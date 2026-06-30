Endrick, ikinci yarıyı baştan sona oynadığı ve Brezilya’nın Japonya’yı 2-1 mağlup ederek Dünya Kupası son 16 turuna yükselmesini sağlamasının ardından büyük bir mutluluk duyduğunu ifade etti. AS tarafından aktarılan bir basın açıklamasında Endrick, son dönemdeki serüvenini değerlendirdi.

"Çok mutluyum ve Tanrı’ya şükrediyorum çünkü son altı ay hayatımda olağanüstü geçti. Bu dönemde kariyerim büyük ölçüde değişti," diyen Endrick, sözlerine şöyle devam etti: "Bu yılın başında Real Madrid’de forma giymiyordum, sonra kiralık olarak ayrılma fırsatı buldum. Bunun için Tanrı’ya şükrediyorum. Ayrıca bana kapılarını açan ve potansiyelimi sergileme, Dünya Kupası’na katılma şansı veren Lyon’a da teşekkür ediyorum."