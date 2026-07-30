Jaissle'nin ortaya koyduğu şey tesadüfen gelmedi; aksine, Al Ahly için herkesin takımın maçlarını izlerken tanıyabileceği net ve kendine özgü bir kimlik yaratmayı başardığı yorulmak bilmez bir çalışmanın ürünüydü.
Alman teknik adam, geri baskı sürecinde herkesin bunun nasıl yapılacağı konusunda referans olarak gösterdiği, korkutucu bir takım inşa etti.
Bunun daha da güzeli, rakiplerin bu yöntemi kavrayıp açıklarına yüklenmeye başlamasıyla birlikte Jaissle'nin, özellikle geçen sezon takımın koşullarına daha uygun hale getirmek için bu yöntemde bazı değişiklikler yapmaya başlaması oldu.
Bir kimlik yaratmak kolay bir iş değil, ama Jaissle başarısının anahtarlarına sahipti. Bunların ilki de belirli bir kadro üzerinden, her sezonun başında yalnızca ufak değişiklikler geçiren bir istikrarı takıma kazandırmak için çalışmaktı.
Al Ahly ile geçirdiği üç sezon boyunca Jaissle; Edouard Mendy, Roger Ibañez, Merih Demiral, Franck Kessié ve Riyad Mahrez'den oluşan yaşı ileri 5 yabancı oyuncuyu korudu.
Dahası Jaissle, Al Ahly ile ikinci sezonuna önceki sezondan 7 yabancı oyuncuyla girdi; Fransız kanat oyuncusu Sean-Alain Maximin'in ayrılması ve İngiliz forvet Ivan Toney'nin kadroya katılmasının ardından, Brezilyalı kanat oyuncusu Gallino'nun sezonun ortasında takıma dahil olmasından önce.
Al Ahly, Jaissle'nin üçüncü sezonuna da önceki sezondan 7 yabancı oyuncuyla girdi; İspanyol orta saha oyuncusu Gabri Veiga'nın ayrılması ve onun yerine Fransız Enzo Millot'nun kadroya katılmasının ardından.
Jaissle'nin Al Ahly'de yarattığı bu istikrar, takım için net bir kimlik oluşmasına yardımcı oldu; bu da sergilediği performanslara, elde ettiği sonuçlara ve kupa dolabına eklediği şampiyonluklara yansıdı.