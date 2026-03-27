"En riskli ve en ciddiyetsiz yol olurdu": Uli Hoeneß, transfer tavsiyesi nedeniyle yeniden eleştirildi

Markus Krösche'nin ardından bir başka Frankfurt yöneticisi de Uli Hoeneß'in eleştirilerine yanıt verdi.

Eintracht Frankfurt'un bir sonraki patronu, Finans Direktörü Julien Zamberk, Bayern Münih'in patronu Uli Hoeneß'in eleştirilerine yanıt verdi.

  • "Kadromuza yatırım yapıp birdenbire transfer gelirleri elde etmekten vazgeçersek, stratejimizin iki unsurundan birini ortadan kaldırmış oluruz. Maliyetler ve amortismanlar artmaya devam eder, ancak artık geliriniz olmaz. Oysa gelirler aslında kadro maliyetlerini finanse ediyor. Benim görüşüme göre bu, Eintracht Frankfurt için en riskli ve en ciddiyetsiz yol olurdu" dedi 38 yaşındaki Hoeneß, kulübün podcast'inde.

    Hoeneß, kısa süre önce Frankfurt School of Finance & Management'ın düzenlediği bir etkinlikte şunları söylemişti: "Şahsen iyi oyuncuların satılmasından pek hoşlanmıyorum. FC Bayern'de her zaman şunu söylerim: Biz alıcı bir kulübüz, satıcı bir kulüp değiliz." Frankfurt yönetim kurulu sözcüsü Axel Hellmann'a yönelik olarak şunları ekledi: "Axel Hellmann da, uzun vadede her satışta bir şeyler kaybettiğini anlayacaktır. Bir keresinde 50, 60 milyon almak güzel, ama bunun sonucu ne olacak?"


  • Zamberk: "Buna katılmıyorum"

    Zamberk bir yandan bu düşünceye anlayış gösterirken, diğer yandan bununla bağlantılı risklere de dikkat çekiyor: "Diğer kulüpler bunu denedi. Elbette sportif başarı olasılığını artırırsın. Ama bunu kimse sana garanti edemez. Hedeflerine ulaşamazsan, ciddi ekonomik sorunlarla karşılaşırsın. Ben buna katılmam ve Eintracht'ın iyiliğini düşünen hiç kimse bunu talep edemez."

    Daha önce Frankfurt'un spor direktörü Max Krösche, Hoeneß'in açıklamalarına şu şekilde yanıt vermişti: "FC Bayern'in de gelecekte oyuncularını kaybedeceğine inanıyorum." Bu sözleriyle uluslararası medyada dolaşan çeşitli söylentilere atıfta bulundu: "Michael Olise gibi bir oyuncu Real Madrid'e gitmek isterse, bunun için fırsatlar olacaktır."



  • Frankfurt, yaz aylarında Hugo Ekitike'yi 95 milyon avroya sattı

    Son yıllarda Frankfurt, Bundesliga'nın en başarılı oyuncu satıcı kulüplerinden biri olarak kendini kanıtladı. Buna örnek olarak, 2023'te Randal Kolo Muani 95 milyon avroya Paris Saint-Germain'e, Ocak 2025'te Omar Marmoush 75 milyon avroya Manchester City'ye ve 2025 yazında Hugo Ekitike 95 milyon avroya Liverpool FC'ye transfer oldu.

    Bundesliga'da Hessen ekibi şu anda sadece yedinci sırada yer alıyor ve bu durum, şu anki duruma göre uluslararası transfer pazarını kaçırmak anlamına geliyor - tabii ki, sıralamada sekizinci sırada yer alan SC Freiburg, DFB Kupası yarı finalinde VfB Stuttgart'ı yenip, finalde FC Bayern veya Bayer Leverkusen'i mağlup ederek kupayı kazanmazsa.

  • Eintracht Frankfurt'tan rekor sayıda oyuncu ayrıldı

    Oyuncular

    Transfer ücreti

    Yıl

    Yeni kulüp

    Randal Kolo Muani

    95 milyon euro

    2023

    Paris Saint-Germain

    Hugo Ekitike

    95 milyon euro

    2025

    FC Liverpool

    Omar Marmoush

    75 milyon euro

    2025

    Manchester City

    Luka Jovic

    63 milyon euro

    2019

    Real Madrid

    Sebastien Haller

    50 milyon euro

    2019

    West Ham United

