En Zor Karar: Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'dan Ayrılma Vakti Geldi mi?

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, kulübün geleceğine gölge düşüren ve sportif projesini tamamen yıkabilecek mali kriz nedeniyle yakın tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor.

Devasa borçlardan ve yeni transferlerin yapılmasındaki güçlükten söz edilirken, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun adı yeniden gündeme geldi. Ancak bu kez golleri ya da istatistikleri nedeniyle değil, her zamankinden daha cüretkâr görünen bir soru yüzünden: Ayrılığının vakti geldi mi?

Ronaldo'nun tarihsel değeri ve sahada sunduklarından bağımsız olarak, Al Nassr'ın borçları 800 milyon riyale ulaşmışken onun kalmaya devam etmesiyle birlikte durum, kelimenin tam anlamıyla felaket boyutuna ulaştı.