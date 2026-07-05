En üst kademeden gelen telefon, New York’ta yapılan görüşme: DFB, Jürgen Klopp konusunda elinden geleni yapıyor – ancak bir konu Red Bull’da muhtemelen rahatsızlık yarattı

DFB yönetimi ile Klopp ve danışmanı Marc Kosicke arasındaki ilk görüşmenin önümüzdeki hafta New York’ta gerçekleşmesi bekleniyor. Alman milli takımının potansiyel yeni teknik direktörü, bilindiği üzere MagentaTV’de televizyon yorumcusu olarak turnuvayı takip ettiği için, Temmuz ortasındaki Dünya Kupası’nın sonuna kadar orada kalacak.

Klopp, bu ücretli TV kanalında kısa süre önce milli takım teknik direktörlüğü görevine olan ilgisini ve DFB ile ilk görüşmelerini de doğrulamıştı. Sky’a göre, DFB’nin Nagelsmann’ın istifasına ilişkin basın açıklamasında 59 yaşındaki Klopp ile temasa geçtiğini duyurması, Klopp’un şu anki işvereninde “herkesi memnun etmemiş”. Red Bull ile eski BVB ve Liverpool teknik direktörünün sözleşmesi nihayetinde 2029 sonuna kadar devam ediyor.

Klopp son zamanlarda, Red Bull’un kendisinin milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenmesini engellemeyeceği konusunda iyimser bir tavır sergilemişti. RB Leipzig Denetim Kurulu Başkanı Oliver Mintzlaff ile “konuşması gerektiğini” belirtti. “O benim işverenim. Zaten mesajlaşarak bazı konuları konuştuk. Onun önüme engel çıkmayacağını düşünüyorum. Orada 19 ay kaldım. Yoğun bir dönemdi. İdeal durumda, sonunda sadece kazananlar olur. Red Bull bu durumdan temiz bir şekilde çıkmalı,” dedi Klopp.