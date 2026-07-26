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En Zor Karar: Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'dan Kurtulma Vakti Geldi mi?

FEATURES
Opinion
C. Ronaldo
Al Nassr FC
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Dünya devinin yaşadığı fırtınalı kriz

Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr, kulübün geleceğini gölgede bırakan ve sportif projesini tamamen tehdit edebilecek mali kriz nedeniyle yakın tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor.

Büyük borçlardan ve yeni transferlerin gerçekleştirilmesindeki güçlükten söz edilirken, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun adı yeniden gündeme geldi. Ancak bu kez golleri ya da istatistikleri nedeniyle değil, her zamankinden daha cüretkâr görünen bir soru yüzünden: Ayrılık vakti geldi mi?

Ronaldo'nun tarihsel değerinden ve sahada sunduklarından bağımsız olarak, Al-Nassr'ın borçlarının 800 milyon riyale ulaşmasıyla birlikte onun kalmaya devam etmesi, kelimenin tam anlamıyla felaket bir durum haline geldi.

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    Bütçeyi tüketen proje

    Ronaldo'nun Suudi Arabistan Ligi'nin dünya çapındaki imajını değiştirdiği ve Al Nassr'ın pazarlama değerini eşi görülmemiş şekilde yükselttiği inkar edilemez, ancak buna karşılık kulübün tarihindeki en yüksek maliyetli proje olarak kabul edilen bir girişime öncülük ediyor.

    Zira Portekizli yıldızın aldığı devasa maaş, sözleşmesine bağlı imtiyazlarla birlikte, Al Nassr'ın yeni transferler yapmasını hatta bazı oyuncularının sözleşme yenileme dosyalarını sonuçlandırmasını dahi imkansız kılan bariz bir kriz yaşadığı bir dönemde muazzam bir mali yük teşkil ediyor.

    Büyük borçlardan söz edilmeye başlanmasıyla birlikte, bazılarının şu soruyu sorması artık gayet mantıklı hale geldi: Al Nassr bu projeyi aynı maliyetle sürdürebilir mi?

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    Futbol tek bir oyuncu üzerine kurulmaz

    Büyük futbol tecrübeleri, uzun vadeli başarının tek bir yıldıza değil; oyuncuları, teknik direktörü ve istikrarlı bir yönetimi bir araya getiren bütünleşik bir sisteme dayandığını kanıtladı.

    Nassr, Ronaldo projesini sonlandırmaya karar verirse, bütçenin büyük bir kısmını tek bir oyuncuya yönlendirmek yerine yönetime birden fazla etkili transfer yapma ve mali yükümlülüklerin bir bölümünü kapatma imkânı tanıyacak büyük bir mali alan sağlamış olacak.

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    Bu yüzden mesele, Ronaldo'nun teknik değerinde değil; projenin tamamının maliyetinin, takımın şu ana kadar elde ettiği sportif getiriye kıyaslanmasında yatıyor.


  • Peki ya devam etseydi?

    Buna karşılık, krizin tüm sorumluluğunu tek başına Ronaldo'ya yüklemek mümkün değil; kendisi hâlâ dikkat çekici rakamlar ortaya koyuyor, profesyonelliğini koruyor, gol atmayı ve fark yaratmayı sürdürüyor. Ayrıca ticari popülaritesi kulüp için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

    Ancak oyuncunun kalmaya devam etmesi, aynı zamanda dev mali yükümlülüklerin de sürmesi anlamına geliyor. Bu durum, özellikle mali kriz herkesin sandığından daha derinse, yönetimin takımı yeniden inşa etme kabiliyetini sınırlayabilir.

    Bu nedenle karar yalnızca sportif değil, aynı zamanda ekonomik de olacak. İşte bu da Ronaldo'nun geleceğini, Nassr'ın mevcut krizini aşabilme kabiliyetine doğrudan bağlı kılıyor.

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    En Zor Karar

    Eğer hedef yalnızca bu sezon şampiyonluklar için mücadele etmekse, Ronaldo'nun devam etmesi mantıklı olabilir. Ancak hedef, Nassr'ı uzun yıllar boyunca zirveye taşıyacak sürdürülebilir bir proje inşa etmekse, yönetim yakın tarihinin en zor kararını almak zorunda kalabilir.

    Ronaldo'nun ayrılığı Nassr'ın sonu olmayacağı gibi, kalması da şampiyonlukların geri dönmesinin garantisi değil. Ancak kesin olan bir şey var ki mevcut kriz, kimsenin bir gün açılacağını hayal edemediği bir kapıyı araladı: Ronaldo projesini sonlandırmak, Nassr'ı kurtarmanın çözümü mü oldu?

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