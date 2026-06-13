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Endrick, Cristiano Ronaldo ile paylaştığı özelliği övüyor – Brezilyalı genç yetenek, 2026 Dünya Kupası sırasında Real Madrid’in yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya kendini kanıtlamaya çalışıyor
Cristiano Ronaldo'nun çalışma ahlakına duyulan hayranlık
Endrick, Real Madrid efsanesi Cristiano Ronaldo’ya duyduğu hayranlığı hiçbir zaman gizlememiştir; ancak hayatının en büyük turnuvasına hazırlanırken, ikisinin zihniyetindeki benzerlikler giderek daha belirgin hale gelmektedir. Madrid’de forma şansı bulamadığı için maç formunu yeniden kazanmak amacıyla Lyon’da başarılı bir kiralık dönem geçiren 19 yaşındaki oyuncu, futbola olan bağlılığının kendisini İspanya’nın başkentinde sonunda diğerlerinden ayıracak unsur olduğuna inanıyor.
"Zor olacak, her zaman öyledir. Futbolun kuralı budur. Zor olacak, her zaman öyledir. Futbolun kuralı budur. Küçük yaşlardan itibaren çok çalışmak istemem, Cristiano Ronaldo ile ortak noktamdır, ancak onu sadece çalışma ahlakı nedeniyle hayranlık duymuyorum," dedi Endrick, GQ Brezilya'ya. "O muazzam bir yeteneğe sahip ve gençken zorlukları aşmasıyla ilham verici bir hikayesi var. Sezonun ortasındaysanız, sizi geriye atacak şeyler yapamazsınız. Zor olacak; her zaman öyledir. Futbolun kuralı budur."
- AFP
Endrick’in Lyon’a yaptığı bahis tuttu
Endrick, Madrid'den Lyon'a kiralık olarak ayrılma kararının düzenli olarak sahada yer alma arzusundan kaynaklandığını açıkladı; bu transfer, nihayetinde milli takıma geri dönmesine ve 2026 Dünya Kupası'nda yerini garantilemesine yardımcı oldu. 19 yaşındaki oyuncunun uzun süren sakatlığı, bu kararında önemli bir rol oynadı. Endrick, 2025 yılında sağ bacağındaki sakatlık nedeniyle 173 gün sahalardan uzak kaldı ve geri döndükten sonra forma şansı bulmakta zorlandı, bu da onu Fransa'da yeni bir macera aramaya itti.
Bu transfer başarılı oldu. Brezilyalı oyuncu, Lyon formasıyla 21 maçta 8 gol ve 7 asistle katkı sağladı, kulübün Şampiyonlar Ligi'ne katılmasını sağlarken, kendine güvenini ve maç kondisyonunu da yeniden kazandı. Endrick, Madrid'den ayrılma kararını vermesinde eşi Gabriely Miranda'nın da büyük payı olduğunu belirtti. "Bana ne istediğimi sordu. Bunu sürekli kafama taktı ve ben de kendi ayaklarımın üzerinde durmanın ve bunu gerçekleştirmenin önemini düşünmeye başladım," diye açıkladı.
Mourinho döneminde kendini kanıtlamak
Santiago Bernabéu'da hamstring sakatlığı nedeniyle forma şansı kısıtlı olan zorlu bir dönemden sonra, Endrick'in Lyon'a kiralanması, gelişiminde bir dönüm noktası oldu. Brezilyalı oyuncu kendine güvenini, ritmini ve formunu yeniden kazandı ve 2026 Dünya Kupası öncesinde milli takımda yerini geri aldı.
Roc Nation Sports COO'su Thiago Freitas, "Birçok şeyi göz önünde bulundurduk: Avrupa'nın en iyi beş liginden birinde yer alan, Palmeiras'ta deneyimlediklerine benzer yöntemlere sahip bir teknik direktörü olan, hücumcu bir stile sahip ve Avrupa kupalarında mücadele eden bir kulüp olması gerekiyordu" diye açıkladı.
Jose Mourinho'nun Real Madrid'de yeni bir sayfa açmaya hazırlanmasıyla birlikte, Endrick artık gelecek sezon daha büyük bir rol üstlenmek için kendini kanıtlayabileceği mükemmel bir sahneye sahip. Dünya Kupası'nda göstereceği güçlü performans, Bernabeu'da Mourinho'nun planlarının önemli bir parçası olmaya hazır olduğunun bir başka kanıtı olabilir.
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"Genç yaşlı adam" ve Charlton bağlantısı
Henüz çok genç olmasına rağmen, Endrick’in olgunluğu, takım arkadaşları arasında kendisine Sir Bobby Charlton’a duyduğu hayranlıktan esinlenerek “Bobby” lakabını kazandırdı. Modern yıldızlarla özdeşleşen tipik gece hayatından uzak duran Endrick, bunun yerine iyileşme sürecine ve profesyonel gelişimine odaklanmayı tercih ediyor. Bu ayakları yere basan yapısı, bu yaz Brezilya’nın uzun süren Dünya Kupası kıtlığını sona erdirmesine öncülük edeceğini umduğu şey.
Saha içinde başarılı olmak için ne gerekiyorsa yapmaya hazır olan Endrick, böylesine prestijli bir hücum yeteneğinden nadiren görülen bir savunma katkısı vaat ediyor. "Bir bek olarak geri döneceğim, bir defansif orta saha oyuncusu gibi topu geri kazanacağım ve sanki bir stopermişim gibi önde topa müdahale edeceğim" diye söz verdi.