Tuchel, İngiltere'nin Rijeka'da Hırvatistan'ı ezip geçtiği ve hücum futbolunda yıkıcı bir performans sergilediği maçın ardından takımına övgüler yağdırdı. Alman teknik adam, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Bu, herkesin en üst seviyede ortaya koyduğu 90 dakikalık bir performanstı. İlk dakikadan son dakikaya kadar, ilk 11'de başlayan herkes ve sonradan oyuna giren herkes. Seviye en üst düzeydeydi ve takımı tebrik ediyorum" dedi.

Tuchel, skor ne olursa olsun takımının dur durak bilmediğini ve İngiltere'nin daha genç yıldızlarına ayak uydurmakta zorlanan yaşlanan Hırvat orta sahasına karşı tempoyu düşürmeyi reddettiğini belirtti. Bu galibiyetle İngiltere grupta puanını altıya yükseltti ve ilk iki sıra ile Uluslar Ligi çeyrek final bileti yarışında iddiasını güçlü şekilde sürdürdü.



