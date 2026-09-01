Getty Images Sport
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"En önemli oyuncu o olmayacak" - Bacary Sagna, Enzo Fernandez'i olası Manchester City transferi öncesinde "hiyerarşi" gerçeği konusunda uyardı
Sagna'dan sert transfer uyarısı
Sagna, Fernandez'e sert bir uyarıda bulundu. Chelsea'nın orta saha oyuncusu, son gün Manchester City'ye katılmak üzere Etihad Stadyumu'na sansasyonel bir transferle yoğun şekilde anılıyor. Eski City savunmacısı, böylesine yüksek profilli bir transferin Arjantinlinin soyunma odasındaki konumunu kökten değiştirebileceğini öne sürdü. Ona göre Fernandez, Londra'yı Manchester'la değiştirmeye karar verirse kadro içindeki statüsünde ciddi bir düşüşü kabul etmek zorunda kalacak.
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'Haaland, City'nin en önemli oyuncusu'
The Action Network'e konuşan Sagna, Enzo Maresca'nın kadrosunda zaten var olan yerleşik hiyerarşiye dikkat çekmekte gecikmedi. Yeni gelen hiçbir oyuncunun kulübün mevcut hücumdaki kilit isminin yerini anında alamayacağını savundu.
"Enzo muhtemelen Chelsea'nin en önemli oyuncusu olarak görülüyor" diyen Sagna, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer City'ye katılırsa, City'nin en önemli oyuncusu olmayacak. City'nin en önemli oyuncusu Erling Haaland. Hiyerarşi bu.
"Yani kendine ait bir alan yaratmak zaman alır. Enzo, Chelsea'de milli takım, kaptanlık ve her şey düşünüldüğünde en önemli oyunculardan biri. Yük onun omuzlarında. Başkalarını o yönetiyor. Ama şimdi başkalarını yönetmek zorunda olmadığın bir takıma geliyorsun. Herkes kendisine odaklanmış durumda."
Katı bir taktik sisteme uyum sağlamak
Sagna, Chelsea'de oynamakla City'nin son derece yapılandırılmış hücum sistemi içinde görev yapmak arasındaki belirgin taktik farklara da dikkat çekti. Fernandez'in sahadaki karar alma biçimini ciddi şekilde uyarlaması gerekeceği uyarısında bulundu.
"City'de birisi koşu yaptığında topu vermeniz gerekir," diyen Sagna, "Belki Chelsea'de biraz daha fazla dripling yapmayı göze alabilirsiniz ve kimse size bir şey söylemez. Ama daha büyük kulüplerde oynadığınızda durum farklıdır.
"Başkalarına da uyum sağlamanız gerekir ve mesele sadece siz ve sizin karar alma biçiminiz değildir. Muhtemelen dengeyi bulmaları gereken nokta da burası. Ama onların hepsi üst düzey oyuncular, bu yüzden Manchester City için performans gösterebileceklerini umuyorum."
- Getty Images Sport
Fernandez için sırada ne var?
Son gününe hızla yaklaşılırken, Fernandez'in bu transferi gerçekten tamamlayıp tamamlamayacağı henüz belli değil. Etihad'a yapılacak bir transfer, Premier League kariyerinde kuşkusuz büyük bir değişim anlamına gelecektir.
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