Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport
Filippo Cataldo

Çeviri:

Endişe verici bir düşüş: BVB için artık bu sezonun başarıları bile tehlikeye girmiş durumda

BVB oyuncuları ve yetkilileri, Bayer Leverkusen'e 0-1 yenildikleri maçın ardından, özellikle Nico Schlotterbeck'e yöneltilen münferit yuhalamalarla meşgul. Takım olarak kenetlenip Schlotterbeck'i savunmaları takdire şayan. Ancak bu tutum, takımdaki moral bozukluğunun artık endişe verici boyutlara ulaştığını gölgeliyor.

Borussia Dortmund'un oyuncuları ve yetkilileri, Bayer Leverkusen'e karşı 0-1 yenildikleri maçın ardından Nico Schlotterbeck'i açıkça destekleyerek ve ilk on birin açıklanması sırasında ve maç boyunca defans oyuncusuna yöneltilen münferit yuhalamaları eleştirerek onurlandırdı. 

Başka bir davranış beklenemezdi ve her şeyden önce: ters etki yaratırdı. Ancak açıkça safları sıklaştırmak, bir bütün olarak ortaya çıkmak ve Schlotterbeck'i takım olarak ya da teknik direktör Niko Kovac'ın dediği gibi "Borussia'lılar" olarak rüzgârın tersinden korumak, bir şeydir. 

  Borussia Dortmund v Bayer 04 Leverkusen - BundesligaGetty Images Sport

    Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, münferit ve taraftarların bakış açısından tamamen anlaşılabilir olan bu yuhalamaların kınanması, sadece aşırı sert olmakla kalmadı (“bu yakışık almaz” dedi örneğin Genel Müdür Carsten Cramer; “saçmalık” diye değerlendirdi savunma oyuncusu Waldemar Anton), aynı zamanda o öğleden sonra uzun uzun konuşulabilecek çok daha önemli konuların varlığını da gölgede bıraktı.

    Çünkü Dortmund bu sezonu oldukça sönük geçiriyor. 

    Elbette, BVB ligde ikinci sırada yer alıyor ve bu konumunu koruyor; Dortmund, Bundesliga'da sadece iki kez şampiyonluğa aday Bayern Münih'e ve şimdi de Kupa'da da yenildiği Bayer Leverkusen'e yenildi. Maçın büyük bir bölümünde futbol estetik açıdan pek bahsedilmeye değer değildi, ancak sonuçlar ve özellikle de sıkça dile getirilen zihniyet yerindeydi. Şampiyonlar Ligi için mücadele eden Bayer Leverkusen'e karşı alınan yenilgi de bu durumu değiştirmiyor. Ayrıca, haftalardır sabit kalan Bundesliga sıralaması göz önüne alındığında - FC Bayern çok uzak, ancak RB Leipzig ve VfB Stuttgart da öyle - takımın yaklaşan bir yenilgiye karşı tüm gücüyle direnmemesi de temelde anlaşılabilir bir durum. 

    Yine de büyük bir "ama" var: Takımdaki motivasyon düşüşü yavaş yavaş endişe verici boyutlara ulaşıyor. 


  VfB Stuttgart v Borussia Dortmund - BundesligaGetty Images Sport

    VfB Stuttgart maçında ve HSV karşısında BVB'yi sadece yedek oyuncular kurtardı

    Geçen hafta Stuttgart'ta BVB, uzatmalara kadar 0-0'lık bir beraberlikle yetinmekten başka bir niyeti yokmuş gibi bir izlenim bıraktı; takım sanki kazanmak istemiyor gibiydi; maçın sonunda 2-0 gibi abartılı bir skorla bitmesi, tamamen yedek oyuncular Karim Adeyemi, Julian Brandt ve Fabio Silva'ya bağlıydı; bu oyuncular her iki golde de asist ve golcü olarak rol aldılar ve BVB'de daha fazla süre almak için mücadele ettiler. Başarılı oldular; Brandt ve Fabio Silva, Leverkusen maçında ilk 11'de yer aldılar ve en azından Brandt, 0-1'lik mağlubiyette Dortmund'un en iyi oyuncularından biriydi.

    Milli maç arası öncesinde Hamburger SV'ye karşı 0-2 geriden gelip 3-2 galip gelmeleri de, tüm takımın kolektif performans artışından ziyade, Niko Kovac'ın jokerleri Ramy Bensebaini ve Fabio Silva'ya borçluydu.

    Leverkusen karşısında Dortmund, oldukça iyi bir başlangıç yaptı ve hatta bir tür üstünlük kurdu, ancak ceza sahasında çok büyük pozisyonlar yaratamadı. Ancak talihsiz bir şekilde geriye düşüldükten sonra ikinci yarıda bir direniş görülmedi, aksine. Tribünde yaşanan tıbbi acil durum nedeniyle her iki taraftar grubunun da desteğini kesmesi ve stadyumun buna bağlı olarak sessiz kalması, çoğu BVB oyuncusunu Schlotterbeck'in daha önce kendisine yöneltilen ıslıklardan çok daha fazla meşgul etti; zira eleştirilen oyuncu aslında etkileyici bir performans sergilemişti. Ama bu sadece bir yan not. 

    "Almanya şampiyonu henüz belli değil," demişti Niko Kovac daha Perşembe günü; sonuçta matematiksel olarak her şey mümkün – hem yukarıya, hem aşağıya doğru. Kovac tam bir gerçekçidir, bir nevi hayalperestin tam tersi. Bununla kesinlikle, belirli koşullar altında – belki, belki, bir şekilde – Bayern'i yakalayabileceğimizi kastetmek istememişti.

    Ne de BVB'nin, Leverkusen'e karşı aldığı yenilgiyle matematiksel olarak henüz garantilemediği Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansının hala tehlikeye girebileceğini ima etmek istememişti. Kovac, daha çok oyuncularında Leverkusen maçında - ve daha önce VfB Stuttgart ve Hamburger SV maçlarında da - yoğun bir şekilde görülen o motivasyon düşüşünü önlemek istemişti. 

    Niko Kovac'ın bu sezon BVB'de elde ettiği en büyük başarılarından biri, Dortmund'da sık sık felç edici ve hiçbir sonuca varmayan bir zihniyet tartışmasının, en ufak bir şekilde bile gelişememiş olmasıdır. Topa sahipken oynanan oyun çoğu zaman yaratıcılıktan yoksundu, evet, ama Kovac takıma asla pes etmemeyi, her zaman toparlanmayı ve direnişleri aşmayı da öğretti. Sonuçlar son ana kadar iyi olsa da, bu biraz kaybolmuş gibi görünüyor. Şimdi, önümüzdeki Cumartesi TSG Hoffenheim'da bir başka hata ile Bayern'e yine oldukça erken bir şampiyonluk kazandırabiliriz.

    Elbette Dortmundlular için Bayern'in bir sonraki şampiyonluğunu ne zaman kutlayacağı aslında önemli olmayabilir. Ancak bu BVB gerçekten bir Niko Kovac takımı olmak istiyorsa, Hoffenheim'da Cumartesi günü Nico Schlotterbeck'e yönelik birkaç ıslık yüzünden taraftarları azarladığı kadar tutkuyla galibiyet için mücadele etmelidir. 

