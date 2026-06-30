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Endrick, Dünya Kupası’nda kendisine şans tanıyan Brezilya teknik direktörü Carlo Ancelotti’ye teşekkür ederken, Real Madrid’deki yeni dönem için “sabırsızlanıyor”
Endrick, Lyon’a yaptığı önemli kiralık transferi ve Dünya Kupası’ndaki ilerleyişini değerlendiriyor
Endrick, ikinci yarıyı baştan sona oynadığı ve Brezilya’nın Japonya’yı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesini sağlamasının ardından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. AS tarafından aktarılan bir basın açıklamasında Endrick, son dönemdeki serüvenini değerlendirdi.
"Çok mutluyum ve Tanrı’ya şükrediyorum çünkü son altı ay hayatımda olağanüstü geçti. Bu dönemde kariyerim büyük ölçüde değişti," diyen Endrick, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yılın başında Real Madrid’de forma giymiyordum, sonra kiralık olarak ayrılma fırsatı buldum. Bunun için Tanrı’ya şükrediyorum. Ayrıca bana kapılarını açan ve potansiyelimi sergileme, Dünya Kupası’na katılma şansı veren Lyon’a da teşekkür ediyorum."
- Getty Images Sport
Sosyal medyada yayılan memler ve Ancelotti’nin kadro seçimlerini savunmak
Turnuvanın başlamasıyla birlikte yoğun bir inceleme süreci başladı; sosyal medya platformları, Endrick ile Carlo Ancelotti arasındaki ilişkiyi sorgulayan viral memlerle dolup taştı. Endrick, Fas ile 1-1 berabere biten maçta yedek kulübesinde kaldı; ardından Haiti karşısında 26 dakika, İskoçya karşısında ise sadece sekiz dakika sahada kaldı.
Dışarıdan gelen seslere rağmen Endrick, Ancelotti'yi savundu. Anlaşmazlık iddialarını yalanlayan Endrick, "O harika bir teknik direktör, aklı başında biri. Onun burada olmasına şükrediyorum, çünkü o harika bir teknik direktör. Endrick için en iyisini yapmayacak, taraftarlar için en iyisini yapmayacak, takım için en iyisini yapacak. Takıma nasıl yardımcı olabileceğimi çok iyi biliyor."
Endrick, kendisine duyulan güveni boşa çıkarmazken Ancelotti sabır çağrısında bulunuyor
Ancelotti, taraftarlara sürekli sabırlı olmaları çağrısında bulunmuş, Endrick’in doğru zamanda şansını yakalayacağını vurgulayarak oyuncunun olgunluğunu övmüştü. Bu an Japonya maçında geldi; Ancelotti, devre arasında Endrick’i oyuna soktu ve bu taktiksel karar son derece etkili oldu. Endrick, kendisine duyduğu güven için Ancelotti’ye özel bir teşekkür mesajı iletti.
Endrick, “Her oyuncunun neler sunabileceğini çok iyi bilen teknik direktörüme çok minnettarım,” dedi. “İkinci yarının başında, takımın maçın gidişatını değiştirmesine yardımcı olmam için bana fırsat verdi ve biz de galibiyeti elde etmeyi başardık.” Bu oyuncu değişikliği, Endrick’in sahada önemli bir etki yaratmasını sağladı ve turnuvanın başlarında yaşadığı hayal kırıklıklarını tamamen geride bırakmasına olanak tanıdı.
- Getty Images Sport
Endrick ve Brezilya için bundan sonra ne olacak?
"Brezilya milli takımıyla harika bir dönem yaşıyorum ve Dünya Kupası'nın her dakikasından büyük keyif alıyorum," diye sözlerini tamamladı Endrick. "Turnuva bittikten sonra, Real Madrid'e dönmeyi ve orada yeni bir sayfa açmayı sabırsızlıkla bekliyorum." Endrick, şimdi son 16 turu için hazırlıklarına başlayacak ve başarılı performanslarının, Real Madrid'e geri döndüğünde kendisine düzenli bir ilk 11 pozisyonu kazandırmasını umuyor.