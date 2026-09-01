The Action Network'e konuşan Sagna, Enzo Maresca'nın kadrosunda zaten var olan yerleşik hiyerarşiye dikkat çekmekte gecikmedi. Yeni gelen hiçbir oyuncunun kulübün mevcut hücumdaki kilit isminin yerini anında alamayacağını savundu.

"Enzo muhtemelen Chelsea'nin en önemli oyuncusu olarak görülüyor" diyen Sagna, sözlerini şöyle sürdürdü: "Eğer City'ye katılırsa, City'nin en önemli oyuncusu olmayacak. City'nin en önemli oyuncusu Erling Haaland. Hiyerarşi bu.

"Yani kendine ait bir alan yaratmak zaman alır. Enzo, Chelsea'de milli takım, kaptanlık ve her şey düşünüldüğünde en önemli oyunculardan biri. Yük onun omuzlarında. Başkalarını o yönetiyor. Ama şimdi başkalarını yönetmek zorunda olmadığın bir takıma geliyorsun. Herkes kendisine odaklanmış durumda."