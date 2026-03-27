"En riskli ve en ciddiyetsiz yol olurdu": Uli Hoeneß, transfer tavsiyesi nedeniyle yeniden eleştirildi

"Kadromuza yatırım yapıp birdenbire transfer gelirleri elde etmekten vazgeçersek, stratejimizin iki unsurundan birini ortadan kaldırmış oluruz. Maliyetler ve amortismanlar artmaya devam eder, ancak artık geliriniz olmaz. Oysa gelirler aslında kadro maliyetlerini finanse ediyor. Benim görüşüme göre bu, Eintracht Frankfurt için en riskli ve en ciddiyetsiz yol olurdu" dedi 38 yaşındaki Hoeneß, kulübün podcast'inde.

Hoeneß, kısa süre önce Frankfurt School of Finance & Management'ın düzenlediği bir etkinlikte şunları söylemişti: "Şahsen iyi oyuncuların satılmasından pek hoşlanmıyorum. FC Bayern'de her zaman şunu söylerim: Biz alıcı bir kulübüz, satıcı bir kulüp değiliz." Frankfurt yönetim kurulu sözcüsü Axel Hellmann'a yönelik olarak şunları ekledi: "Axel Hellmann da, uzun vadede her satışta bir şeyler kaybettiğini anlayacaktır. Bir keresinde 50, 60 milyon almak güzel, ama bunun sonucu ne olacak?"



