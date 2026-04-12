Endişe verici bir düşüş: BVB için artık bu sezonun başarıları bile tehlikeye girmiş durumda

Ancak, daha önce de belirtildiği gibi, münferit ve taraftarların bakış açısından tamamen anlaşılabilir olan bu yuhalamaların kınanması, sadece aşırı sert olmakla kalmadı (“bu yakışık almaz” dedi örneğin Genel Müdür Carsten Cramer; “saçmalık” diye değerlendirdi savunma oyuncusu Waldemar Anton), aynı zamanda o öğleden sonra uzun uzun konuşulabilecek çok daha önemli konuların varlığını da gölgede bıraktı.

Çünkü Dortmund bu sezonu oldukça sönük geçiriyor.

Elbette, BVB ligde ikinci sırada yer alıyor ve bu konumunu koruyor; Dortmund, Bundesliga'da sadece iki kez şampiyonluğa aday Bayern Münih'e ve şimdi de Kupa'da da yenildiği Bayer Leverkusen'e yenildi. Maçın büyük bir bölümünde futbol estetik açıdan pek bahsedilmeye değer değildi, ancak sonuçlar ve özellikle de sıkça dile getirilen zihniyet yerindeydi. Şampiyonlar Ligi için mücadele eden Bayer Leverkusen'e karşı alınan yenilgi de bu durumu değiştirmiyor. Ayrıca, haftalardır sabit kalan Bundesliga sıralaması göz önüne alındığında - FC Bayern çok uzak, ancak RB Leipzig ve VfB Stuttgart da öyle - takımın yaklaşan bir yenilgiye karşı tüm gücüyle direnmemesi de temelde anlaşılabilir bir durum.

Yine de büyük bir "ama" var: Takımdaki motivasyon düşüşü yavaş yavaş endişe verici boyutlara ulaşıyor.



