Endrick, Brezilya'nın yıldız oyuncusu Jude Bellingham ve Vinicius Jr.'ın kendisine taktığı komik lakabı ele alırken, nasıl Bobby Charlton'ın en büyük hayranı olduğunu anlatıyor

Genç oyuncunun merhum İngiliz efsaneye duyduğu hayranlığı, sonunda Bellingham ve Vinicius gibi yıldızların da dahil olduğu, Madrid soyunma odasında süregelen bir şakaya dönüştü. Bu neşeli takılmalara rağmen Endrick, bu lakabı Los Blancos oyuncuları arasında hüküm süren olumlu ruhun bir kanıtı olarak görüyor.

FourFourTwo'ya konuşan ve bu sezonu Lyon'da kiralık olarak geçiren Endrick, şunları söyledi: "EA Sports FC'nin büyük bir hayranıyım ve Ultimate Team'i çok oynuyorum. Bu oyunda en çok aranan oyuncular İkonlar. Bobby Charlton'ın yanı sıra Ruud Gullit ile oynamayı da seviyorum. Charlton'ın tarihini öğrenmeye başladım çünkü o bir forvetti, ama aynı zamanda orta saha da oynadı ve savunmada da çok iyiydi."

Oyuncu sözlerine şöyle devam etti: “Aldığım ama çok iyi tanımadığım oyuncuların tarihini öğrenmeyi seviyorum, bu yüzden onu araştırdım ve Manchester United’da oynadığını, Avrupa Kupası’nı kazandığını ve yerel taraftarlar tarafından sevildiğini gördüm. Hikayesini beğendim ve muhteşem bir şutu olduğu için oyunda onu çok kullandım. Ne yazık ki onunla tanışma fırsatım olmadı, ama TikTok'ta onun videolarını izledim. Bunu her zaman şaka olarak alıyorum ve bu lakabı seviyorum; Real Madrid'deki atmosferin ne kadar iyi olduğunu gösteriyor."