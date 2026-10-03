AFP
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'En üst seviye' - Thomas Tuchel, İngiltere'nin Hırvatistan'da gol olup yağdığı ve Uluslar Ligi'ndeki ivmesini sürdürdüğü maçın ardından bunu 'eksiksiz bir performans' olarak nitelendirdi
Tuchel kusursuz taktik uygulamayı kutladı
Tuchel, İngiltere'nin Rijeka'da Hırvatistan'ı ezip geçtiği ve hücum futbolunda yıkıcı bir performans sergilediği maçın ardından takımına övgüler yağdırdı. Alman teknik adam, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu, herkesin en üst seviyede ortaya koyduğu 90 dakikalık bir performanstı. İlk dakikadan son dakikaya kadar, ilk 11'de başlayan herkes ve sonradan oyuna giren herkes. Seviye en üst düzeydeydi ve takımı tebrik ediyorum" dedi.
Tuchel, skor ne olursa olsun takımının dur durak bilmediğini ve İngiltere'nin daha genç yıldızlarına ayak uydurmakta zorlanan yaşlanan Hırvat orta sahasına karşı tempoyu düşürmeyi reddettiğini belirtti. Bu galibiyetle İngiltere grupta puanını altıya yükseltti ve ilk iki sıra ile Uluslar Ligi çeyrek final bileti yarışında iddiasını güçlü şekilde sürdürdü.
- Getty Images Sport
Tuchel, İngiltere'nin durmak bilmeyen performansından etkilendi
Maçın akışını değerlendiren Tuchel, özellikle oyuncularının karşılaşmanın ilk bölümünde ortaya koyduğu enerjiden büyük memnuniyet duydu. "Deplasman sahasında, çok ama çok etkileyiciydi. Çok fazla pozisyon ürettik. İlk 40 dakikada baştan itibaren çok akıcıydık. Saate baktığımı hatırlıyorum, 'Vay canına, iyi bir üç dakika oldu' diye düşündüm, sonra bir daha baktım ve iyi bir yedi dakika olmuştu. Hiç durmadı."
Şöyle ekledi: "Tempoyu yüksek tuttuk ve boşlukları kullanarak oynadık. Bitiriciliğimiz çok iyiydi. Gegenpressing'de ve savunmada aç kaldık, yani temel şeyleri doğru yaptık. Bu tavrı seviyorum. Her zaman mütevazı oynadık ve her zaman temel şeyleri doğru yaptık, bu yüzden eksiksiz bir performanstı" diye ekledi teknik direktör.
Kane ve Bellingham hücumun başını çekiyor
Kaptan Harry Kane da performansın kalitesi konusunda aynı derecede net konuştu ve takımın üstünlüğüne ilişkin teknik direktörünün görüşlerini yineledi. Attığı iki golle millî takım kariyerindeki gol sayısını 89'a çıkaran Kane, böylece millî takım tarihinin en büyük golcüsü olarak statüsünü daha da pekiştirdi. Kane maçın ardından, "Herkes en üst seviyedeydi. Başından sonuna kadar inanılmazdı. Başından sonuna kadar 90 dakikalık bir oyun ortaya koymaktan, topla da topsuz da tamamen baskın olmaktan çok söz ettik. Bugün sahada olan tam olarak buydu" dedi.
Şöyle devam etti: "En iyi halimiz, özgür olduğumuzda ve fiziksel olarak üstünlük kurup bunu Premier League seviyesine çıkardığımızda ortaya çıkıyor. Bugün sahada bunu gördünüz. Hızımıza, koşularımıza karşılık veremediler."
- Getty Images Sport
Çek Cumhuriyeti maçına doğru
İngiltere şimdi rotasını salı günü Çek Cumhuriyeti ile oynayacağı maça çevirdi; ekip, üç haftalık milli maç dönemini iyi bir sonuçla tamamlamayı hedefliyor. Bu karşılaşmada alınacak bir galibiyet, gelecek yıl çeyrek finale kalmayı garantileyerek Uluslar Ligi grubunda ilk iki sıradan birini almasını neredeyse kesinleştirecek.
Kane için bu maçın ayrıca kişisel bir önemi de var; 125. kez milli formayı giymesi, İngiltere adına Peter Shilton’ın uzun süredir elinde tuttuğu maç sayısı rekorunu egale etmesi anlamına gelecek. Golcü oyuncu, Hırvatistan karşısında ikinci yarıda oyundan alınmasıyla ilgili şakayla karışık, "Güzel olurdu. Teknik direktörün beni oyundan çıkarmasının nedeni de bu, beni bir sonraki maç için dinlendiriyor!" dedi.
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