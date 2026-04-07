Endrick, Brezilya'nın yıldız oyuncusu Jude Bellingham ve Vinicius Jr.'ın kendisine taktığı komik lakabı ele alırken, nasıl Bobby Charlton'ın en büyük hayranı olduğunu anlatıyor
Tarihi değeri anlamanın modern yolu
Brezilyalı forvet, 2024 yılında Wembley'de İngiltere'ye karşı milli takımdaki ilk golünü attıktan sonra Charlton'ı idolü olarak göstererek futbol dünyasını ilk kez şaşırtmıştı. Charlton'ın en parlak döneminden on yıllar sonra doğmuş olmasına rağmen, 19 yaşındaki oyuncunun ilgisi, EA Sports FC video oyununda bu efsanevi futbolcunun kartını kullanmasıyla alevlendi. Bu dijital tanışma, onu forvetin United'daki efsanevi kariyerini, 1968 Avrupa Kupası zaferindeki rolü de dahil olmak üzere araştırmaya yönlendirdi.
Simgeler ve 'Bobby' lakabı
Genç oyuncunun merhum İngiliz efsaneye duyduğu hayranlığı, sonunda Bellingham ve Vinicius gibi yıldızların da dahil olduğu, Madrid soyunma odasında süregelen bir şakaya dönüştü. Bu neşeli takılmalara rağmen Endrick, bu lakabı Los Blancos oyuncuları arasında hüküm süren olumlu ruhun bir kanıtı olarak görüyor.
FourFourTwo'ya konuşan ve bu sezonu Lyon'da kiralık olarak geçiren Endrick, şunları söyledi: "EA Sports FC'nin büyük bir hayranıyım ve Ultimate Team'i çok oynuyorum. Bu oyunda en çok aranan oyuncular İkonlar. Bobby Charlton'ın yanı sıra Ruud Gullit ile oynamayı da seviyorum. Charlton'ın tarihini öğrenmeye başladım çünkü o bir forvetti, ama aynı zamanda orta saha da oynadı ve savunmada da çok iyiydi."
Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Aldığım ama çok iyi tanımadığım oyuncuların tarihini öğrenmeyi seviyorum, bu yüzden onu araştırdım ve Manchester United’da oynadığını, Avrupa Kupası’nı kazandığını ve yerel taraftarlar tarafından sevildiğini gördüm. Hikayesini beğendim ve muhteşem bir şutu olduğu için oyunda onu çok kullandım. Ne yazık ki onunla tanışma fırsatım olmadı, ama TikTok'ta onun videolarını izledim. Bunu her zaman şaka olarak alıyorum ve bu lakabı seviyorum; Real Madrid'deki atmosferin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor."
Şakaların ardındaki profesyonellik
Madridli takım arkadaşlarıyla sosyal medyada etkileşimlerinde “Bobby” lakabı hâlâ sıkça kullanılıyor olsa da, forvet oyuncusu soyunma odasındaki şakalaşmalar ile profesyonel ciddiyet arasında net bir ayrım yapıyor. Sahaya her çıktığında yüksek bir çalışma standardını koruyor ve Bernabeu’dan uzakta geçirdiği bu geçici dönemde gelişimini öncelikli tutuyor.
Çalışma ortamını değerlendiren oyuncu, şunları ekledi: “Ama ciddi çalışma zamanı geldiğinde, bana ismimle hitap ediyorlar ve elimizden gelenin en iyisini yapmaya odaklanıyoruz. Burada, Lyon'da bu takma ad pek tutmadı; bana sadece Endrick diyorlar. Takıma katılan ama çok iyi tanımadığım oyuncuların geçmişini öğrenmeyi seviyorum. Bobby'nin oynadığı stadyumda oynamak, Ronaldo'nun ilk maçında gol atmak... Bunlar benim için çok önemli anılar.”
Geleceğin Selecao yıldızını yetiştirmek
Endrick, bu sezon Ligue 1’de oynadığı on maçta üç gol ve dört asistle Lyon’da kiralık olarak yeteneklerini geliştiriyor. Fransa’daki bu dönem, Madrid’in yıldızlarla dolu hücum hattında kalıcı bir yer kazanmak için geri dönmeden önce ihtiyaç duyduğu düzenli süreyi ona sağlamak amacıyla planlandı. Brezilya A Milli Takımı'nda 15 maça çıkıp 3 gol atan forvet, milli takımın bir sonraki büyük uluslararası turnuva döngüsüne hazırlanırken, takımın geleceğinin önemli bir parçası olmaya devam ediyor.