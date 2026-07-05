Sky’ın haberine göre, DFB Başkanı Bernd Neuendorf Cumartesi günü, Klopp’un şu anki işvereni olan Red Bull ile ilk görüşmeler için telefonun başına geçti. Alman Futbol Federasyonu ile Red Bull arasında bir anlaşmaya varılması için “birkaç gün” daha geçmesi gerekeceği belirtiliyor.
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En üst kademeden gelen telefon, New York’ta yapılan görüşme: DFB, Jürgen Klopp konusunda elinden geleni yapıyor – ancak bir konu Red Bull’da muhtemelen rahatsızlık yarattı
DFB yönetimi ile Klopp ve danışmanı Marc Kosicke arasındaki ilk görüşmenin önümüzdeki hafta New York’ta gerçekleşmesi bekleniyor. Alman milli takımının potansiyel yeni teknik direktörü, bilindiği üzere MagentaTV’de televizyon yorumcusu olarak turnuvayı takip ettiği için, Temmuz ortasındaki Dünya Kupası’nın sonuna kadar orada kalacak.
Klopp, bu ücretli TV kanalında kısa süre önce milli takım teknik direktörlüğü görevine olan ilgisini ve DFB ile ilk görüşmelerini de doğrulamıştı. Sky’a göre, DFB’nin Nagelsmann’ın istifasına ilişkin basın açıklamasında 59 yaşındaki Klopp ile temasa geçtiğini duyurması, Klopp’un şu anki işvereninde “herkesi memnun etmemiş”. Red Bull ile eski BVB ve Liverpool teknik direktörünün sözleşmesi nihayetinde 2029 sonuna kadar devam ediyor.
Klopp son zamanlarda, Red Bull’un kendisinin milli takım teknik direktörlüğü görevini üstlenmesini engellemeyeceği konusunda iyimser bir tavır sergilemişti. RB Leipzig Denetim Kurulu Başkanı Oliver Mintzlaff ile “konuşması gerektiğini” belirtti. “O benim işverenim. Zaten mesajlaşarak bazı konuları konuştuk. Onun önüme engel çıkmayacağını düşünüyorum. Orada 19 ay kaldım. Yoğun bir dönemdi. İdeal durumda, sonunda sadece kazananlar olur. Red Bull bu durumdan temiz bir şekilde çıkmalı,” dedi Klopp.
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Jürgen Klopp'un görevi devralması bekleniyor: DFB, yeni milli takım teknik direktörü için ilk kez transfer ücreti ödemek zorunda kalacak
Klopp ile yapılacak görüşmeler için, DFB Başkanı Neuendorf’un yanı sıra, öncelikle Bundesliga Başkanı ve DFB Başkan Yardımcısı Hans-Joachim Watzke’nin de ABD’ye gitmesi planlanıyor. 67 yaşındaki Watzke, şu anda Borussia Dortmund’un başkanı ve daha önce uzun süre yönetim kurulu başkanı olarak görev yapmış; bilindiği üzere, Klopp’u BVB’de birlikte çalıştıkları dönemlerden çok iyi tanıyor.
Sky’a göre, görüşmelere “Red Bull’un üst düzey temsilcileri” de katılabilir. Nagelsmann’ın basın açıklamasında duyurulan Klopp’a yönelik çabalar, enerji içeceği devi tarafından da açıkça bir kez daha gündeme getirilecek.
Klopp, 2025 yılının başında Red Bull’da Global Futbol Başkanı olarak göreve başlamıştı. Bundan yarım yıl önce, FC Liverpool’da geçirdiği yaklaşık dokuz sezonun ardından Anfield Road’daki baş antrenörlük görevinden istifa etmişti. O dönemde Klopp, bu kadar yoğun bir antrenörlük görevi için gerekli enerjinin kendisinde olmadığını vurgulamıştı. "Artık enerjimi fazlasıyla yeniledim. Yani hazırım," diyen Stuttgart doğumlu teknik direktör, MagentaTV'de artık teknik direktörlük koltuğuna dönmek için gerekli enerjiye yeniden sahip olduğunu vurguladı.
Bu arada, Klopp’un milli takım teknik direktörlüğüne atanmasının DFB için bir ilk olacağı açık. Federasyon daha önce hiçbir zaman yeni teknik direktör için transfer ücreti ödememişti; Klopp’un durumunda ise Red Bull ile devam eden sözleşmesi nedeniyle buna mecbur kalınacak. Daha önce spekülasyonlara konu olan milli takım teknik direktörlüğü için bir çıkış opsiyonu bulunmuyor. Duyumlara göre DFB, tek haneli milyonlarca avroluk bir meblağı ödemek zorunda kalacak.
Jürgen Klopp’un çok özel bir yerde katıldığı ilk büyük turnuva
Aşılması gereken engellere rağmen, her kesimden Klopp’un üst üste üçüncü kez başarısızlıkla sonuçlanan Dünya Kupası’nın ardından DFB milli takımının başına geçeceği düşünülüyor. Joachim Löw’ün 2021 Avrupa Şampiyonası’nın ardından istifa etmesi ve Hansi Flick’in Eylül 2023’te görevden alınmasının hemen ardından Klopp, en güçlü aday olarak gösterilmişti. Ancak o dönemde Liverpool’daki görevi, tüm Alman futbol camiasının arzuladığı milli takım teknik direktörlüğü görevine atanmasını engelliyordu.
Transfer uzmanı Fabrizio Romano ise Pazar günü, Klopp’un DFB’ye zaten onay verdiğini bildirdi. Ancak sözleşmenin süresi ve şartları ile Red Bull ile yürütülen görüşmeler hâlâ tartışma konusu. Romano’ya göre RB, Klopp’un yerine Oliver Glasner’ı favori olarak görüyordu, ancak Glasner büyük olasılıkla Nottingham Forest’ın yeni teknik direktörü olacak.
Klopp için bu durumun özel bir önemi var: Milli takım teknik direktörü olarak katacağı ilk büyük turnuva, 2028 Avrupa Şampiyonası olacak. Bu turnuva, Klopp’un ikinci vatanı saydığı İngiltere’nin yanı sıra İskoçya, Galler ve İrlanda’da da düzenlenecek; Klopp, Liverpool ile bu ülkelerde büyük başarılara imza atmış ve oldukça popüler bir isim. Kesinlikle büyük bir coşku dalgası yaratacak olan Klopp’un, DFB milli takımını yeniden başarılı günlere taşıması bekleniyor.
Eylül 2023’te Flick’in yerine geçen Nagelsmann, sonuçta bu görevde başarısız olmuştu. Genel olarak olumlu geçen ve çeyrek finalde sonradan Avrupa şampiyonu olacak İspanya’ya son derece şanssız bir şekilde yenildikleri 2024 Avrupa Şampiyonası’nın ardından, Nagelsmann’ın ikinci büyük turnuvası bir fiyaskoya dönüştü. Kuzey Amerika’da düzenlenen Dünya Kupası’nda Almanya, kağıt üzerinde grup birincisi olarak sevindirici ancak genel olarak inişli çıkışlı geçen grup aşamasının ardından, 16 turunda Paraguay’a elendi. Maça açık ara favori olarak giren DFB takımı, penaltı atışları sonucunda Güney Amerikalı rakibine yenildi.
Turnuvadan elenmelerinden birkaç gün sonra DFB, Nagelsmann’ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu ve Klopp hızla halefi olarak gösterilmeye başladı. Klopp görevi devralırsa, görev süresine 24 Eylül’de Hollanda’da oynanacak Uluslar Ligi maçıyla başlayacak. Üç gün sonra ise Almanya’nın Augsburg’da Yunanistan ile karşılaşacağı maçta Klopp’un ev sahibi olarak ilk maçı gerçekleşecek.
Jürgen Klopp milli takım teknik direktörü olarak mı? Almanya’nın önümüzdeki milli maçları
Tarih
Yarışma
Maç
24 Eylül
Uluslar Ligi
Hollanda - Almanya
27 Eylül
Uluslar Ligi
Almanya - Yunanistan
1 Ekim
Uluslar Ligi
Almanya - Sırbistan
4 Ekim
Uluslar Ligi
Yunanistan - Almanya
13 Kasım
Uluslar Ligi
Sırbistan - Almanya
16 Kasım
Uluslar Ligi
Almanya - Hollanda
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