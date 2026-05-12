Real Madrid Başkanı Florentino Pérez, Salı günü kulüp yönetim kurulu toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında medyaya sert eleştiriler yöneltip herkese karşı mücadele edeceğini açıkladı; ayrıca Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında antrenman sırasında yaşanan tartışmaya da değindi.
"En kötüsü, bu olayın kamuoyuna sızmış olması": Başkan Florentino Pérez, Real Madrid'de Federico Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşanan anlaşmazlığı önemsiz gösteriyor
"Burada iki oyuncunun kavga etmesi ilk kez olmuyor," diyen 79 yaşındaki teknik adam, Valverde'nin kafa travması geçirmesine neden olan iki Real Madrid oyuncusu arasındaki tartışmayı önemsizmiş gibi gösterdi. "Oyuncuların sürekli kavga ettiği sezonlar oldu. Böyle şeyler olur!"
Perez'i bu konuda en çok kızdıran şey, olayın kamuoyuna sızmış olmasıydı. "Oyuncular arasındaki kavga kötüydü, ama daha da kötüsü, kamuoyuna sızmış olması," diye öfkelendi Perez. "Her yıl kavgalar olurdu, bazen birden fazla bile, ama hiçbiri kamuoyuna sızmamıştı."
"Sızıntı, kavgadan daha kötüydü, evet," diye ekledi Perez. "Oyuncular kavga ettikten sonra barışabilir, bir kahve içebilir, el sıkışabilirler. Ama böyle bir sızıntı korkunç bir şey." Aynı zamanda, "kavgayla ilgili bilgileri basına kimin sızdırdığını bildiklerini" vurguladı.
Valverde, Tchoameni ile yaşadığı tartışmanın ardından kafasında bir yırtıkla hastaneye kaldırıldı ve birkaç dikiş atılması gerekti. Real Madrid, Uruguaylı oyuncuda kafa travması teşhisi konulduğunu açıkladı ve Valverde'nin "evde olduğunu ve durumunun iyi olduğunu" belirtti. Açıklamada, "Tıbbi protokollere göre, bu teşhis nedeniyle 10 ila 14 gün boyunca dinlenmesi gerekiyor" denildi.
"Bu tür olaylar, her soyunma odasında yaşanabilse de, Real Madrid'e yakışmaz. Özellikle de Real Madrid, dünyanın en çok konuşulan kulübü olduğu için," diye özür diledi Tchouameni daha sonra. "Artık kimin ne yaptığını, kimin ne söylediğini veya kimin haklı kimin haksız olduğunu araştırmanın zamanı değil. Kulübün verdiği cezayı kabul ediyorum."
Real Madrid'in Cuma günü yaptığı resmi açıklamada, hem Tchouameni hem de Valverde'ye iç soruşturma sonucunda 500.000'er euro para cezası verildi. Disiplin işlemleri böylece sona erdi.
Anlaşmazlığın nedeni, antrenmanın başında Valverde'nin Tchouameni'ye el sıkışmayı reddetmesi olduğu belirtiliyor. Rapora göre, antrenman sırasında Uruguaylı ve Fransız oyuncular arasındaki gerginlik tırmandı ve sonunda Valverde, soyunma odasında - kasıtsız olarak ve takım arkadaşının darbesiyle değil - bir çürük ve yara aldı. Birkaç takım üyesi olayı yatıştırmak için müdahale etmek zorunda kaldı. Marca'ya göre, soyunma odasında daha sonra bir kriz toplantısı yapıldı.