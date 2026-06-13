Endrick, Cristiano Ronaldo ile paylaştığı özelliği övüyor – Brezilyalı genç yetenek, 2026 Dünya Kupası sırasında Real Madrid’in yeni teknik direktörü Jose Mourinho’ya kendini kanıtlamaya çalışıyor

Endrick, Real Madrid efsanesi Cristiano Ronaldo’ya duyduğu hayranlığı hiçbir zaman gizlememiştir; ancak hayatının en büyük turnuvasına hazırlanırken, ikisinin zihniyetindeki benzerlikler giderek daha belirgin hale gelmektedir. Madrid’de forma şansı bulamadığı için maç formunu yeniden kazanmak amacıyla Lyon’da başarılı bir kiralık dönem geçiren 19 yaşındaki oyuncu, futbola olan bağlılığının kendisini İspanya’nın başkentinde sonunda diğerlerinden ayıracak unsur olduğuna inanıyor.

"Zor olacak, her zaman öyledir. Futbolun kuralı budur. Zor olacak, her zaman öyledir. Futbolun kuralı budur. Küçük yaşlardan itibaren çok çalışmak istemem, Cristiano Ronaldo ile ortak noktamdır, ancak onu sadece çalışma ahlakı nedeniyle hayranlık duymuyorum," dedi Endrick, GQ Brezilya'ya. "O muazzam bir yeteneğe sahip ve gençken zorlukları aşmasıyla ilham verici bir hikayesi var. Sezonun ortasındaysanız, sizi geriye atacak şeyler yapamazsınız. Zor olacak; her zaman öyledir. Futbolun kuralı budur."