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En Zor Karar: Al-Nassr'ın Cristiano Ronaldo'dan Ayrılma Vakti Geldi mi?

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Opinion
C. Ronaldo
Al Nassr FC
Premier Lig
Portekiz
Suudi Arabistan

Real Madrid fırtınalı bir kriz yaşıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, kulübün geleceğine gölge düşüren ve sportif projesini tamamen yıkabilecek mali kriz nedeniyle yakın tarihinin en zorlu dönemlerinden birini yaşıyor.

Devasa borçlardan ve yeni transferlerin yapılmasındaki güçlükten söz edilirken, Portekizli Cristiano Ronaldo'nun adı yeniden gündeme geldi. Ancak bu kez golleri ya da istatistikleri nedeniyle değil, her zamankinden daha cüretkâr görünen bir soru yüzünden: Ayrılığının vakti geldi mi?

Ronaldo'nun tarihsel değeri ve sahada sunduklarından bağımsız olarak, Al Nassr'ın borçları 800 milyon riyale ulaşmışken onun kalmaya devam etmesiyle birlikte durum, kelimenin tam anlamıyla felaket boyutuna ulaştı.

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    Bütçeyi tüketen proje

    Ronaldo'nun Suudi Ligi'nin dünya çapındaki imajını değiştirdiği ve Al-Nassr'ın pazarlama değerini benzeri görülmemiş şekilde yükselttiği inkar edilemez, ancak buna karşılık kulübün tarihindeki en yüksek maliyetli proje olarak kabul edilen bir yapının başını çekiyor.

    Portekizli yıldızın aldığı devasa maaş, sözleşmesine bağlı ayrıcalıklarla birlikte, Al-Nassr'ın bariz bir kriz yaşadığı bir dönemde muazzam bir mali yük oluşturuyor; öyle ki bu durum kulübü yeni transferler yapmaktan, hatta bazı oyuncularının sözleşme yenileme dosyalarını sonuca bağlamaktan bile aciz bıraktı.

    Büyük borçlara dair söylentilerin ortaya çıkmasıyla birlikte, bazılarının şu soruyu sorması artık mantıklı hale geldi: Al-Nassr bu projeyi aynı maliyetle sürdürebilir mi?

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  • Futbol tek bir oyuncu etrafında kurulmaz

    Büyük futbol tecrübeleri, uzun vadeli başarının tek bir yıldıza değil; oyuncuları, teknik direktörü ve istikrarlı bir yönetimi kapsayan bütünleşik bir yapıya dayandığını kanıtladı.

    Nassr, Ronaldo projesini sonlandırmaya karar verirse, bütçesinin büyük kısmını tek bir oyuncuya ayırmak yerine yönetime birden fazla etkili transfer yapma ve mali yükümlülüklerinin bir bölümünü kapatma imkânı tanıyacak geniş bir mali alan sağlayacak.

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    Bu nedenle mesele Ronaldo'nun teknik değerinde değil; projenin tümünün maliyetinin, takımın şimdiye dek elde ettiği sportif getiriyle kıyaslanmasında yatıyor.

  • Peki ya devam etseydi?

    Buna karşılık, krizin sorumluluğunu tek başına Ronaldo'ya yüklemek mümkün değil; kendisi hâlâ dikkat çekici rakamlar ortaya koyuyor, profesyonelliğini koruyor, gol atmaya ve fark yaratmaya devam ediyor. Ayrıca ticari popülaritesi de kulüp için önemli bir gelir kaynağı oluşturuyor.

    Ancak oyuncunun kalması, aynı zamanda dev mali yükümlülüklerin de sürmesi anlamına geliyor; bu da özellikle mali krizin herkesin sandığından daha derin olması hâlinde, yönetimin takımı yeniden inşa etme kapasitesini sınırlayabilir.

    Bu yüzden karar yalnızca sportif değil, aynı zamanda ekonomik bir karar olacak. İşte bu da Ronaldo'nun geleceğini doğrudan Nassr'ın mevcut krizini aşabilme kapasitesine bağlı hâle getiriyor.

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    En Zor Karar

    Eğer hedef yalnızca içinde bulunulan sezonda şampiyonluklar için yarışmaksa, Ronaldo'nun devam etmesi mantıklı olabilir; ancak hedef, Nassr'ı uzun yıllar boyunca yeniden zirveye taşıyacak sürdürülebilir bir proje inşa etmekse, yönetim yakın tarihinin en zor kararını almak zorunda kalabilir.

    Ronaldo'nun ayrılması Nassr'ın sonu olmayacağı gibi, kalmaya devam etmesi de şampiyonlukların geri dönmesinin bir garantisi değil. Ancak kesin olan şu ki, mevcut kriz kimsenin bir gün açılacağını hayal edemediği bir kapıyı araladı: Ronaldo projesini sonlandırmak, Nassr'ı kurtarmanın çözümü mü haline geldi?

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