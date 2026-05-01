Endrick, Arsenal'e mi gidiyor? Gunners efsanesi, Real Madrid'in kadro dışı bıraktığı "çılgın at"ın Premier Lig'e "olağanüstü nitelikler" katmasını istiyor
Petit, Arsenal'in Endrick'i transfer etmesini öneriyor
Arteta'nın hücumda yeni seçenekler arayışında olması nedeniyle Petit, Arsenal'in şu anda Lyon'da kiralık olarak forma giyen Real Madrid'in genç oyuncusu Endrick'i kadrosuna katmayı düşünmesi gerektiğini öne sürdü. Brezilyalı forvet, İspanya'ya geldiğinden beri düzenli süre bulmakta zorlanıyor ve forma şansı kısıtlı kalıyor.
Oyun süresinin az olmasına rağmen, Petit, Premier League'in genç forvetin gelişimini sürdürmesi için ideal bir ortam sunabileceğine inanıyor. Eski Arsenal orta saha oyuncusu, kuzey Londra kulübünü forvetin yeteneğinin doğru bir şekilde geliştirilebileceği potansiyel bir hedef olarak görüyor.
Petit, yetenekleri övüyor ancak bazı eksikliklere dikkat çekiyor
Andy’s Bet Club’da konuşan Petit, Endrick’in potansiyelini vurgularken, genç oyuncunun oyununda hala geliştirilmesi gereken yönler olduğunu da kabul etti.
"O çok genç, sadece 19 yaşında," dedi Petit. "Çok yetenekli, çok yetenekli, ama çok enerjik, çılgın bir at gibi. Sahada bazen biraz fazla bencil davranıyor. Ama aynı zamanda, büyük niteliklere sahip olduğunu da biliyor."
"Gelişmesi ve kendini geliştirmesi için doğru ortamda olması gerekiyor çünkü bu çocuk bir elmas. Hangi tür bir kulüp onun için çok iyi olur? Niteliklerini göz önüne alırsak, dürüst olmak gerekirse Arsenal'e gelmesini çok isterim."
Brezilya'nın geleceği ve milli takımla ilgili endişeler
Endrick, Brezilya’nın en umut vaat eden genç yeteneklerinden biri olarak kabul ediliyor ve önümüzdeki yıllarda milli takımda önemli bir rol üstlenmesi bekleniyor. Ancak Petit, Brezilya milli takımının şu anki gidişatıyla ilgili endişelerini de dile getirdi.
"O da Dünya Kupası'nda etkileyici bir performans sergileyebilir, ancak Brezilya eskisi gibi bir takım değil, artık Brezilya futbolu oynamıyorlar," diye açıkladı. "Üç hafta önce Amerika'da Fransa ile oynanan maçı izledim ve onları yine yendik."
"Takıma baktım, elbette bazı oyuncular eksikti, ama 'Vay canına, Brezilya takımı çok değişmiş' diye düşündüm. O milli takımda pek çok büyük isim, harika oyuncuyu hatırlıyorum. Endrick'te bir şeyler var. Dünya Kupası'nda bir şeyler yapabilir, ilk 11'de ona yer var."
Real Madrid'in genç oyuncusunun kulüpteki geleceği belirsiz
Şu an için Endrick’in yakın geleceği, yıldızlarla dolu bir kadroda forma şansı bulmak için mücadele etmeye devam ettiği Real Madrid ile bağlantılı. Kulübün bu genç oyuncuyu Madrid’de tutmayı mı tercih edeceği, yoksa daha fazla süre almasını garanti edecek bir transferi mi değerlendireceği, onun gelişiminin bir sonraki aşamasını şekillendirebilir.
Bu arada Arsenal, Arteta'nın kadrosunu güçlendirme çabaları kapsamında hücum hattına takviye yapmayı değerlendirmeye devam ediyor ve Endrick gibi yüksek potansiyelli genç bir forvet, fırsat doğması halinde uzun vadeli bir seçenek olabilir.