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Al Hilal v Al Ahli SFC - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

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En uzun ömürlü ve en etkili: Yayçela, Ahly'nin ihtişamını 3 yılda nasıl geri getirdi?

FEATURES
Al Ahli
M. Jaissle
Premier Lig
AFC Şampiyonlar Ligi 1
Suudi Arabistan
Almanya

Alman teknik direktör silinemez bir tarih yazdı

Suudi Arabistan'ın Al Ahli taraftarları, Alman teknik direktörleri Matthias Jaissle ile birlikte tarihi bir 3 yıl yaşadı; bu süre boyunca tarihleri boyunca hiç tatmadıkları mutluluk duygularını tattılar, ancak şimdi ayrılığın ardından acının tadına bakıyorlar.

Basında çıkan haberler, Jaissle'nin bugün perşembe günü, önümüzdeki sezon eski teknik direktörü Eddie Howe'un yerine Newcastle United'ı çalıştırmak amacıyla Al Ahli'nin teknik direktörlüğünden istifasını sunduğunu doğrulamıştı.

  • Dikkat çeken rakamlar

    Yaisle, Ahly'nin başına 2023 yazında, Güney Afrikalı Pitso Mosimane'nin ardından, takımın Yellow Birinci Lig'den yükselmesinin ardından Suudi Roshn Ligi'ne dönüşünün akabinde geçti.

    Bu süreçte Yaisle, Ahly'yi 138 resmi maçta yönetti; bunların 92'sinde galibiyet elde ederek son derece yüksek bir oran olan yüzde 66,6'ya ulaştı. Buna karşılık 21 beraberlik alırken 25 maçta da mağlubiyet yaşadı.

    Bu 138 maçta Ahly oyuncuları, maç başına 2,2 gollük yine son derece yüksek bir ortalamayla 307 gol kaydetti. Takımın kalesi ise maç başına birin biraz üzerinde bir ortalamayla 149 gol gördü.

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  • Sarıdan Asya'nın zirvesine

    Ancak mesele yalnızca rakamlarla ilgili değil; bu rakamlar Alman teknik direktörün Ahli'yi sadece Suudi futbolunun zirvesine değil, aynı zamanda Asya kıtasının da zirvesine taşımak için başvurduğu bir araçtan ibaretti.

    Ahli'nin, Jaissle yönetiminde ligi kazanamadığı doğru; ancak ilk sezonunda gerçek bir rekabet olmaksızın elde ettiği üçüncülükten, geçtiğimiz sezon Hilal ve Nasr ile girdiği çetin mücadelenin ardından aynı dereceye ulaşmaya kadar bir gelişim gösterdi.

    Ahli, Kral Kupası'nı (Kâsü Hâdimi'l-Harameyni'ş-Şerifeyn) da kazanamadı; fakat ilk sezonda Jaissle'ın kendisini de görevinden edebilecek olan 32. tur elenme felaketini geride bırakarak geçtiğimiz sezon yarı finale kadar yükseldi ve buradan ancak Hilal karşısında penaltı atışları sonucunda veda etti.

    Buna karşılık Jaissle, 9 yıllık aradan sonra geri dönen 2025 Suudi Süper Kupası ile Ahli'yi yerel kupalara yeniden taşıdı; yarı finalde Kadisiye'yi, ardından final maçında Nasr'ı mağlup etti.

    Jaissle'ın en büyük başarısı ise, geleneksel ezeli rakibi Hilal'i yarı finalde saf dışı bıraktığı zorlu bir yolculuğun ardından, 2025'te Ahli'yi tarihinde ilk kez AFC Elit Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna taşımak oldu.

    Alman teknik direktör bu başarıyla da yetinmedi; "el-Râki"yi geçtiğimiz sezon yeniden şampiyonluğa taşıyarak, uzun tarihi boyunca daha önce hiç kazanamadığı bu kupayı onunla birlikte iki kez kaldırdı.

  • Ahly'nin kimliği: Sadece rakamlardan çok daha fazlası

    Jaissle'nin ortaya koyduğu şey tesadüfen gelmedi; aksine, Al Ahly için herkesin takımın maçlarını izlerken tanıyabileceği net ve kendine özgü bir kimlik yaratmayı başardığı yorulmak bilmez bir çalışmanın ürünüydü.

    Alman teknik adam, geri baskı sürecinde herkesin bunun nasıl yapılacağı konusunda referans olarak gösterdiği, korkutucu bir takım inşa etti.

    Bunun daha da güzeli, rakiplerin bu yöntemi kavrayıp açıklarına yüklenmeye başlamasıyla birlikte Jaissle'nin, özellikle geçen sezon takımın koşullarına daha uygun hale getirmek için bu yöntemde bazı değişiklikler yapmaya başlaması oldu.

    Bir kimlik yaratmak kolay bir iş değil, ama Jaissle başarısının anahtarlarına sahipti. Bunların ilki de belirli bir kadro üzerinden, her sezonun başında yalnızca ufak değişiklikler geçiren bir istikrarı takıma kazandırmak için çalışmaktı.

    Al Ahly ile geçirdiği üç sezon boyunca Jaissle; Edouard Mendy, Roger Ibañez, Merih Demiral, Franck Kessié ve Riyad Mahrez'den oluşan yaşı ileri 5 yabancı oyuncuyu korudu.

    Dahası Jaissle, Al Ahly ile ikinci sezonuna önceki sezondan 7 yabancı oyuncuyla girdi; Fransız kanat oyuncusu Sean-Alain Maximin'in ayrılması ve İngiliz forvet Ivan Toney'nin kadroya katılmasının ardından, Brezilyalı kanat oyuncusu Gallino'nun sezonun ortasında takıma dahil olmasından önce.

    Al Ahly, Jaissle'nin üçüncü sezonuna da önceki sezondan 7 yabancı oyuncuyla girdi; İspanyol orta saha oyuncusu Gabri Veiga'nın ayrılması ve onun yerine Fransız Enzo Millot'nun kadroya katılmasının ardından.

    Jaissle'nin Al Ahly'de yarattığı bu istikrar, takım için net bir kimlik oluşmasına yardımcı oldu; bu da sergilediği performanslara, elde ettiği sonuçlara ve kupa dolabına eklediği şampiyonluklara yansıdı.

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  • Ahly tarihindeki en uzun ömürlü

    Bu başarıların, 2024-2025 sezonunun ortasında kendisini görevden almaya çok yakın olan Al Ahli yönetimini Jaissle'yi desteklemeye ve arkasında durmaya ittiğinde şüphe yok. Bu durum onu "Er-Raki"nin tarihindeki en uzun soluklu teknik direktör yaptı.

    Suudi Arabistan'ın "Er-Riyadiyye" gazetesine göre Jaissle, 2023 ile 2026 yılları arasında 1098 gün ile tarih boyunca tek bir dönemde Al Ahli'nin teknik direktörlük koltuğunda en uzun süre kalan teknik direktör oldu.

    Alman teknik adam, 2014 ile 2016 yılları arasında 730 gün boyunca Al Ahli'yi çalıştıran ve onunla da 3 kupa (lig, Kral Kupası ve Veliaht Prens Kupası) kazanan İsviçreli meslektaşı Christian Gross'u geride bıraktı.

    Üçüncü sıra ise 2011 ile 2013 yılları arasında 574 gün boyunca Al Ahli'yi çalıştıran ve bu süre içinde yalnızca tek bir şampiyonluk, yani İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kupası'nı kazanan Çek Karel Jarolím'e ait oldu.

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