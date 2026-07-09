En son Oberliga’da Meppen II’ye karşı oynadı: Gol atamayan eski FC Bayern forveti, DFB milli takımının yeni umudu mu olacak?

Tarihin en çok milli forma giyen futbolcu, Bild gazetesine verdiği röportajda geleceğe dair öngörülerde bulundu ve önümüzdeki aylarda ve yıllarda DFB milli takımında önemli roller üstlenebileceğini düşündüğü oyuncuların isimlerini de saydı. Matthäus, “Kesinlikle ilk 11’de şans bulacak birçok yeni isim de olacak” dedi ve ardından şaşırtıcı bir şekilde Robert Ramsak’ın da aralarında bulunduğu isimlerden bahsetti.

Bu sürprizdi çünkü 19 yaşındaki Ramsak, sadece yaş açısından değil, performans açısından da hâlâ “yetenek” kategorisine giriyor: Geçen sezon iki kiralık transferi umduğu gibi sonuçlanmadı, bu nedenle büyük potansiyele sahip bir gelecek vaat eden oyuncu statüsünden hâlâ kurtulamadı.

2024 yılında RB Leipzig, sekiz yaşından beri forma giydiği FC Bayern München’den onu bedelsiz olarak transfer etti. “Kırmızı Boğalar”ın U19 takımında bir sezon geçirdikten sonra RB, onun kendi kulübünde çıkış yakalayabileceğine inanmadı ve daha mantıklı bir çözüme yöneldi: Ramsak, 25/26 sezonunda kiralık olarak Leipzig’de alabileceğinden daha fazla maç tecrübesi kazanacaktı.