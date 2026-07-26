En Zor Karar: Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'dan Kurtulma Vakti Geldi mi?

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, kulübün geleceğini gölgede bırakan ve sportif projesini tamamen tehdit edebilecek mali kriz nedeniyle yakın tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor.

Büyük borçlardan ve yeni transferlerin gerçekleştirilmesindeki güçlükten söz edilirken, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun adı yeniden gündeme geldi. Ancak bu kez golleri ya da istatistikleri nedeniyle değil, her zamankinden daha cüretkâr görünen bir soru yüzünden: Ayrılık vakti geldi mi?

Ronaldo'nun tarihsel değerinden ve sahada sunduklarından bağımsız olarak, Al-Nassr'ın borçlarının 800 milyon riyale ulaşmasıyla birlikte onun kalmaya devam etmesi, kelimenin tam anlamıyla felaket bir durum haline geldi.