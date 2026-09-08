Mbappe, Fransa'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin yarattığı duygusal yük hakkında konuştu ve İspanya'ya karşı yarı finalde alınan 2-0'lık yenilgiyi kabullenmenin çok zor olduğunu kabul etti. Ancak bu özel mağlubiyetin profesyonel kariyerinin en yıkıcı anı olup olmadığı sorulduğunda, 27 yaşındaki oyuncu dünya futbolunun en büyük sahnelerinde daha önce de büyük hayal kırıklıkları yaşadığını vurgulamakta gecikmedi.

Real Madrid'in Inter ile oynayacağı merakla beklenen Şampiyonlar Ligi karşılaşması öncesinde konuşan Mbappe, bu hayal kırıklığını hatırladı ve bunu görkemli kariyerinde yaşadığı diğer büyük yenilgilerle kıyasladı. Fransız yıldız, 2018'de daha önce Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından sonraki küresel turnuvalarda zafere çok yaklaşsa da bunu başaramayarak, uluslararası sahnede hem zirveyi hem de en derin düşüşleri yaşadı.







