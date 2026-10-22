"En pahalı transfer dokunulmazlığı ortadan kaldırıyor": Diomande, Vinicius'un Madrid'deki tahtını yıkıyor

Brezilyalı yıldız Vinicius Junior, Real Madrid forması altında artık yalnızca geçici bir form düşüşü dönemi yaşamıyor; aksine, ilk on birdeki yerini tehdit eden gerçek bir varoluşsal kriz içinde. Başta "As" ve "Marca" olmak üzere İspanyol basını, Brezilyalı kanat oyuncusunun artık Santiago Bernabeu taraftarının alışık olduğu o "Vinicius" olmadığını gözler önüne serdi.

Bu kriz, Brezilyalı sihirbaza yönelen cılız ıslık seslerinin peş peşe gelmesiyle aynı döneme denk geliyor. Bu ıslıklar, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig karşısında 70. dakikada oyundan alınmasının ardından yükseldi. Rakamlar, hücum özelliklerinde endişe verici bir gerilemeye işaret ediyor; nitekim 53 gün boyunca aralıksız gol orucu tuttu ve bu süre zarfında 19 isabetsiz şut çekerek hiçbir gol kaydedemedi.

Buna ek olarak, en ölümcül silahı olan "çalım" da ortadan kayboldu. Bu alanda Leipzig karşısında hiçbir denemesi olmadan sıfıra indi; ondan önce de Roma karşısında aynı durum söz konusuydu. Oyundan büyük bir sessizlik ve hüzünle çıktı ve bu duygularını platformları üzerinden paylaştığı kısa bir gönderiyle dile getirdi: "Anı yaşıyorum.. ve her şey geçer".