolca’yı zaten akıcı bir şekilde konuşan 19 yaşındaki oyuncu, şimdi de etkileyici dil repertuarına Fransızca’yı ekliyor.

Brezilyalı forvet, Ocak ayında Groupama Stadyumu'na geldi ve yerel kültüre uyum sağlamak için hiç vakit kaybetmedi. Endrick'in kariyerini yöneten ajans Roc Nation'ın COO'su Thiago Freitas'ın UOL'a verdiği röportaja göre, bu ilerleme gizli bir antrenman yönteminden ziyade, oyuncunun kişisel adanmışlığı ve doğuştan gelen merakından kaynaklanıyor.

En önemlisi, Lyon'a transferi, Dünya Kupası kadrosunda yer alma hayaliyle gerçekleşti. Bu hedef, Carlo Ancelotti'nin 18 Mayıs'ta kadroyu resmi olarak açıklamasının ardından sınanacak.