AFP
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'En zoru mu? Bilmiyorum' - Real Madrid'in süper yıldızı Kylian Mbappe, Fransa'nın İspanya'ya Dünya Kupası yarı finalinde elenmesini küçümsedi
Mbappe yarı finalden elenişi değerlendirdi
Mbappe, Fransa'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin yarattığı duygusal yük hakkında konuştu ve İspanya'ya karşı yarı finalde alınan 2-0'lık yenilgiyi kabullenmenin çok zor olduğunu kabul etti. Ancak bu özel mağlubiyetin profesyonel kariyerinin en yıkıcı anı olup olmadığı sorulduğunda, 27 yaşındaki oyuncu dünya futbolunun en büyük sahnelerinde daha önce de büyük hayal kırıklıkları yaşadığını vurgulamakta gecikmedi.
Real Madrid'in Inter ile oynayacağı merakla beklenen Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde konuşan Mbappe, bu hayal kırıklığını hatırladı ve bunu görkemli kariyerinde yaşadığı diğer büyük yenilgilerle kıyasladı. Fransız yıldız, 2018'de daha önce Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından sonraki küresel turnuvalarda zafere çok yaklaşsa da bunu başaramayarak, uluslararası sahnede hem zirveyi hem de en derin düşüşleri yaşadı.
- Getty Images Sport
Büyük yenilgilerin acısını karşılaştırmak
Yakın zamandaki bu elenişin futbol sahasında yaşadığı en acı an olup olmadığı sorulduğunda, Mbappe benzer kalp kırıklıklarını daha önce de yaşadığını kabul ederek düşünceli bir yaklaşım sergiledi. Şöyle itiraf etti: "Zordu. En zoru… Bilmiyorum. Çünkü bir Dünya Kupası finali ve bir Şampiyonlar Ligi finali kaybettim."
Acı verici elenişe rağmen Fransa kaptanı, takımın turnuva boyunca ortaya koyduğu performans ve taraftarlarla kurduğu bağ nedeniyle gurur duyabileceğine inanıyor. Real Madrid yıldızı, "Bence ülke için çok iyi bir turnuvaydı, yansıttığımız imaj sayesinde" diye ekledi.
Real Madrid yıldızında açlık sürüyor
Mbappe ayrıca bu yenilginin ne Fransa'nın hedeflerini ne de kendisinin daha fazla kupa kazanma arzusunu azaltacağını vurguladı. Real Madrid'in yıldız oyuncusu, mükemmelliği durmaksızın kovalamasıyla tanınıyor ve tek bir turnuvadan elenmenin milli takımın geleceğini belirlemeyeceği konusunda net konuştu.
27 yaşındaki oyuncu, Dünya Kupası'nı kazanmanın hiçbir zaman garanti olmadığını, ancak başarıya ulaşma arzusunu korumanın üst düzey her profesyonel için vazgeçilmez olduğunu söyledi. Mbappe şu ifadeleri kullandı: "Dünya Kupası'nı her zaman kazanamazsınız, çünkü bu her zaman mümkün değildir. Ama biz her zaman galibiyete açız. O açlığı kaybettiğimiz gün her şey biter."
- Getty Images Sport
Odak yeniden kulüp görevlerine çevrildi
Forvet oyuncusu, yeni Şampiyonlar Ligi sezonu başlarken artık dikkatini yeniden Real Madrid'e çevirecek. Uluslararası arenada dram dolu bir yazın ardından odak yeniden Bernabeu'ya dönüyor; burada beklenti her zaman mümkün olan her kupayı kazanmak.
Dünya Kupası'ndan eleniş hâlâ taze bir anı olarak yerini korurken, modern futbol takviminin acımasız temposu düşünmeye pek zaman bırakmıyor. Real Madrid'in Inter ile karşılaşması, Mbappe'nin uluslararası hayal kırıklığını geride bırakması ve neden dünyanın en iyi oyuncularından biri olarak görüldüğünü göstermesi için mükemmel bir fırsat niteliği taşıyor.
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