Endişe verici bir düşüş: BVB için artık bu sezonun başarıları bile tehlikeye girmiş durumda

"Almanya şampiyonu henüz belli değil," demişti Niko Kovac daha Perşembe günü; sonuçta matematiksel olarak her şey mümkün – hem yukarıya, hem aşağıya doğru. Kovac tam bir gerçekçidir, bir nevi hayalperestin tam tersi. Bununla kesinlikle, belirli koşullar altında – belki, belki, bir şekilde – Bayern'i yakalayabileceğimizi kastetmek istememişti.
Ne de BVB'nin, Leverkusen'e karşı aldığı yenilgiyle matematiksel olarak henüz garantilemediği Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansının hala tehlikeye girebileceğini ima etmek istememişti. Kovac, daha çok oyuncularında Leverkusen maçında - ve daha önce VfB Stuttgart ve Hamburger SV maçlarında da - yoğun bir şekilde görülen o motivasyon düşüşünü önlemek istemişti.
Niko Kovac'ın bu sezon BVB'de elde ettiği en büyük başarılarından biri, Dortmund'da sık sık felç edici ve hiçbir sonuca varmayan bir zihniyet tartışmasının, en ufak bir şekilde bile gelişememiş olmasıdır. Topa sahipken oynanan oyun çoğu zaman yaratıcılıktan yoksundu, evet, ama Kovac takıma asla pes etmemeyi, her zaman toparlanmayı ve direnişleri aşmayı da öğretti. Sonuçlar son ana kadar iyi olsa da, bu biraz kaybolmuş gibi görünüyor. Şimdi, önümüzdeki Cumartesi TSG Hoffenheim'da bir başka hata ile Bayern'e yine oldukça erken bir şampiyonluk kazandırabiliriz.
Elbette Dortmundlular için Bayern'in bir sonraki şampiyonluğunu ne zaman kutlayacağı aslında önemli olmayabilir. Ancak bu BVB gerçekten bir Niko Kovac takımı olmak istiyorsa, Hoffenheim'da Cumartesi günü Nico Schlotterbeck'e yönelik birkaç ıslık yüzünden taraftarları azarladığı kadar tutkuyla galibiyet için mücadele etmelidir.