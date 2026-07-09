Lothar Matthäus, Alman milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndaki utanç verici elenişini değerlendirmekle hâlâ yoğun bir şekilde meşgul olan pek çok uzmandan sadece biri. DFB takımı, son 16 turunda penaltı atışlarında Paraguay'a yenildi – ve Dünya Kupaları'nda arka arkaya üç utanç verici performansın ardından, Almanya için işlerin bir an önce nasıl düzelebileceği sorusunu sadece Matthäus değil, pek çok kişi soruyor.
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En son Oberliga’da Meppen II’ye karşı oynadı: Gol atamayan eski FC Bayern forveti, DFB milli takımının yeni umudu mu olacak?
Tarihin en çok milli forma giyen futbolcu, Bild gazetesine verdiği röportajda geleceğe dair öngörülerde bulundu ve önümüzdeki aylarda ve yıllarda DFB milli takımında önemli roller üstlenebileceğini düşündüğü oyuncuların isimlerini de saydı. Matthäus, “Kesinlikle ilk 11’de şans bulacak birçok yeni isim de olacak” dedi ve ardından şaşırtıcı bir şekilde Robert Ramsak’ın da aralarında bulunduğu isimlerden bahsetti.
Bu sürprizdi çünkü 19 yaşındaki Ramsak, sadece yaş açısından değil, performans açısından da hâlâ “yetenek” kategorisine giriyor: Geçen sezon iki kiralık transferi umduğu gibi sonuçlanmadı, bu nedenle büyük potansiyele sahip bir gelecek vaat eden oyuncu statüsünden hâlâ kurtulamadı.
2024 yılında RB Leipzig, sekiz yaşından beri forma giydiği FC Bayern München’den onu bedelsiz olarak transfer etti. “Kırmızı Boğalar”ın U19 takımında bir sezon geçirdikten sonra RB, onun kendi kulübünde çıkış yakalayabileceğine inanmadı ve daha mantıklı bir çözüme yöneldi: Ramsak, 25/26 sezonunda kiralık olarak Leipzig’de alabileceğinden daha fazla maç tecrübesi kazanacaktı.
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İki kiralama anlaşması, Robert Ramsak için istenen başarıyı getirmedi
Ancak plan işe yaramadı: Ramsak, Braunschweig’e gitti – ve 2. Bundesliga’da oynadığı dört maçta toplamda sadece 59 dakika sahada kaldı. Eintracht, bu forveti iki kez bile ikinci takımda sahaya sürdü; böylece Ramsak, beşinci lig olan Oberliga’da FC Verden 04 ve SV Meppen II’ye karşı forma giyme fırsatı buldu. Kiralama anlaşması tüm taraflar için istenen şekilde gitmediğinden, RB bu anlaşmayı kış transfer döneminde sonlandırdı ve Ramsak’ı SV Sandhausen’a gönderdi.
Regionalliga’da daha fazla süre almasına rağmen, bir forvetin sahada üstlenmesi gereken asıl görev, Sandhausen’da da onun için sorun teşkil etti. Bu nedenle, 2025/26 sezonunun nihai bilançosu, Robert Ramsak için, nazik bir ifadeyle, hâlâ gelişime açık olduğunu gösteriyor: Braunschweig’in A takımı, B takımı ve Sandhausen formasıyla oynadığı 959 dakikada tek bir gol bile atamadı.
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Robert Ramsak: Almanya, Hırvatistan, Slovenya mı yoksa Bosna mı?
"Bana sunulan fırsatları en iyi şekilde değerlendirmek için çok çaba sarf ediyorum," demişti Ramsak, Leipzig’e transfer olduktan sonra tz gazetesine verdiği röportajda. Gençlik takımlarında bunu iyi ve düzenli bir şekilde başardı: Bayern formasıyla B-Gençler Bundesliga’da 29 maçta 24 gol attı. 2023’te Almanya’nın kazandığı U17 Avrupa Şampiyonası’nda gol kralı oldu.
Aynı yıl DFB U17 takımıyla kazanılan Dünya Şampiyonluğu’na da, çoğunlukla yedek olarak sahaya çıkmasına rağmen iki golle katkıda bulundu. "En çok forvet pozisyonunda, 9 numara olarak oynamayı seviyorum. Ama ofansif orta sahada oynamaya da bir itirazım yok," demişti Ramsak, DFB medyasına.
Matthäus, 19 yaşındaki oyuncunun adını yüksek sesle duyurup ona A Milli Takım’da ilk 11’de yer alma şansı vermeden önce, DFB genç takımlarındaki başarılı performanslarını da göz önünde bulundurmuş olmalı. Ancak bu noktaya gelinmeden önce, önümüzdeki sezon Ramsak için bir şeyler olması gerekiyor. Deneyim kazanmasına olanak sağlasa da gelişimini ilerletmeyen bir yılı daha boşa harcamamalı. "Bundesliga kulüplerinin genç oyunculara daha fazla şans vererek milli takıma yardımcı olmalarını isterim," dedi Matthäus.
Ramsak için yazdan itibaren RB'de işlerin eskisinden çok daha iyi gitmesi ihtimal dışı değil; ne de olsa Martin Demichelis gibi, kadrosundaki tüm oyuncuları kesinlikle en ince ayrıntısına kadar inceleyecek yeni bir teknik direktör var. Ancak forvetin bir atılım yapması durumunda bile DFB takımında bir geleceği olacağı kesin değil: Ramsak sadece Almanya için değil, Hırvatistan, Slovenya ve Bosna için de oynayabilir. Matthäus, Robert Ramsak ismini açıklayarak sürpriz yaptığında bunu göz önünde bulundurmuş mu, bu şüpheli.
Robert Ramsak, 2025/26 sezonunda:
Maçlar: 19 Oynama süresi: 959 Goller: 0 Asist: 1
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