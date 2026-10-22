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Jose Mourinho - vinicius junior [Kooora Only]AI - Claude
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"En pahalı transfer dokunulmazlığı ortadan kaldırıyor": Diomande, Vinicius'un Madrid'deki tahtını yıkıyor

FEATURES
Analysis
Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
Vinicius Junior
Y. Diomande
J. Mourinho
İspanya
Brezilya
Côte d’Ivoire
Portekiz

Diomande, Mourinho'nun planlarını klasiko öncesinde yeniden şekillendiriyor

Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, Real Madrid forması altında artık yalnızca geçici bir form düşüşü dönemi yaşamıyor; aksine, ilk on birdeki yerini tehdit eden gerçek bir varoluşsal kriz içinde. Başta "As" ve "Marca" olmak üzere İspanyol basını, Brezilyalı kanat oyuncusunun artık Santiago Bernabeu taraftarının alışık olduğu o "Vinicius" olmadığını gözler önüne serdi.

Bu kriz, Brezilyalı sihirbaza yönelen cılız ıslık seslerinin peş peşe gelmesiyle aynı döneme denk geliyor. Bu ıslıklar, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısında 70. dakikada oyundan alınmasının ardından yükseldi. Rakamlar, hücum özelliklerinde endişe verici bir gerilemeye işaret ediyor; nitekim 53 gün boyunca aralıksız gol orucu tuttu ve bu süre zarfında 19 isabetsiz şut çekerek hiçbir gol kaydedemedi.

Buna ek olarak, en ölümcül silahı olan "çalım" da ortadan kayboldu. Bu alanda Leipzig karşısında hiçbir denemesi olmadan sıfıra indi; ondan önce de Roma karşısında aynı durum söz konusuydu. Oyundan büyük bir sessizlik ve hüzünle çıktı ve bu duygularını platformları üzerinden paylaştığı kısa bir gönderiyle dile getirdi: "Anı yaşıyorum.. ve her şey geçer".

  • vinicius junior(C)Getty Images

    Mourinho için dokunulmazlığın sonu

    Vinicius'un Villarreal karşısında gördüğü kırmızı kartın ardından yerel liglerde dört maçlık men cezası alması, Kraliyet kulübü için bir sorundan ziyade adeta bir "taktiksel nefes alma" fırsatı ve gerçekliğin dayattığı bir savaşçı molası oldu; zira Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun omuzlarından bir numaralı yıldızını yedek kulübesine oturtma sıkıntısını kaldırdı.

    Mourinho'ya Vinicius'un konumu ve onun dokunulmaz bir oyuncu sayılıp sayılmadığı sorulduğunda ise verdiği yanıt, Brezilyalı'yı tarihsel dokunulmazlığından soyacak kadar kesin ve netti: "Bu kulüpte dokunulmaz olan tek şey armadır. Ben dokunulmaz oyuncu kavramını sevmiyorum; bir oyuncuyu dokunulmaz kılan tek şey, sahadaki performansı ve etkisidir."

    Bu açıklama, Vinicius'un üst üste 6 maça çıkıp hiçbirini 90. dakikaya kadar tamamlayamamasıyla fiilen somutlaştı.

  • DiomandeGetty Images

    125 milyon euroluk transfer El Clasico dengesini yeniden çiziyor

    Buna karşılık, kulüp tarihinin en pahalı transferi olan Fildişi Sahilli Yan Diomande, geleceğe yönelik bir bahis olmaktan çıkıp Mourinho'nun taktik kurtarıcısına dönüştü ve Vinicius'a karşı net bir üstünlük örgütleyen sihirli çözümlerin sahibi oldu; nitekim Diomande, çok daha az maç oynamasına rağmen Brezilyalıya kıyasla 7 başarılı çalım fazlasıyla sayısal üstünlüğünü kanıtladı ve Leipzig karşılaşmasını, Brezilyalının yedek kulübesindeki yaralarını derinleştiren muhteşem bir füze gibi golle noktaladı.

    Ancak Diomande'nin en büyük etkisi hücumdaki parlaklığıyla sınırlı kalmadı; bunu aşarak Madrid'in Vinicius'la birlikte uzun süredir uykularını kaçıran yapısal taktik kusuru da giderdi; zira Madrid sistemi, Vinicius'un Kylian Mbappe'nin yanında sahaya çıkmasıyla birlikte, ikilinin savunmaya katkısının birlikte azalması nedeniyle sol kanattaki savunmasal açık riskinden muzdaripti.

    Diomande, beklenen El Clasico savaşından önce Mourinho için bir can simidi oldu; oyuncu olağanüstü bir savunma fedakârlığı ruhu, topları sürekli kapma becerisi ve beklerin arkasındaki alanları kapamak için geri dönüş sorumluluğu sergiledi.

    Bu taktiksel denge, Mourinho'ya Diomande'yi sol kanada, Federico Valverde'yi ise sağ kanada yerleştirerek ön hattı yeniden yapılandırma özgürlüğü tanıdı; böylece Arda Güler'in orta sahada Aurelien Tchouameni'nin yanına geçmesi için alan ve özgürlük doğdu.

    Real Madrid, Diomande'nin liderliğinde dengeli bir taktik planla El Clasico savaşına hazırlanırken Vinicius, cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden takip edecek; bu, dokunulmaz oyuncunun döneminin sona erdiği yeni bir çağın başlangıcını resmen ilan edebilecek bir gece olacak.

  • Yan Diomande Real Madrid 2026Getty/GOAL

    Rakamların dili Brezilyalıyı zor durumda bırakıyor

    Brezilyalının uzayan gol kuraklığının aksine, Diomande'nin istatistikleri son oyuncu lehine çarpıcı bir sayısal karşılaştırmayı patlattı; zira Vinicius uzun haftalar boyunca filelere gol gönderemez ya da asist yapamazken, Diomande patlama yaşayarak Jose Mourinho'nun sistemindeki ilk belirleyici isim oldu:

    Sevilla maçı: Diomande bir gol atıp aynı gecede tam 3 gole de asist yaparak istisnai bir performans sergiledi ve farkı tek başına yarattı.

    Villarreal maçı: Fildişi Sahilli yıldız gol belirleyiciliğini sürdürdü ve Vinicius'un kırmızı kart görmesinden önce kraliyet takımının terazisini ağır bastıran muhteşem bir gol kaydetti.

    Leipzig maçı: Yalnızca bir asistle yetinmedi; 70. dakikada bizzat Vinicius'un yerine oyuna girmesiyle, dördüncü golü kaydettiği muhteşem bir füze gibi şut çıkardı ve Brezilyalının sıfır çalım denemesiyle terk ettiği aynı maçta hem gol hem de asist üstünlüğünü tescilledi.

    Genel olarak Diomande sezon başından bu yana 3 gol atıp 4 asist yaparken, Vinicius tek bir gol kaydetti ve 3 asist yaptı; üstelik Vinicius, Diomande'den belirgin bir farkla daha fazla dakika sahada kaldı.

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