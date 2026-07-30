Ancak mesele yalnızca rakamlarla ilgili değil; bu rakamlar Alman teknik direktörün Ahli'yi sadece Suudi futbolunun zirvesine değil, aynı zamanda Asya kıtasının da zirvesine taşımak için başvurduğu bir araçtan ibaretti.

Ahli'nin, Jaissle yönetiminde ligi kazanamadığı doğru; ancak ilk sezonunda gerçek bir rekabet olmaksızın elde ettiği üçüncülükten, geçtiğimiz sezon Hilal ve Nasr ile girdiği çetin mücadelenin ardından aynı dereceye ulaşmaya kadar bir gelişim gösterdi.

Ahli, Kral Kupası'nı (Kâsü Hâdimi'l-Harameyni'ş-Şerifeyn) da kazanamadı; fakat ilk sezonda Jaissle'ın kendisini de görevinden edebilecek olan 32. tur elenme felaketini geride bırakarak geçtiğimiz sezon yarı finale kadar yükseldi ve buradan ancak Hilal karşısında penaltı atışları sonucunda veda etti.

Buna karşılık Jaissle, 9 yıllık aradan sonra geri dönen 2025 Suudi Süper Kupası ile Ahli'yi yerel kupalara yeniden taşıdı; yarı finalde Kadisiye'yi, ardından final maçında Nasr'ı mağlup etti.

Jaissle'ın en büyük başarısı ise, geleneksel ezeli rakibi Hilal'i yarı finalde saf dışı bıraktığı zorlu bir yolculuğun ardından, 2025'te Ahli'yi tarihinde ilk kez AFC Elit Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımak oldu.

Alman teknik direktör bu başarıyla da yetinmedi; "el-Râki"yi geçtiğimiz sezon yeniden şampiyonluğa taşıyarak, uzun tarihi boyunca daha önce hiç kazanamadığı bu kupayı onunla birlikte iki kez kaldırdı.