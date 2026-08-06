En güncel futbol oranlarını sunan BOYLE Sports aracılığıyla konuşan Given, mevcut tablo hakkında son derece açık konuştu.

Eski kaleci, "Bence tüm taraftarların en kötüsünden korkması doğal. Bu, yıllar içinde içimize işlemiş bir şey" dedi. "Newcastle en iyi oyuncularından bazılarını kaybetti ve onların yerini daha genç oyuncularla doldurdu. Onların önünde kesinlikle parlak bir gelecek var ama özellikle Premier League'de uyum sağlamaları ve tempoyu yakalamaları zaman alabilir."

Belki de Newcastle'ın yaz dönemine dair en endişe verici nokta, orta sahanın tamamen dağılmış olması oldu. Given, yaratıcı ve savunma yönü güçlü kilit isimlerin kaybını başlıca endişe kaynağı olarak gösterdi. Şöyle ekledi: "Sandro Tonali ve Anthony Gordon zaten ayrıldı, Bruno Guimaraes'in de onlara katılmak üzere olduğu görülüyor. Bu da neredeyse tüm orta sahanın silindiği anlamına geliyor. Bu, çok büyük bir kalite ve tecrübe kaybı."

Kulüp kaptanıyla ilgili durum, zaten sarsılmış durumdaki taraftar kitlesi için son darbe niteliğinde. Bu son ayrılık dalgası, geçen sezon yıldız golcü Alexander Isak'ın Liverpool'a rekor kıran 125 milyon £'luk bir anlaşmayla transfer olduğu sansasyonel ayrılığın hemen ardından geldi. Gordon'ın Barcelona'ya ve Tonali'nin Tottenham'a satılmasının ardından, haberler şimdi Arsenal'ın Guimaraes'i kadrosuna katmak için 75 milyon £'luk bir anlaşmaya vardığını gösteriyor; bu da finansal dengeyi rekabetçi bütünlüğün önünde tutuyor gibi görünen Newcastle'ı daha da zayıflatıyor.