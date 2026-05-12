"Burada iki oyuncunun kavga etmesi ilk kez olmuyor," diyen 79 yaşındaki teknik adam, Valverde'nin kafa travması geçirmesine neden olan iki Real Madrid oyuncusu arasındaki tartışmayı önemsizmiş gibi gösterdi. "Oyuncuların sürekli kavga ettiği sezonlar oldu. Böyle şeyler olur!"

Perez'i bu konuda en çok kızdıran şey, olayın kamuoyuna sızmış olmasıydı. "Oyuncular arasındaki kavga kötüydü, ama daha da kötüsü, kamuoyuna sızmış olması," diye öfkelendi Perez. "Her yıl kavgalar olurdu, bazen birden fazla bile, ama hiçbiri kamuoyuna sızmamıştı."

"Sızıntı, kavgadan daha kötüydü, evet," diye ekledi Perez. "Oyuncular kavga ettikten sonra barışabilir, bir kahve içebilir, el sıkışabilirler. Ama böyle bir sızıntı korkunç bir şey." Aynı zamanda, "kavgayla ilgili bilgileri basına kimin sızdırdığını bildiklerini" vurguladı.