Endrick, Arsenal'e mi gidiyor? Gunners efsanesi, Real Madrid'in kadro dışı bıraktığı "çılgın at"ın Premier Lig'e "olağanüstü nitelikler" katmasını istiyor

Andy’s Bet Club’da konuşan Petit, Endrick’in potansiyelini vurgularken, genç oyuncunun oyununda hala geliştirilmesi gereken yönler olduğunu da kabul etti.

"O çok genç, sadece 19 yaşında," dedi Petit. "Çok yetenekli, çok yetenekli, ama çok enerjik, çılgın bir at gibi. Sahada bazen biraz fazla bencil davranıyor. Ama aynı zamanda, büyük niteliklere sahip olduğunu da biliyor."

"Gelişmesi ve kendini geliştirmesi için doğru ortamda olması gerekiyor çünkü bu çocuk bir elmas. Hangi tür bir kulüp onun için çok iyi olur? Niteliklerini göz önüne alırsak, dürüst olmak gerekirse Arsenal'e gelmesini çok isterim."