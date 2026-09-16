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Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Çeviri:

Endişe ve yol ayrımı: Suudi Arabistan Milli Takımı'nı Körfez Kupası 27'de neler bekliyor?

FEATURES
Suudi Arabistan - Kuveyt
Suudi Arabistan
Kuveyt
Gulf Cup
G. Donis
Suudi Arabistan
Kuveyt
Yunanistan

Kolay olmayan bir görev

Suudi Arabistan Milli Takımı, Körfez Kupası 27'ye kaygıdan uzak olmayan bir bekleyiş havasında giriyor. Zira taraftarlar artık takımdan farklı bir görüntü bekliyor; son müsabakalarda ortaya çıkan aynı soru işaretlerini taşıyan yeni bir katılım değil.

Suudi Arabistan, şampiyonluk için mücadele etme fikrini aşan bir sınavla karşı karşıya kalacak. Çünkü turnuva, takımın görünümü ve birkaç ay sonra oynanacak en önemli müsabaka öncesinde kimliğini yeniden kazanma kabiliyeti hakkında çok şey ortaya koyabilir; Asya Kupası'nda daha iyi bir görüntü arayışının başlayacağı dönem yaklaşırken.

Bu nedenle Körfez Kupası 27'deki her maç mercek altında olacak. Bu yalnızca takımın sonuçlarını öğrenmek için değil, aynı zamanda oyun tarzını, kimliğini ve maçlarla başa çıkabilme kapasitesini gözlemlemek için de geçerli. En önemlisi ise Georgios Donis'in, iş işten geçmeden taraftarları ikna edebilecek bir takım kurmayı başarıp başaramadığı.

Zira artık soru, Suudi Arabistan'ın bir maçı kazanıp kazanamayacağı ya da bir sonraki tura yükselip yükselemeyeceği ile ilgili değil; asıl mesele, Körfez turnuvasının takıma gerçek yanıtlar mı sunacağı, yoksa Asya Kupası öncesinde yeni kaygı kapıları mı açacağı.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Taraftarlar farklı bir cevap bekliyor

    Taraftar kaygısı, başlama düdüğünden itibaren güçlü bir şekilde hissedilecek; özellikle de Suudi taraftarın, milli takımı geçmiş dönemlerde alışılmış görüntüsünden uzak gösteren o şaşırtıcı seviyenin sürmesini görmek istememesi nedeniyle.

    Taraftarlar yalnızca galibiyet peşinde değil; net bir kimliği olan, topla ve topsuz ne yapacağını bilen, rakibin tepkisini bekleyerek maçlara girmek yerine kendi oyununu dayatabilen bir milli takım görmek istiyor.

    İşte burada Körfez turnuvası, Donis ve oyuncuları için güveni yeniden inşa etmek adına gerçek bir fırsat olacak; çünkü daha ilk turlardan itibaren güçlü seviyeler ortaya koymak, milli takımı çevreleyen atmosferin büyük ölçüde değişmesini sağlayabilir ve taraftarlara umutlanmaları için yeni bir sebep verebilir.

    Ancak bazı olumlu sonuçlar alınsa dahi soluk performansın devam etmesi, soru işaretlerinin varlığını korumasına yol açabilir; zira taraftarlar, milli takımın sunduğu oyuna, birkaç ay sonra Asya Kupası'nda neler olabileceğinin bir göstergesi olarak bakacak.

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    Körfez Kupası 27: dönüm noktası Donis için

    Donis açısından bu turnuva, hazırlık programı içindeki sıradan bir durak olmaktan çok daha önemli görünüyor; özellikle de son Dünya Kupası katılımından bu yana sürekli eleştirilere maruz kaldığı ve kendisini taraftara yeniden tanıtarak millî takıma sunacak bir şeyleri olduğuna onları ikna etmesi gerektiği düşünülürse.

    Teknik direktör, zamanın kendi lehine olmadığının kesinlikle farkında; zira Asya Kupası'na kalan süre, kadronun, oyun anlayışının ve Suudi Arabistan'ın sahaya yansıtmak istediği kimliğin net hatlarına ulaşmadan daha fazla maçı boşa harcamaya izin verecek kadar uzun değil.

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    Bu nedenle Körfez Kupası 27, millî takımla yürüttüğü projedeki en önemli duraklardan biri olabilir; çünkü ona fikirlerini yalnızca hazırlık maçları ya da aynı baskıyı taşımayan kamp dönemlerinde değil, gerçek rekabetin baskısı altında sınama imkânı verecek.

    Millî takım ne kadar ikna edici bir görüntü ortaya koyarsa, projenin devamına duyulan güven o kadar artacak; hataların ve zayıf performansların tekrarlanması ise, özellikle sonuçlar taraftarın umutlarını boşa çıkarırsa, teknik heyetin geleceğine dair tartışmayı yeniden açabilir.

  • Zafer, arzuyu ve güveni geri getiriyor

    Körfez Kupası'nı kazanmak, eğer gerçekleşirse, yalnızca Suudi Arabistan Millî Takımı'nın kupa dolabına yeni bir şampiyonluk eklemek olmayacak; aynı zamanda Asya Kupası öncesinde önemli bir moral desteği anlamına gelebilir ve hem oyuncuların hem de taraftarların ihtiyaç duyduğu arzu ve güvenden bir kısmını geri getirebilir.

    Taraftara yakın olan ve Körfez millî takımları için özel bir tarih taşıyan bir turnuvada elde edilecek zafer, oyunculara rekabet edebilme ve baskıya dayanabilme konusunda farklı bir his verebilir; özellikle bu şampiyonluk bir dizi tatmin edici performansın ardından gelirse.

    Ayrıca 27. Körfez Kupası'ndaki başarı, takım ile taraftarlar arasındaki ilişkinin düzelmesine yardımcı olabilir; zira son sonuçlar ve gösterilen seviyeler eleştirilerin alanının genişlemesine yol açmış, takımın da taraftarı yeniden tribünlere döndürecek ve desteklenmeye değer bir şey olduğunu hissettirecek bir ana ihtiyacı doğmuştur.

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    Ancak turnuvanın değeri yalnızca şampiyonlukla belirlenmeyecek; çünkü tatmin edici bir futbol ortaya koyarak son turlara ulaşmak bile önemli bir gösterge olabilir, zira nihai hedef sadece Körfez Kupası'nı kazanmak değil, Asya Kupası'nda rekabet edebilecek bir millî takım hazırlamak olacaktır.

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  • Başarısızlık, yeni bir değişimin kapısını aralayabilir

    Buna karşılık, beklenen seviyeyi ortaya koyamamak, Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nu ve teknik ekibi zor sorularla karşı karşıya bırakabilir; özellikle de takımın bir adım ileri gidemediği görülürse ya da önceki müsabakalarda yaşadığı sorunlar devam ederse.

    Bu durumda Donis'in ayrılığı kesinleşmiş bir mesele olarak değerlendirilemez, ancak olumsuz sonuçlar birikir ve eleştiriler sürerse kendini dayatabilecek bir ihtimal olarak kalıyor; zira takım, son Dünya Kupası öncesinde de Hervé Renard'ın turnuvadan önce ayrılmasıyla teknik bir değişikliğe sahne olmuştu.

    İşler çıkmaza girerse, o tecrübe Asya Kupası öncesinde bir değişiklik fikrini tamamen ihtimal dışı kılmıyor; ancak turnuvaya yakın bir zamanda böyle bir kararın alınması da beraberinde sonuçlar getirecek bir adım olur, çünkü herhangi bir yeni teknik direktörün oyuncuları tanımak ve fikirlerini inşa etmek için zamana ihtiyacı olacaktır.

    İşte bu noktada Körfez Kupası 27, takım ve Donis için gerçek bir yol ayrımı gibi görünüyor; Suudi Arabistan'ın başarısı, ikisine de Asya Kupası'na doğru çalışmak için bir sükûnet ve güven alanı sağlayabilir, buna karşın başarısızlık ve şok edici görüntünün tekrarlanması tüm dosyaların yeniden masaya yatırılmasına yol açabilir; başta teknik direktörün geleceği ve takımın önümüzdeki dönemdeki görüntüsü olmak üzere.

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