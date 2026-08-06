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'En kötüsünden korkun!' - Shay Given, yaz transfer dönemindeki felaketin ardından küme düşmenin gerçek bir tehdit olduğu konusunda Newcastle taraftarlarını uyardı
Given, St James' Park'taki göç alarmını verdi
Tyneside'daki hava, Newcastle United'ı kırılgan gösteren bir dizi yüksek profilli ayrılığın ardından Avrupa iyimserliğinden gerçek bir endişeye döndü. Newcastle'ın Şampiyonlar Ligi'ne gitmesini sağlayan kadro derinliği tamamen dağıldı. Yeni sezonun başlamasına sadece haftalar kala Eddie Howe'un görevinden ayrılmasıyla birlikte, takımın taktik temeli de yıldız gücüyle beraber ortadan kayboldu.
- Getty Images Sport
Kadrodaki toplu ayrılık, Newcastle United'ı savunmasız bıraktı
En güncel futbol oranlarını sunan BOYLE Sports aracılığıyla konuşan Given, mevcut tablo hakkında son derece açık konuştu.
Eski kaleci, "Bence tüm taraftarların en kötüsünden korkması doğal. Bu, yıllar içinde içimize işlemiş bir şey" dedi. "Newcastle en iyi oyuncularından bazılarını kaybetti ve onların yerini daha genç oyuncularla doldurdu. Onların önünde kesinlikle parlak bir gelecek var ama özellikle Premier League'de uyum sağlamaları ve tempoyu yakalamaları zaman alabilir."
Belki de Newcastle'ın yaz dönemine dair en endişe verici nokta, orta sahanın tamamen dağılmış olması oldu. Given, yaratıcı ve savunma yönü güçlü kilit isimlerin kaybını başlıca endişe kaynağı olarak gösterdi. Şöyle ekledi: "Sandro Tonali ve Anthony Gordon zaten ayrıldı, Bruno Guimaraes'in de onlara katılmak üzere olduğu görülüyor. Bu da neredeyse tüm orta sahanın silindiği anlamına geliyor. Bu, çok büyük bir kalite ve tecrübe kaybı."
Kulüp kaptanıyla ilgili durum, zaten sarsılmış durumdaki taraftar kitlesi için son darbe niteliğinde. Bu son ayrılık dalgası, geçen sezon yıldız golcü Alexander Isak'ın Liverpool'a rekor kıran 125 milyon £'luk bir anlaşmayla transfer olduğu sansasyonel ayrılığın hemen ardından geldi. Gordon'ın Barcelona'ya ve Tonali'nin Tottenham'a satılmasının ardından, haberler şimdi Arsenal'ın Guimaraes'i kadrosuna katmak için 75 milyon £'luk bir anlaşmaya vardığını gösteriyor; bu da finansal dengeyi rekabetçi bütünlüğün önünde tutuyor gibi görünen Newcastle'ı daha da zayıflatıyor.
Küme düşme korkusu Tyneside’ı gerçekten sardı
Kulüpte on yıldan fazla zaman geçiren ve çeşitli iniş çıkışlara tanıklık eden Given, durumun gerçeğini yumuşatmayı reddetti. Küme düşme tehdidinin Championship'e gerileme tehlikesinin sadece bir abartı olmadığını kabul etti. Given, "Size şu anda burada oturup hiç endişeli olmadığımı ve her şeyin tamamen yolunda gideceğinden kesin olarak emin olduğumu söyleseydim, muhtemelen doğruyu söylemiş olmazdım" dedi. "Yeni sezon öncesinde taraftarlar arasında endişeler olacaktır."
Isak ve Gordon gibi oyuncuların yerini bire bir doldurabilecek, kendini kanıtlamış isimlerin eksikliği, kadroyu etkisiz gösterdi. Kieran Trippier gibi tecrübeli seslerin ayrılığı ise liderlik krizini daha da derinleştirdi ve Suudi destekli sahiplik döneminde kulübün yakın tarihindeki en zorlu süreçlerden birinde, genç ve dağınık bir kadroyu yolunu bulmak zorunda bıraktı.
- Getty Images Sport
Yeni bir kimlik arayışındaki bir proje
Howe dönemindeki istikrardan Matthias Jaissle döneminin belirsizliğine geçiş, olabilecek en kötü zamanda yaşanıyor. Sezonun başlamasına çok az kalmışken Newcastle, yeni transferleri takıma entegre etmek ve uyumlu bir oyun tarzı oluşturmak için zamana karşı yarış veriyor.
Sonuç olarak Newcastle taraftarı, küresel hakimiyet için hazırlanan büyük plana ne olduğunu sorguluyor. Finansal fair play'e odaklanılması, ilk takımın tavanını tartışmasız biçimde düşüren satışları zorunlu kıldı.
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